Suomi päättää Astra Zenecan rokotusten ikärajoitteista ensi viikolla. Lisäksi otetaan kantaa siihen, millä rokotteella jo ensimmäisen annoksensa Astra Zenecan rokotteella saaneiden rokotuksia jatketaan.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan valmistamaan koronavirusrokotteen käyttöön liittyy epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa siihen, milloin rokotekattavuus Suomessa saavutetaan ja koronarajoituksia pystytään purkamaan.

Astra Zenecan rokotteella on merkittävä rooli Suomen rokotusstrategiassa. Kesäkuuhun mennessä Suomeen on tulossa 1,2 miljoonaa annosta Astra Zenecan valmistamaa koronarokotetta ja kaikkiaan sitä on alustavasti tilattu yhteensä 3,7 miljoonaa annosta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi torstaina Ylen A-Talkissa, että Astra Zenacan rokotteen yhteys veritulppiin vaikuttaa rajoitusten purkamiseen Suomessa. ”Astra Zenecan rokote ei ole sillä tavalla käytettävissä, kun me olemme ajatelleet”, Kiuru sanoi.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on arvioinut, että 70 prosentin rokotekattavuus heinä-elokuussa saavutetaan, jos rokotteiden ilmoitetut saapumismäärät toteutuvat ja Astra Zenecan rokotetta pystytään edes osittain käyttämään.

HS kertoi perjantaina, että Helsingissä on esiintynyt tilanteita, joissa rokotettavat ovat kieltäytyneet Astra Zenecan valmistamaa koronarokotteesta rokotuspisteellä.

Mikäli ihmiset eivät saavu hakemaan rokotustaan sitä kohtaan olevien pelkojen ja ennakkoluulojen takia, se hidastaa Suomen rokotuskattavuuden nousua, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kuinka paljon, sitä Nohynekin mukaan on vielä tässä vaiheessa ennenaikaista arvioida.

”Astra Zenecalla on tärkeä osa meidän rokotusohjelmaamme. Jos ihmiset eivät sitä halua, se hidastaa rokotuksia, mutta kuinka paljon hidastaa riippuu siitä, kuinka moni jättäisi rokotteen ottamatta”, Nohynek sanoo.

Kaikkiaan Suomen rokotustilanne on yleisesti ottaen Nohynekin mukaan hyvä. Ensimmäisen rokoteannoksensa on jo saanut 25 prosenttia rokotettavista suomalaisista. Astra Zenecan rokotteen osuus tästä on noin viidennes.

Suomi rokottaa tällä hetkellä Biontech-Pfizerin ja Modernan valmistamilla rna-rokotteilla sekä Astra Zenecan adenovirusvektorirokotteella.

Suomalaiset eivät saa valita tällä hetkellä valita, vaan rokotteet annetaan THL:n laatimien suositusten mukaisesti.

Astra Zenecan rokotteen käyttö keskeytettiin Suomessa väliaikaisesti 19. maaliskuuta, jotta syy-yhteys rokotteen ja aivolaskimotukosten välillä voitaisiin selvittää. Rokotuksia jatkettiin seuraavalla viikolla varovaisuusperiaatteeseen nojaten vain yli 65-vuotiaille.

Astra Zenecan rokotteella ehdittiin ennen keskeytystä rokottaa myös alle 65-vuotiaita riskiryhmään kuuluvia.

Eiliseen torstaihin mennessä Suomessa oli annettu noin 216 000 annosta Astra Zenecan rokotetta.

Euroopan lääkevirasto (Ema) totesi keskiviikkona, että hyvin harvinaisten aivolaskimoiden veritulppien, joihin liittyy verihiutaleiden vähyys, ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on mahdollinen yhteys.

Tukoksia on havaittu aivolaskimoissa sekä suoliston laskimoissa ja valtimoissa. Kaikkia verisuonitukoksia riski ei kuitenkaan koske.

THL:n ylilääkäri Nohynek korostaa, että nyt havaitut riskit ovat erittäin harvinaisia, ja rokotteen hyödyt ovat ovat keskimäärin huomattavasti sen haittoja suuremmat.

Suomen rokoteohjelma strateginen tavoite ei ensisijaisesti ole ollut estää koronatartuntoja, vaan estää kuolemia, elinvuosien menetyksiä, keventää tautitaakkaa sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä, Nohynek muistuttaa.

Tästä syystä rokotukset on Suomessa aloitettu ikäihmisistä sekä ihmisistä, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

”Jos nuoria ei päästäisi rokottamaan heti, se ei tätä strategista tavoitetta muuta, sillä tärkeintä on saada ikäihmiset ja vakavalle taudille alttiit ensin rokotettua, jotta voidaan ehkäistä kuolemia”, Nohynek sanoo.

Jotkut Euroopan maat ovat tehneet tällä viikolla muutoksia koronavirusta koskevaan rokotusstrategiaansa.

Saksa päätti eilen, että Astra Zenecan rokotteella rokotetaan vain yli 60-vuotaita. Britannian linjauksen mukaan Astra Zenecan käyttö rokotteen käyttö rajataan yli 30-vuotiaille. Alle 30-vuotiaille annetaan mieluummin muita kuin Astra Zenecan rokotteita, mikäli vaihtoehtoisia rokotteita on.

Suomessa THL ja STM päättävät asiasta Nohynekin mukaan ensi viikolla.

Hänen mukaansa arvioinnissa otetaan kantaa siihen, minkä ikäisten rokotuksia Astra Zenecan rokotteella Suomessa jatketaan. Lisäksi pohdinnan alla on muun muassa se, millä rokotteella jo ensimmäisen annoksensa Astra Zenecan rokotteella saaneiden rokotuksia jatketaan.

Esimerkiksi Saksa päätti torstaina, että alle 60-vuotiaiden Astra Zenecan saaneiden rokotuksia jatketaan rna-rokotteilla.

Myyntiluvan haltijat eivät kuitenkaan suosittele tätä, sillä asiasta ei ole vielä tutkimuksia, joiden perusteella voidaan sanoa, kuinka tehokkaan suojan eri rokotteilla annetut pistokset antavat ja millä aikavälillä rokotteet tulisi antaa. Selvittämättä on myös esiintyykö eri rokotteiden yhdistelmistä muita haittoja.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO totesi perjantaina, että koronavirusrokotuksen antamisesta kahdella eri rokotteella ”ei ole riittävää tietoa”.

Nohynekin mukaan Oxfordin yliopistossa on parhaillaan käynnissä aiheesta tutkimus. Siinä rokotusohjelma on aloitettu ensin Astra Zenecan rokotteella ja jatkettu rna-rokotteella sekä päinvastoin siten, että aloitetaan AstraZenecan rokotteella ja jatketaan rna-rokotteella. Tuloksia tästä tutkimuksesta on hänen mukaansa odotettavissa touko-kesäkuussa

”Tavallisesti rokotusohjelmia jatketaan samalla rokotteilla, mutta on esimerkkejä kuten polio, joissa on voitu antaa ensin pistos ja jatkaa suun kautta annettavalla rokotteella”, Nohynek kertoo.