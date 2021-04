Husin alueella 65–69-vuotiaista rokotteen on saanut 43 prosenttia, naapurimaakunnassa Päijät-Hämeessä 18 prosenttia.

Koronarokotusten tahti vaihtelee sairaanhoitopiireittäin roimasti. Kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella 65–69-vuotiaista rokotteen oli perjantaina saanut 43 prosenttia, naapurimaakunnassa Päijät-Hämeessä ollaan 18 prosentissa ja Kainuussa vasta kahdeksassa prosentissa.

Suuria eroja on yhä myös 70–74-vuotiaiden ikäryhmässä. Hus-alueella ja esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä rokotteen on saanut vähintään kolme neljästä. Kainuussa ollaan kaukana perässä, 29 prosentissa.

”Rokotusmäärät riippuvat käytännössä alueille saapuneista rokotteista”, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvion mukaan ikääntyneet on rokotettu kattavasti koko maassa viikolla 15 tai viimeistään viikolla 16 eli 25. huhtikuuta mennessä.

”Saattaa tulla vähän kiire”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) ovat linjanneet, että riskiryhmät tulee rokottaa ennen kuin rokotuksia aletaan painottaa nykyistä enemmän pahimmille epidemia-alueille.

Riskiryhmät on rokotettu THL:n arvion mukaan noin toukokuun puolivälissä.

Epidemiatilanne vaihtelee merkittävästi eri alueilla. Perustasolla oli perjantaina kuusi maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo, Kainuu ja Lappi. Leviämisvaiheessa kamppailee yhä seitsemän maakuntaa: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Ilmaantuvuusluku oli esimerkiksi Husin alueella perjantaina 235, Lapissa 9, Varsinais-Suomessa 171 ja Keski-Suomessa 46. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää viimeisen kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden.

Pohjois-Karjalassa päästiin 70–74-vuotiaiden rokotekattavuudessa loppuviikosta noin kolmannekseen. Kainuussa osuus jäi yhä alle 30 prosentin.

”Se on kyllä todella vähän. Valtakunnallisesti tässä ikäryhmässä mennään kuitenkin yli kuudessakymmenessä prosentissa”, Kontio toteaa.

Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari on toiveikas. Lähipäivinä on tiedossa rokotetoimituksia Kainuuseen.

”Nämä toimitukset huomioon ottaen olemme rokottaneet ensi viikon loppuun mennessä kaikki yli 70-vuotiaat. Toisin sanoen: perässä mutta kovaa tullaan”, luonnehtii Koukkari.

Myös Sirpa Kaipiainen Pohjois-Karjalan kuntayhtymästä Siunsotesta sanoo, että ero kiritään kiinni viimeistään ensi viikolla.

Pohjois-Karjalan paikkaan tilaston hännillä ovat Kaipiaisen mukaan syynä muun muassa hoivakotien asukkaille annetut rokotteen kakkosannokset.

”Niitä on meillä annettu enemmän kuin muualla. Iäkkäitä ja hoivassa olevia on Pohjois-Karjalassa enemmän kuin monessa muussa maakunnassa”, sanoo Kaipiainen.

Maakunnassa päädyttiin myös rokottamaan kaikki yli 70-vuotiaat rna-tekniikalla toimivalla rokotteella eli käytännössä Pfizerin ja Biontechin rokotteella.

”Se hieman hidasti nimenomaan 70–74-vuotiaiden rokottamista mutta todennäköisimmin tuo mukanaan paremman rokotuskattavuuden, koska Astra Zenecan maine tuntuu olevan huonompi kuin toivoisi”, Kaipiainen sanoo.

Euroopan lääkevirasto Ema totesi tällä viikolla, että lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteen erittäin harvinaisena haittaoireena voi esiintyä aivolaskimoiden tukoksia.

Kainuussa rokotteita saaneiden joukossa on tähän asti ollut keskimääräistä enemmän työikäisiä 40–64-vuotiaita.

”Alkuvaiheen rokotukset kohdennettiin kriittisiin sote-työntekijöihin, joiden osuus vähäväkisessä maakunnassa on suuri”, perustelee Koukkari.

Kainuu laahaa perässä 65–69-vuotiaiden ryhmässä, jossa ero on huima verrattuna Husiin.

”Tätä ryhmää rokotetaan parhaillaan vain Astra Zenecan rokotteella, määrät ovat marginaalisia ja vauhti hidas”, Koukkari toteaa.

Hus Apteekin toimitusjohtaja Kerstin Carlsson vakuuttaa, että Husin alueelle ei ole kohdennettu lisärokotejakoa.

”Hus on saanut noin 24 prosenttia Suomeen tulleista Pfizerin ja Bionthecin sekä Modernan rokotteista. Astra Zenecan rokotemäärä on ollut hieman yli 30 prosenttia Suomeen tulleesta kokonaismäärästä”, kertoo Carlsson.

Husin alueella asuu noin 30 prosenttia Suomen väestöstä. Ikääntyneiden osuus on Uudellamaalla koko maan pienin, alle 13 prosenttia.

Myös Kontio korostaa, että rokotteita ei ole THL:n toimesta suunnattu eri sairaanhoitopiireihin eri tavalla.

”Rna-rokotteiden kanssa on menty ikääntyneiden määrän mukaan”, sanoo Kontio. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Kainuussa on rokotettu enemmän nuorempia ikäryhmiä kuin esimerkiksi Husin alueella.

Suurimpiin osuuksiin yli 70-vuotiaiden rokotekattavuudessa ylletään Vaasan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Molemmissa on 70–74-vuotiaista rokotettu enemmän kuin kolme neljästä eli merkittävästi keskimääräistä enemmän.

Alueella on toimittu tehokkaasti ja laadukkaasti, tulkitsee Keski-Pohjanmaan sote-kuntayhtymän Soiten palvelualuejohtaja Jukka Aro.

Koronarokotteen tehosterokotukset keskeytettiin Aron mukaan heti, kun siitä tuli ohjeistus THL:ltä. THL muutti ohjeistustaan tammikuussa, jotta suhteellisen tehokkaan ensimmäisen rokotuksen piiriin saataisiin mahdollisimman moni.

Aiemmin THL:n ohjeistus oli se, että Suomeen saapuneista rokote-eristä puolet säilöttiin odottamaan jo ensimmäisen annoksen saaneiden ihmisten toista rokotekertaa.

”Samoin toimittiin sote-henkilöstön rokotusten laajentamisen kanssa”, sanoo Aro.

Ansioksi Aro lukee myös sen, että Soiten alueella rokotepullot on käytetty hyödyksi täysimääräisesti. Pienet, yhden millilitran ruiskut on keskitetty rokotustoimintaan, ja sen myötä rokotepulloista on saatu maksimaalisia annosmääriä.

”Myös rokotteiden valmistaminen käyttökuntoon niin sanotulla ilmakuplatekniikalla on toteutettu tehokkaasti ja ammattitaidolla. Rokoteannosten hukka on pyöreä nolla”, kertoo Aro.

Koko väestöstä rokotettujen osuus oli perjantaina noin 19 prosenttia. Suurin osuus on Itä-Savossa, 24 prosenttia, ja pienin Pohjois-Pohjanmaalla, 16 prosenttia. Husin alueella rokotettujen osuus on noin 17 prosenttia.