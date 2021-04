Pernossa ammuttiin lauantaina aamuyöstä, ja kaksi uhria kuoli luoteihin. Vangitsemiskäsittely on iltapäivällä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Poliisi vaatii vangittavaksi vuonna 1993 syntynyttä miestä kahdesta epäillystä murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina aamuyöstä Pernossa Turussa.

Tiedot selviävät Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta, jossa vangitsemiskäsittely käydään tänään iltapäivällä.

Ampuma-aseen laukauksiin kuoli 25-vuotias nainen ja 27-vuotias mies. Paikalta löytyi myös 29-vuotias mies, joka sai poliisin mukaan vakavia vammoja teräaseesta.

Ammuttu nainen ja vammoja saanut mies ovat olleet tekijälle entuudestaan tuntemattomia.

Asunnosta oli myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka kertoivat olleensa piilossa epäillyltä tekijältä.

Tutkinnanjohtaja Mika Paaer on aiemmin tiedottanut, että teon varsinaisena kohteena oli poliisin käsityksen mukaan ollut surmansa saanut mies ja mahdollisesti hänen seurassaan olleet kaksi ihmistä.

Epäilty löytyi tekopaikan lähistöltä. Hänellä oli hallussaan ampuma-ase ja teräase. Mies luopui niistä poliisin käskystä ja hänet otettiin kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinniottotilanteessa.

Paaer on kertonut, että epäilty on käyttäytynyt yhteistyöhaluisesti ja motiivi on poliisin tiedossa. Poliisi ei ole kuitenkaan toistaiseksi avannut käsitystään tarkemmin.

Juttu päivittyy.