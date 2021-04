Perjantaina vihmoo lunta, räntää ja vettä kautta Suomen, ensi viikolla on jo toivoa lämpenemisestä

Sade ja aurinko vuorottelevat loppuviikon ajan.

Torstaina paistanut aurinko on perjantaina enää muisto vain.

Aamulla alkaa Suomeen työntyä Etelä-Ruotsista matalapaine, joka tuo mukanaan lumi-, räntä- ja vesisateita.

Päivän ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen yhden ja viiden asteen välillä. Lapissa voi mennä hiukan miinusasteiden puolellekin.

”Sieltä tulee voimakas sadealue. Perjantaina on voimakasta tuulta, joka voi eteläisillä merialueilla yltyä myrskyksi saakka”, sanoo Forecan meteorologi Ilkka Alanko.

Sade alkaa perjantaina etelässäkin räntänä ja lumena ennen kuin se muuttuu vedeksi.

Koko maassa on jossain vaiheessa huono ajokeli. Aamulla on Etelä- ja Länsi-Suomessa jonkin aikaa huono ajokeli rännän ja lumen takia ennen kuin sade muuttuu vedeksi.

Itä- ja Keski-Suomessa ajokeli alkaa huonontua perjantaina puolen päivän jälkeen. Etelä-Lapissa pahin ajokeli on illalla.

Alangon mukaan sää on nyt vuodenaikaan nähden keskimääräistä hiukan viileämpää ja koleampaa.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ylin lämpötila on ollut kahdeksan kertaa yli kymmenen astetta huhtikuun 8. päivänä.

”Loput ovat olleet viiden ja kahdeksan asteen tuntumassa”, Alanko sanoo.

”Lauantaina on aurinkoisempi päivä. Tuulet heikkenevät. Silloinkin on hajanaisia sateita, joita voi tulla etelässä ja Keski-Suomessa mutta säätila muuttuu selkeämmäksi. Etelä- ja Keski-Lapissa on yhtenäisempi lumisadealue ja Pohjois-Lapissa aurinkoista.”

Aurinkoiset kelit lisääntyvät sunnuntaina kunnes illalla tulee taas seuraava sadealue. Kuitenkin sunnuntaina puolen päivän aikaan on vielä aurinkoista Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Ensi viikon alku näyttää sitten vaihteeksi aurinkoisemmalta. Maanantaina tulee Suomeen vielä yksi sadealue mutta sen jälkeen näyttäisi korkeapaine vahvistuvan.

”Tulossa on lämpimämpää aina Lappia myöten.”