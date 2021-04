Marco de Wit kiistää syytteet.

Suomen kansa ensin -puolueen ex-puheenjohtajalle Marco de Witille on luettu lisää syytteitä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Osa syytteistä liittyy eduskuntavaali­kampanjointiin keväällä 2019. Syyttäjän mukaan de Wit mainosti itseään ja puoluettaan Helsingin Narinkkatorilla vaalimainoksella, jossa luki ”Matut ulos” ja ”Homotus kaappiin”. De Wit levitti mainoksia myös teiden vierustoille ja esitteli niitä netissä.

Sana matu tarkoittaa yleensä ”maahantunkeutujaa” ja on halventava nimitys maahanmuuttajille.

Syyttäjän mukaan de Wit oli myös hyväksynyt puolueen vaalimainokseksi julisteen, jossa oli kuvapari ja teksti ”Kumman Suomen haluat?”.

”Kuvaparin yläkuvassa on vaaleaihoinen perhe idyllisessä puistomaisemassa. Alakuvassa on tummalle taustalle kuvattu kadulla liekehtivä tulipalo ja lyömäase kädessä kulkeva tumma hahmo. Alemmassa kuvassa etualalle on lisätty piirroskuva mustaan burkaan pukeutuneesta muslimista”, syyttäjä kuvasi mainosta.

De Witiä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjän mukaan de Witin levittämät lausumat olivat ihmisarvoa loukkaavia ja omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa muslimeja, turvapaikanhakijoita ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

De Wit kiistää syytteet. Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle hän sanoo, että sanalla ”matu” on tarkoitettu maahantunkeutujaa eikä kansanryhmää ole muodostettavissa sen perusteella, ovatko henkilön perusteet Suomeen saapumiselle oikeutetut vai valheelliset.

”Homotuksella” taas tarkoitetaan de Witin mukaan sukupuolivähemmistöjen korostettua esilläpitoa. Lisäksi hän viittaa Ylen vuonna 2013 julkaisemaan juttuun otsikolla ”Liikaa homotusta”, jossa ilmaisu hänen mukaansa lanseerattiin.

Kuvaparimainokseen liittyen de Wit vetoaa vastauksessaan muun muassa siihen, että kasvot peittävä huivi koetaan laajasti naista alistavaksi ja se on kielletty useissa Euroopan maissa.

Viime kuussa de Witille luettiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytteet useista kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista. Asianomistajia on 20. Heidän joukossaan on poliiseja, syyttäjä ja tuomari.

Oikeudenkäynnissä on kyse de Witin eri verkkosivuilla julkaisemista teksteistä ja videoista. De Wit on kiistänyt syytteet.

HS julkaisee de Witin nimen jo tässä vaiheessa tämän julkisen toiminnan takia. Maahanmuuton vastaisesta toiminnastaan tunnettu de Wit on muun muassa toiminut Rajat kiinni! -liikkeessä aktiivina. Hän myös kuului Suomen kansa ensin -puolueen perustajiin, mutta hänet erotettiin puolueesta loppuvuodesta 2019.