Toisin kuin lauantaina 10. huhtikuuta sivulla C 6 kerrottiin, Jeff Koonsin teoksesta on huutokaupassa maksettu enemmän kuin Beeplen tai Sacha Jafrin teoksista tänä vuonna. Koonsin Rabbit-veistoksesta maksettiin New Yorkin Christien huutokauppahuoneella 91,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Elossa olevista taidemaalareista Beeplen ja Jafrin edellä on ainoastaan David Hockney.