Jos ohittajan eteen sattuu riskitilanne, yleensä kaikkein tehokkainta on lopettaa ohittaminen kesken kaiken ja palata takaisin ohitettavan auton taakse, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Vain harva loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista liittyy ohittamiseen. Ohitusonnettomuuksissa on kuitenkin elementtejä, jotka voivat pahimmillaan johtaa tuhoisiin seurauksiin, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Ohitusonnettomuuksia edeltää usein se, että ohittajan nopeus kasvaa ja ohittaja menettää ajoneuvon hallinnan.

”Silloin käy usein niin, että auto lähtee luisumaan kohti vastaantulijaa kylki edellä. Ne ovat hyvin tuhoisia tilanteita, koska sivusuunnassa auto suojaa sisällä olevia huonosti”, Valtonen sanoo.

Maanantaina kahdeksan ihmistä loukkaantui liikenneonnettomuudessa Suomussalmella. Silminnäkijöiden mukaan Kuusamosta Kajaanin suuntaan ajaneen henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan pitkää autojonoa.

Kuljettaja ei ennättänyt ohitustilanteessa palata omalle kaistalleen vaan törmäsi vastaantulevan auton keulaan. Poliisin mukaan tiellä oli onnettomuushetkellä sohjoa, ja ajokeli oli heikko. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta turmassa.

Liikenneturvan Valtonen ei kommentoi yksittäistapausta, vaan käsittelee ohitusonnettomuuksia yleisellä tasolla ja tilastojen avulla.

Niistä selviää, että vain pieni osa liikenneonnettomuuksissa tapahtuneista kuolemista ja loukkaantumisista sattuu ohitukseen liittyvässä nokkakolarissa. Ohituksen yhteydessä sattunut kohtaamisonnettomuus on syynä noin kolmeen prosenttiin liikennekuolemista ja -loukkaantumisista.

Kohtaamisonnettomuus eli nokkakolari on kuitenkin yleisimpiä liikennekuolemiin johtavia onnettomuustyyppejä. Joka kolmas liikennekuolema on seurausta kohtaamisonnettomuudesta. Usein vastakkaiselle kaistalle ajaudutaan muusta syystä kuin ohittamisesta, Valtonen kertoo.

Kuljettaja voi menettää auton hallinnan esimerkiksi huonojen keliolosuhteiden vuoksi tai joutua vastaantulevien kaistalle tarkkaamattomuuttaan. Toisinaan kuljettaja ajautuu vastaantulevien kaistalle tahallisesti itsetuhoisessa tarkoituksessa.

Ohitustilanne tulee etenkin vastaantulijalle eteen niin nopeasti, että siinä on hyvin vaikea toimia, Valtonen sanoo.

”Harvoin tilanne on sellainen, että vastaantulevan auton omalla kaistalla pystyy näkemään pitkältä matkalta.”

Pitkän autoletkan ohittaminen on aina riskialtista, etenkin jos keliolosuhteet ovat huonot, Valtonen muistuttaa. Harvoin ohittaja säästää edes merkittävästi aikaa.

Ohittajan tehtävä on katsoa, että vastaantuleva kaista on vapaa riittävän pitkältä matkalta. Jos eteen sattuu riskitilanne tai tilanteen on arvioinut väärin, yleensä kaikkein tehokkainta on lopettaa ohittaminen kesken kaiken ja palata takaisin ohitettavan auton taakse, Valtonen sanoo.

”Muut osapuolet pystyvät auttamaan ohituksessa niin, että tekevät mahdollisimman paljon tilaa tielle. Monissa paikoissa mahtuu kolmekin ajoneuvoa rinnakkain, mutta valitettavasti Suomen valtateillä on paljon myös kapeita paikkoja, joissa tämä ei onnistu.”

Suomussalmen ohitusonnettomuus tapahtui maanantaiaamuna hieman ennen kello 10:tä Viitostiellä noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella Pesiönlahden ja Alajärven välillä.

Ohittamaan lähteneen auton kuljettaja on syntynyt vuonna 1972, toisen auton kuljettaja vuonna 1993. Kummassakin autossa oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa. Onnettomuudessa loukkaantuneet olivat noin 15–50 vuoden ikäisiä.

Onnettomuudessa loukkaantuneista neljä oli tiistaiaamuna edelleen tehovalvonnassa Kainuun keskussairaalassa, kertoo Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari.

Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Kuopion yliopistolliseen sairaalaan maanantaina vietyjen neljän potilaan tilanteesta Koukkarilla ei ollut tietoa.

Useimmilla loukkaantuneilla oli rintakehävammoja ja avomurtumia. Koukkarin mukaan auto-onnettomuudelle tyypillisiä vammoja ovat rintakehän ruhjeet, ranteiden ja säärten murtumat sekä pehmeiden sisäelinten, kuten maksan ja pernan vammat.

”Pitkien luiden murtumiin ei yleensä liity välitöntä hengenvaaraa. Pehmeisiin sisäelimiin liittyy tuollaisessa pysähdyksessä huomattava verenvuotoriski.”