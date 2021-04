Monet voimassaolevista koronavirus­rajoituksista jatkuvat huhtikuun loppuun saakka. Muun muassa liikunta- ja virkistystilojen sulkua jatketaan Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 28. huhtikuuta asti.

Esimerkiksi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun eli huhtikuun puoliväliin asti, ja siirtyvät sen jälkeen vuorottelumalliin.

Samaan aikaan muun muassa liikuntatilojen, kuntosalien, yleisten saunojen, uimahallien, tanssipaikkojen, kuorolaulun harrastetilojen, sisäleikkipuistojen ja kauppakeskusten yleisten tilojen sulku jatkuu. Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi perjantaina rajoitusten jatkamisesta uuden päätöksen.

Päätös koskee Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntia. Päätös on voimassa lain sallimat kaksi viikkoa eli 15.–28. huhtikuuta.

Maanantaina pääkaupunkiseudun yläkoululaiset kuitenkin palaavat osittaiseen lähiopetukseen siten, että vuoroviikoin osa oppilaista on etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa.

Lisäksi seuraavat koronarajoitukset ovat yhä voimassa:

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontuminen

Suositus koko maahan on tällä hetkellä, että lähipiirin ulkopuolisia ei kannattaisi tavata, ellei ole pakko.

Rajoitukset kokoontumisiin, tapahtumiin ja tilojen aukioloon on asetettu alueittain.

Pahimmilla koronaviruksen epidemia-alueilla – eli niin sanotun leviämisvaiheen alueilla – viranomainen voi sulkea väliaikaisesti paitsi julkisia myös yksityisiä asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tiloja niin, ettei kontakteja pääse syntymään.

Leviämisvaiheessa ollaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi laajasti julkisia ja yksityisiä urheilutiloja, kuten kuntosaleja ja ryhmäliikuntapaikkoja.

Yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto on voimassa koko Etelä-Suomen alueella huhtikuun loppuun saakka.

Kaikki yleisölle avoimet julkiset asiakastilat ovat suljettuina tällä tietoa huhtikuun loppuun saakka pääkaupunkiseudulla. Tällaisia ovat esimerkiksi museot ja nuorisotilat. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua.

Niillä alueilla Suomessa, missä epidemia ei ole yhtä vakava, on noudatettava yleisiä hygieniasuosituksia. Lisäksi voimassa on alueellisia kokoontumisrajoituksia.

Niin sanotun kiihtymisvaiheen alueilla viranomainen voi päättää, että toiminta eri tiloissa on järjestettävä niin, ettei lähikontakteja synny. Tämä koskee myös harrastustoimintaa.

Varhaiskasvatus ja koulut

Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, miten paha tautitilanne alueella on. Päätöksiä tekevät opetuksen järjestäjät eli kunnat tai usean kunnan alueella aluehallintovirastot.

Pääkaupunkiseudulla muutoksia on tulossa maanantaista alkaen, kun yläkoulut siirtyvät asteittain lähiopetukseen.

Maanantaina 12. huhtikuuta alkaen yläkouluissa käytetään vuorottelumallia siten, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa.

Lukiot jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun asti eli noin huhtikuun puoliväliin. Sen jälkeen myös ne siirtyvät vuorottelumalliin, jossa puolet opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta huhtikuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa kolmasosa opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Varhaiskasvatus ja alakoulut ovat lähiopetuksessa.

Ravintolat

Ravintolat ovat tällä hetkellä kiinni pahimmilla epidemia-alueilla eli suuressa osassa Suomea.

Ravintoloiden sulku jatkuu tämän hetken tietojen mukaan 18. huhtikuuta saakka. Sulku ei koske henkilöstöravintoloita tai muita ruokaloita, jotka eivät ole auki muulle yleisölle. Ruokaa saa noutaa mukaan.

Alueilla, joita sulku ei koske, noudatetaan kevyempiä rajoituksia.

Anniskelu on näillä alueilla lopetettava kello 22 ja ravintolat suljettava kello 23. Ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista. Lisäksi ravintoloilta edellytetään laajoja hygieniatoimia. Voimassa on myös niin sanottu tanssikielto, eli sisätiloissa asiakkaat on ohjattava istumaan paikoillaan.

Kevyempiä rajoituksia noudatetaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa.

Ravintoloiden täyssulusta ollaan näillä näkymin luopumassa 18. huhtikuuta alkaen, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) huhtikuun alussa. Ravintolat voisivat avautua asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksin.

Harrastustoiminta

Pahimmilla epidemia-alueilla kuten pääkaupunki­seudulla, aikuisten ryhmä­harrastustoiminta on suositeltu keskeytettäväksi kokonaan.

Hallituksen suosituksen lähtökohtana on, että vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastuksia ei rajoitettaisi.

12–18-vuotiaiden ryhmäharrastuksia sisätiloissa koskevat erilliset ohjeet, joissa linjataan muun muassa etäisyyksistä, kilpailuista ja vanhempien läsnäolosta. Toiminta suositellaan keskeytettäväksi vain, jos ohjeita ei voida noudattaa.

Hallitus suosittelee, että ohjeistusta noudatetaan leviämisvaiheen alueilla.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa tällä hetkellä vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille. Toiminnassa pätevät tiukat säännöt lähikontaktien välttämisestä. Rajoitus on voimassa huhtikuun loppuun asti.

Etätyö

Suositus on, että etätyötä tehtäisiin mahdollisimman laajasti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi koko Suomessa.

Maskit ja etäisyydet

Perussuositus koko koronapandemian ajan on ollut huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta ja pitää etäisyyttä muihin.

Virusmuunnokset tarttuvat aiempaa herkemmin, minkä vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa tällä hetkellä yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lähikontaktit tulisi rajata vain välttämättömimpiin.

THL suosittelee 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

Maskien käyttöä suositellaan julkisissa liikennevälineissä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien. Maskeja tulisi käyttää myös työyhteisöjen sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Maskia tulisi käyttää vaikka yli kahden metrin turvaväli voitaisiin pitää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueellinen korona­koordinaatio­ryhmä kehotti huhtikuun alussa kuntia harkitsemaan kasvomaskien käyttöönottoa myös esi- ja alakouluissa eli 6–11-vuotiaille lapsille. THL ei kannata suosituksen muuttamista.

Pääkaupunki­seudun joukkoliikenteessä ja VR:llä on maskipakko.

Matkustaminen

Valtakunnallisen suosituksen mukaan tarpeetonta matkustamista ulkomaille tulisi välttää lukuun ottamatta maita, joiden kohdalla maahantulon rajoituksista on luovuttu.

Jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Suomen kansalaisilla ja Suomessa pysyvästi asuvilla on aina oikeus palata Suomeen.

THL suosittelee 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia suurimmasta osasta maailman maista Suomeen saapuville matkustajille. Karanteenia voi lyhentää toisella testillä, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kunnat vastaavat koronavirus­testauksesta rajoilla. Aluehallinto­virastot voivat määrätä maahan saapuvat matkustajat osallistumaan terveystarkastukseen.

Sosiaali- ja terveys­ministeriön ohjekirjeen mukaan lähtökohtana on, että kaikki maahan saapuvat ohjataan terveystarkastukseen.