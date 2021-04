Lapsi on kadonnut pihaleikeistä perjantai-iltana Turun Runosmäessä.

Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa etsivänsä Turun Runosmäessä kadonnutta 9-vuotiasta lasta. Lapsi on kadonnut pihaleikin yhteydessä perjantai-iltana. Poliisin mukaan on mahdollista, että hän on mennyt kaverin luo yöksi.

Kadonneen pojan kerrotaan olevan noin 130 cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hintelä. Hänellä oli yllään tummansininen takki, tummat kengät, maastohousut tai tummansiniset housut. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot hätänumeroon.