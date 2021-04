Alkuviikko on etelässä pääosin poutainen, viikon­lopun lähestyessä voidaan päästä 15 lämpöasteen lukemiin

Tällä viikolla Suomen yllä on korkeapainealue, joka aiheuttaa laajalti poutaista säätä.

Etelä-Suomeen on tällä viikolla tiedossa poutaista säätä. Ulkoilijoita Helsingin Hakaniemessä sunnuntaina 11. huhtikuuta 2021.­

Tiistaina ja keskiviikkona Suomen eteläosissa päästään nauttimaan pääosin lämpimästä kevätsäästä.

Suomen yli liikkuu tiistaina heikko kylmä rintama, mutta suurimmassa osassa maata sää on poutainen.

”Aamulla vähäisiä sateita voi tulla maan keskiosissa. Rintama liikkuu vähitellen itään, joten myös maan itäosissa voi pikkuisen ripottaa vettä”, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto.

”Muuten sää on aika poutaista. Tiistai on aurinkoinen, mutta pilvilauttaa on laajalti.”

Etelässä päästään tiistaina noin kymmeneen lämpöasteeseen pilvisyydestä riippuen.

”Yleisesti maan etelä- ja keskiosissa ollaan 7–8 asteen paikkeilla. Pohjoisessa on viileämpää, Pohjois-Lapissa saatetaan jäädä pikkupakkasen puolelle”, Karusto sanoo.

Alkuviikon epävakaisin alue on Etelä-Lappi. Maanantaina Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tietämillä majaileva sadealue liikkuu yöllä pohjoisemmaksi, ja tämä saattaa tietää Etelä-Lappiin sateita.

”Lappiin tuleva sadekertymä saattaa vaikuttaa tiistain ajokeliin”, Karusto sanoo.

Sade hellittää Lapissa keskiviikkoaamuun mennessä, ja siellä tiedossa on lähinnä yksittäisiä lumi- tai räntäkuuroja.

Tiistai on näillä näkymin etelässä viikon viilein päivä. Keskiviikko on maan eteläosissa poutainen ja huomattavasti selkeämpi kuin tiistai.

”Mitä pidemmälle loppuviikkoon mennään, sitä selkeämmäksi, poutaisemmaksi ja lämpimämmäksi sää muuttuu”, Karusto kertoo.

Loppuviikosta eteenpäin Suomen yllä on korkeapainejakso. Se alkaa vaikuttaa Suomessa torstaina, jolloin suuressa osassa maata on tiedossa poutaista ja selkeää säätä. Ainoastaan Pohjois-Lapissa sää saattaa Karuston mukaan olla epävakaista.

Viikonlopun lähestyessä on tiedossa laajalti otollisia ulkoilukelejä.

”Jossain vaiheessa loppuviikkoa päästään todennäköisesti 15 lämpöasteen lukemiin”, Karusto sanoo.

”Loppuviikkona lähes koko maassa on hyvää säätä.”

Karuston mukaan korkeapaine näyttäisi säilyvän Suomen yllä viikonlopun yli.

”Ensi viikon maanantaina korkeapaine näyttäisi antavan hieman periksi ja pilvisyys lisääntyy”, Karusto sanoo.

Sateita vaikuttaa olevan luvassa seuraavan kerran laajalti ensi viikon tiistaina.