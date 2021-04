Husin alueella pahimmin ovat ruuhkautuneet kaihileikkaukset ja tekonivelleikkaukset.

Monen suomalaisen määräaikainen terveystarkastus on siirtynyt myöhempään ajankohtaan koronakriisin vuoksi.­

Koronapandemian aikana on syntynyt kahdenlaista hoitovelkaa. Toinen näkyy hoitoon pääsyn tilastoissa, mutta osa hoitovelasta on jäänyt piiloon.

On helppoa mitata, millainen on odottavien potilaiden määrä pitkissä hoitojonoissa. Yli puoli vuotta jonottaneiden osuus esimerkiksi kaihileikkausjonoissa ja polvien tai lonkkien tekonivelleikkauksissa on kasvanut.

Hoitovelan mittaaminen juuri nyt, pandemian kestettyä runsaan vuoden, on kuitenkin paljon tilastojen seuraamista vaikeampaa.

Suurin kysymysmerkki on tunnistamatta ja hoitamatta jääneet sairaudet ja sosiaalipalveluiden tarpeet, joiden määrästä terveydenhuollon ammattilaisilla ei vielä ole tarkkaa kuvaa.

”Me emme jonoluvuista näe piiloon jäänyttä tai piilevää hoito-, palvelu- tai kuntoutusvelkaa. Se huolettaa meitä peruspalveluiden puolella. Suuri kysymys on, kuinka paljon on piilossa lieviä tai keskivaikeita mielenterveys- ja päihdeongelmia ja fyysisiä kansansairauksia?” lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) sanoo.

Osa tästä piilevästä hoitovelasta johtuu koronan aiheuttamista käytännön järjestelyistä. Terveyskeskusten hoitohenkilökuntaa on siirretty pandemiatöihin kuten koronatestaajiksi, rokotuksiin ja tartunnanjäljitykseen.

Toinen puoli on ihmisten oma toiminta. Korona-aikaan moni on ajatellut, että vaivat ehtii näyttää lääkärille tai hoitajalle myöhemminkin.

Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet ja kakkostyypin diabetes saattavat kehittyä pahemmiksi, kun alkuoireet jäävät hoitamatta. Jos hampaat pääsevät huonoon kuntoon, se vaikuttaa laajemmin terveyteen. Myös syöpädiagnoosit voivat myöhästyä, mikä voi vaikeuttaa syövän hoitoa myöhemmin.

Osalla vaivansa kanssa kotiin syystä tai toisesta jääneistä tilanne on saattanut pahentua. Kun näin ovat tehneet kymmenet tuhannet ihmiset, piiloon on jäänyt sairauksia, joiden määrää kukaan ei vielä osaa mallintaa.

”Piilevistä ongelmista osa kuuluu enemmän sosiaalipalveluiden piiriin kuin terveyspalveluihin. Myös kuntoutukseen on jäänyt velkaa”, Pikkujämsä sanoo.

Sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi lastensuojelu ja monet perheiden ja vanhusten palvelut. Myös osa mielenterveys- ja päihdepalveluista on sosiaalipalveluita.

Erikoissairaanhoidossa pahimmat leikkausjonot nähtiin viime syksynä. Silloin takana oli useiden kuukausien toimintojen siirtäminen lähes kaikilta erikoisaloilta covid-19-taudin hoitoon ja hoitovalmiuteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden potilaiden määrä on nyt 2 999 potilasta. Pahimmillaan tilanne oli viime elokuussa, jolloin pitkään hoitoa odottaneita oli 6 879. Ennen koronapandemiaa yli puoli vuotta hoitoa oli odottanut 1 230 potilasta.

Kaihileikkausta joutuu lähes jokaisessa sairaanhoitopiirissä odottamaan pitkään. Sama koskee tekonivelleikkauksia ja polven ja olkapään tähystysleikkauksia.

Husin laskelmien mukaan jonot saadaan purettua vuodessa tai puolessatoista vuodessa, siitä lähtien, kun toiminta voidaan palauttaa normaaliksi.

Husin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoo, että viime kesän jälkeen Husissa on käytetty kaikkia keinoja, jotta perustoimintaa supistettaisiin mahdollisimman vähän. Sen takia myös tehohoitopotilaita on siirretty Husin alueelta muihin sairaanhoitopiireihin.

”Kun olemme esittäneet huolen, että tehohoitokapasiteetti ei riitä, olemme todellisuudessa halunneet suojella kaikkea muuta toimintaa koronatoimien rinnalla”, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa Husin alueella on vielä paljonkin varaa lisätä tehohoitopaikkoja covid-19-potilaille, mutta se tarkoittaisi lähes kaiken muun leikkaustoiminnan keskeyttämistä.

Heikkilä pitää piilevän hoitovelan vaikutusta keskeisenä myös erikoissairaanhoidon lähivuosille.

”Isompi kysymys on se, mitä nämä kaikki tilastot eivät kerro. Ei Husissakaan ole siihen mitään tarkkaa näkymää. Perusterveydenhuollosta tulee lähetteitä jonkin verran aikaisempaa vähemmän”, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa kuitenkin epäselvää, liittyykö lähetteiden väheneminen siihen, että väheneminen on todellista vai esimerkiksi siihen, että perusterveydenhuollon toiminnoista on siirretty paljon henkilökuntaa rokottamaan ja tartunnanjäljitykseen.

Heikkilä ottaa myös esiin sen, että on hämärän peitossa, mitä vaikuttaa esimerkiksi se, että ihmiset liikkuvat etätöissä ollessaan vähemmän tai se, että pitkäaikaissairauksien seurantahoitoa on jäänyt tekemättä.

Husin psykiatrian erikoisalalla tilastoissa ei näy koronakriisin ajalta mitään määrällisiä muutoksia.

Husin psykiatrian toimialajohtajan Jesper Ekelundin mukaan psykiatriassa ei näy ainakaan vielä potilasmäärien kasvu. Myöskään itsemurhien määrä ei ole kasvanut. Silti yksi muutos näkyy, ja se on aiempaa huonompikuntoiset potilaat.

”Suljetuilla osastoillamme osa potilaista on nyt vakavammin sairaita kuin ennen. Olen hyvin huolissani siitä, että koronakriisin aikana mielenterveysalan kolmannen sektorin järjestöjen toimintaa on jouduttu vähentämään tai osin lopettamaan. Se on ollut vakavista mielenterveys­ongelmista kärsiville potilaillemme suuri isku”, Ekelund sanoo.

Hän ottaa myös esille piilevät ongelmat. ”Olen huolissani nuorista, jotka ovat tavanneet kavereitaan liian vähän. Nämä ovat asioita, jotka voivat näkyä 2–5 vuoden päästä”, Ekelund sanoo.

Hän ottaa esille myös lomautukset tai mahdollisen konkurssien aallon. ”Ne ovat riskitekijöitä mielenterveydelle, ja emme vielä tiedä, kuinka paljon ne tulevat vaikuttamaan ihmisiin”, Ekelund sanoo.

Tavallisesti Suomessa terveydenhuolto haravoi suomalaisten hyvinvointia ja haravan piikkeihin tarttuu aina jotakin. Tällaista haravointia ovat esimerkiksi lasten, koululaisten ja opiskelijoiden määräaikaiset terveystarkastukset. Nyt tarkastuksia on siirretty eteenpäin.

”Huoli on sitä, että jos oppilaan kohdalla olisikin ollut jotain, mikä olisi pitänyt tarkastuksessa hoksata, nyt siihen ei välttämättä ole mahdollisuutta”, sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sanoo.