Torstaina Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi Twitter-tilillään pyytäneensä Postilta selvityksen palvelujen laadusta ja luotettavuudesta sekä erityisesti Kansallisarkiston aineiston katoamisesta.

Posti hukkasi Kansallisarkiston historiallisia aineistoja sisältäneen kuljetuksen lähes kolmeksi kuukaudeksi.

Kuljetus sisälsi lukittavan salkun, jossa oli sisällä yhteensä neljä arkistokoteloa, kertoo Kansallisarkiston johtaja Päivi Hirvonen. Koteloiden sisältämä aineisto ei ollut salassa pidettävää eikä arkaluontoista.

Kuluneen viikon keskiviikkona kuljetus löytyi Postin hallinnasta. Kuitenkin jo ennen aineiston löytymistä Kansallisarkisto ehti ilmoittaa päättäneensä luopua Postin kuljetuspalveluiden käytöstä kaukolainoissa. Kansallisarkiston mukaan syynä olivat aineistojen katoaminen ja vakavat häiriötilanteet.

Hirvonen kertoo, että yhtä pitkää katoamista ei ole aiemmin tapahtunut, mutta muita toimitushäiriöitä kaukolainojen kanssa on ollut. Vaikka Kansallisarkisto on sopinut Postin kanssa ovelta ovelle -tyyppisestä palvelusta, on esimerkiksi Kansallisarkistolle lähetettyjä toimituksia päätynyt Postin palvelupisteisiin.

Torstaina Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi Twitter-tilillään pyytäneensä Postilta selvityksen palvelujen laadusta ja luotettavuudesta sekä erityisesti Kansallisarkiston aineiston katoamisesta.

”Luotettava postin kulku on Postin toiminnan perustaa. Kansallisarkiston päätös luopua Postin palvelujen käytöstä on käytävä läpi perin juurin”, Tuppurainen kirjoittaa.

Hirvonen kertoi perjantaina aamulla, ettei hän tiedä selvityksestä vielä kyseistä twiittiä enempää.

”Posti on jo aiemmin ilmoittanut, että he selvittävät ja tutkivat, mistä asia johtuu. Joka tapauksessa on hyvä, että asiaa selvitetään.”

Hirvosen tietojen mukaan Jyväskylästä tammikuun puolivälissä kohti Helsinkiä suunnannut kuljetus saapui kyllä Helsinkiin, mutta jostain syystä ei lähtenyt eteenpäin Kansallisarkistolle.

Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila on vastannut Tuppuraisen twiittiin:

”Tässä oli selkeä ja ikävä virhe, mistä olemme hyvin pahoillamme. Lähetystä ei kyetty jäljittämää irronneen osoitelapun takia, mutta se [lähetys] on ollut Postin hallussa koko ajan turvallisissa tiloissa.”

Anttila kertoo Postin tekevän asiasta pyydetyn selvityksen.

Kansallisarkiston päätös keskeyttää Postin kuljetuspalveluiden käyttö kaukolainoissa ainakin näillä näkymin pitää, Hirvonen kertoo. Kansallisarkisto aikoo valita tilalle kuljetusyrityksen kilpailuttamalla.

Postin kadottamasta kaukolainausaineistosta ovat kertoneet aiemmin muiden muassa Ilta-Sanomat ja Yle.