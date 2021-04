Kotitestit tuskin tulevat olemaan osa Suomen testausstrategiaa. Ne eivät myöskään olisi virallisia testejä, jotka esimerkiksi vapauttaisivat lääkärin määräämästä karanteenista.

Kotona tehtävät koronavirustestit yleistyvät Euroopassa vauhdilla. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Britanniassa maallikot voivat jo tehdä omin päin koronatestin, jonka tulos valmistuu 15–30 minuutissa.

Kotioloissa tehtävät pikatestit ovat tulossa myös Suomen markkinoille viimeistään alkukesään mennessä, kertoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylitarkastaja Nelli Karhu. Hän kuitenkin korostaa, että kyseessä on arvio.

Kotitestit ovat antigeenitestejä: ne tunnistavat akuutin tartunnan viruksen antigeeneistä. Nämä ovat tyypillisesti viruksen proteiineja, joihin testissä käytetyt vasta-aineet sitoutuvat.

Antigeenitestien lisäksi Euroopassa on jo markkinoilla kotikäyttöön sopivia vasta-ainetestejä, jotka kertovat viiveellä siitä, onko elimistössä mahdollisesti ollut jossain vaiheessa koronavirusta. Myös Suomeen on tulossa tällaisia testejä.

”Maallikoille sopivia vasta-ainetestejä on käsitykseni mukaan saatettu markkinoille neljä kappaletta. Näistä yksi on ilmoitettu Fimean rekisteriin, mutta se ei tarkoita, että sillä olisi myyntilupa”, Karhu sanoo.

Pika-antigeenitesteistä puhuttaessa on tehtävä ero tavallisten ihmisten ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemille testeille.

Pikatestit itsessään eivät ole uusi asia. Ammattilaisille tarkoitettuja antigeenitestejä on käytössä Suomessakin, esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Uutta on se, että kuka tahansa voisi ostaa testin esimerkiksi apteekista, kioskista tai huoltoasemalta ja tehdä sen omin käsin.

Antigeenipikatesteissä kiistakapula on herkkyys eli se, kuinka hyvin testi havaitsee luotettavasti kaikki positiiviset näytteet.

Esimerkiksi Tanskan seerumi-instituutin tutkimuksessa runsaalle 117 000 kansalaiselle tehtiin sekä PCR- että antigeenitesti. PCR-testeissä ilmeni runsaat 4 000 positiivista tulosta, mutta näistä vain runsaat puolet osoittautuivat positiiviseksi myös antigeenitestissä. Antigeenitesti havaitsi siis vain noin 53 prosenttia PCR-testeissä positiivisiksi osoittautuneista tapauksista.

”Ei voi sanoa, että antigeenitestit olisivat huonoja. Ne ovat tietyissä tilanteissa hyvä vaihtoehto PCR-testin rinnalla”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Niina Ikonen toteaa.

”Antigeenitesti on helppo ja nopea tehdä. Esimerkiksi pitkien välimatkojen alueilla sitä voidaan käyttää seulontatestinä, jos halutaan tunnistaa nopeasti tartunnan saaneet henkilöt.”

Ikosen mukaan antigeenitesti on hyvä vaihtoehto, kun tartuntatapauksia on runsaasti. Silloin antigeenitesti löytää suurimman osan positiivisista tapauksista ja tartunnan saaneet pystytään nopeasti eristämään muista altistuneista.

Antigeenitestin rajoitteena on se, että testin tulokseen vaikuttavat herkemmin esimerkiksi se, miten ja milloin näyte on otettu ja kuljetettu.

”Antigeenitestejä on kuitenkin keskenään hyvin erilaisia: on laadukkaampia ja sitten vähemmän suorituskykyisiä”, Nelli Karhu muistuttaa.

Oleellista on myös se, tekeekö antigeenitestin terveydenhuollon ammattilainen vai tavallinen kansalainen.

”Maallikon ei ole mahdollista vertailla tuloksia ja ymmärtää kaikkea teknistä dataa. Ei voida myöskään olettaa, että hänellä on lääketieteellistä osaamista arvioida tuloksen luotettavuutta, eli menikö näytteenotto nappiin tai oliko sen ajankohta oikea”, Fimean Karhu sanoo.

Lisäksi kotitestejä on mahdotonta valvoa: kukaan ei voi varmentaa, kuka kotitestin on todellisuudessa tehnyt tai milloin se on tehty.

Tästä syystä kotitestit eivät tule olemaan virallisia testejä Suomessa. Niillä ei voi vapautua lääkärin määräämästä karanteenista eikä todistaa esimerkiksi lentokoneeseen noustessaan, ettei sairasta koronavirustautia.

Jos itsetehty testi on positiivinen, tulee hakeutua ammattilaisen tekemään testiin. Negatiivinenkaan kotitesti ei kuitenkaan takaa, että testin tehnyt ei ole saanut koronavirustartuntaa.

THL:n Ikonen muistuttaa, että testitulos kertoo aina senhetkisen tilanteen.

”Oli kyseessä sitten PCR- tai antigeenitesti, se ei kerro, mikä tilanne on vaikka puolen päivän päästä.”

Esimerkiksi Englannissa kotona tehtävät antigeenitestit otetaan osaksi maan testausstrategiaa. Siellä kaikki asukkaat ovat saamassa kaksi ilmaista koronapikatestiä viikossa osana maan koronarajoituksista luopumista.

Saksassa taas koululaiset ovat tehneet itsenäisesti pika-antigeenitestejä opettajan valvoessa. Tämä on osa Saksan strategiaa, jossa yhteiskuntaa pyritään avaamaan oireettomia testaamalla.

Myös Euroopan komissio ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC ovat laatineet suosituksen pikatesteistä. Ne kuitenkin viittaavat pikatesteillä terveydenhuollon ammattilaisten tekemiin testeihin.

Myös PCR-testit, joiden tulos valmistuu muutamassa tunnissa, määritellään pikatesteiksi. PCR-testissä näytteestä etsitään koronaviruksen perintöainesta.

”Tällaiset PCR-testit tai antigeenitestit eivät ole kovin sopivia massatestauksiin. Ne ovat käytännössä yksittäistestejä, joten ne ovat hyviä yksittäisiin testauksiin”, Ikonen sanoo.

”Antigeenitestejä ei suositella käytettäväksi, jos taudin esiintyvyys on hyvin matala. Tällöin väärien positiivisten tulosten riski on korkeampi kuin korkean esiintyvyyden alueella.”

ECDC julkaisi maaliskuussa raportin, joka ei täysin puolla itsetehtyjä testejä. Raportin mukaan ne voivat parantaa testauksen saatavuutta ja siten helpottaa tartuntojen havaitsemista.

Kotitestit saattavat ECDC:n mukaan kuitenkin johtaa siihen, että vastuu tartuntojen raportoinnista siirtyy liikaa viranomaisilta yksilölle. Tämä taas saattaa johtaa tartuntojen aliraportointiin ja tehdä tartunnanjäljityksestä hankalampaa.

”Kotitestit eivät ole osa testausstrategiaamme, eikä niitä ole tämänhetkisen tiedon mukaan suunniteltu osaksi sitä. Mutta ei ole pois suljettua, etteivätkö ne voisi tulla osaksi strategiaa”, THL:n Ikonen sanoo.