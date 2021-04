Poliisi on ollut yhteydessä korkeakouluihin, jotta ne tiedottaisivat vaihto-opiskelijoita vallitsevista rajoituksista.

Poliisi puuttui viikonloppuna opiskelijajuhliin Pohjanmaalla, kertoo poliisi tiedotteessaan. Opiskelijat ovat poliisin mukaan järjestäneet koronarajoituksista huolimatta juhlia opiskelija-asuntoloissa ja niiden yhteiskäyttötiloissa, kuten pesutuvissa ja kerhohuoneissa.

Erityisesti Vaasassa juhlat ovat poliisin mukaan olleet useimmiten ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden järjestämiä. Poliisi kertoo löytäneensä välillä jopa 50 ihmistä juhlimassa yhdessä koronarajoituksista ja -suosituksista huolimatta.

Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoo HS:lle, että opiskelijajuhlien määrä on lisääntynyt viime viikkoina Vaasassa.

”On ollut pienempiä ja suurempia juhlia. Paikan päälle on menty lähinnä metelin takia tarkistamaan, mistä on kysymys, ja samalla ollaan huomattu, että porukka on juhlimassa”, Appel kertoo.

Juhlissa on kokoontunut useampana viikonloppuna osittain samat ihmiset.

”Viesti on kyllä mennyt perille siitä, mikä on tällä hetkellä sallittua ja mikä ei. Silti ei näytä siltä, että on täysin ymmärretty, mistä on kysymys. Osittain kysymys on varmaan myös välinpitämättömyydestä”, Appel sanoo.

Poliisista on Appelin mukaan oltu yhteydessä korkeakouluihin, jotta ne tiedottaisivat etenkin vaihto-opiskelijoita vallitsevista rajoituksista ja siitä, että poliisi puuttuu kokoontumisrajoitukset ylittäviin juhliin.

Viime viikonloppuna Vaasassa tehtiin myös muutama kiinniotto, sillä kaikki juhlijat eivät ole noudattaneet poliisin käskyä poistua paikalta. Kiinniotettuja epäillään niskoittelusta poliisia vastaan, Appel kertoo.

Opiskelijatapahtumissa levinneet tartunnat tuottivat Vaasassa laajoja tartuntaketjuja aiemmin syksyllä. Maaliskuussa vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinneet tartunnat heikensivät merkittävästi Turun tautitilannetta.

Viime viikkojen opiskelijajuhlat eivät vielä näy Vaasan testimäärissä tai tautitilanteessa, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen.

”Tartuntaketjumme ovat tiedossa, eikä positiivisten testitulosten joukossa ole vähään aikaan ollut vaihto-opiskelijoita”, Salonen sanoo.

Vaikka pelko tartuntojen leviämisistä on aina olemassa, Salonen ei usko, että tuoreimmista opiskelijajuhlista lähtee liikkeelle laajoja tartuntaketjuja.

Tilannetta saattaa helpottaa se, että tässä vaiheessa kevättä vaihto-opiskelijat ovat mitä luultavimmin olleet Suomessa melko pitkään.

”Lokakuussa tilanne oli hieman sellainen, että juhliin osallistui hiljattain Suomeen saapuneita vaihto-opiskelijoita, jotka saattoivat tullessaan kantaa tartuntaa”, Salonen sanoo.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tautitilanne on rauhoittunut tämän vuoden puolella.

”Tilanne on hieman huonontunut, mutta Suomen mittasuhteessa luvut näyttävät aika mukavilta”, Salonen sanoo.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suosituksen mukaan yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei tule tällä hetkellä järjestää. Suositus koskee kaikkia Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kuntia.

Sekä aluehallintoviraston rajoitus että koordinaatioryhmän suositus ovat voimassa huhtikuun loppuun asti.