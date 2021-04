Suurissa kaupungeissa on kieltäydytty Astra Zenecan rokotteista – tukokset ovat paljon toden­näköisempiä koronavirukseen sairastuneilla, kertovat lääkärit

Yksittäisiä kieltäytymisiä on tapahtunut Helsingin lisäksi muissakin suurissa kaupungeissa.

Osa koronarokotukseen kutsutuista kieltäytyy ottamasta rokotetta kuultuaan sen olevan Astra Zenecan valmistamaa, ja osa jättää ajan kokonaan varaamatta.

Johtava ylilääkäri Anu Mustakari Espoosta kertoo, että Astra Zenecasta kieltäytymisiä tulee kaupungissa päivittäin joitakin.

”Meillä on ollut yksittäisiä kieltäytymisiä päivittäin. Henkilölle on annettu aika rokotuspisteeseen, jossa pistetään Astra Zenecaa. Mutta sitten potilas on hakeutunut rokotuspisteeseen, jossa hän toivoo saavansa toista valmistetta.”

Mustakari kertoo, että varausta tehdessä järjestelmä ei näytä rokotevalmistajaa. Espoon verkkosivuilta löytyy kuitenkin tieto, miten rokotevalmisteet jakautuvat eri potilasryhmille.

Viime viikolla HS kertoi Helsingin rokotuspisteissä sattuneista välikohtauksista, jotka liittyivät Astra Zenecan rokotteista kieltäytymiseen. Yhteen pisteeseen piti kutsua paikalle jopa poliisi.

”On ollut sanaharkkaa, uhittelua ja suorastaan tökeröä käytöstä”, sanoi Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen HS:lle.

Espoossa vastaavaa ei ole ollut. Monet rokotteen ottamista epäröivät muuttavat Mustakarin mukaan mielensä, jos he saavat keskustella asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

”Meidän näppituntumamme on, että puolet näistä potilaista päättää ottaa Astra Zenecan rokotteen, kun he ovat saaneet käydä keskustelun ammattilaisen kanssa kysymyksistään ja huolistaan.”

Terveysasemille kieltäytymään tulevista enemmistö on naisia, Mustakari kertoo. Tämän hän arvioi johtuvan siitä, että naiset ovat tottuneet kuulemaan ja huolehtimaan veritulppariskeistä eri tilanteisiin kuten ehkäisyyn, raskauteen ja synnytyksiin liittyen.

”Tietynlaiset hyytymisjutut voivat tulla esiin, joita miesväestö ei ehkä päädy pohtimaan”.

Mustakari muistuttaa, että Astra Zenecan rokotteen ala- ja yläikärajat – 65 ja 69 vuotta – johtuvat eri syistä.

Euroopan lääkeviraston Eman mukaan valtaosa rokotteeseen mahdollisesti liittyvistä verisuonitukoksista on ollut alle 60-vuotiailla. Suomessa on tällä hetkellä voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) varovaisuusperiaatteeseen nojaava suositus, että Astra Zenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Alun perin rokotetutkimuksissa taas ei ollut rokotteen tehosta vahvaa tutkimustulosta yli 70-vuotiailla. 65–69-vuotiaiden joukkoa ei siis ole valittu ainoastaan hyytymisriskiin liittyen.

”Nämä ikähaarukan ääripäät tulevat eri määritelmistä. Alun perinkin Astra Zenecaa oli tarkoitus antaa alle 70-vuotiaille”, Mustakari sanoo.

Todennäköisyys hyytymisreaktioon on myös erittäin pieni. Eman tietoon oli viime keskiviikkona pidettyyn tiedotustilaisuuteen mennessä tullut yhteensä 169 aivolaskimoiden tukosta eli sinustromboosia.

Tämä tarkoittaa sitä, että tilastollisesti Astra Zenecan tuotteella rokotetuilla on tullut yksi tukos sataatuhatta rokotettua kohden.

Mustakari muistuttaa, että koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla hyvin vaarallinen, jopa nuorille ihmisille. Rokotteen tuoma suoja siis ylittää sen haittavaikutuksien riskin, ja suuri rokotuskattavuus suojelee koko yhteiskuntaa.

”Hyytymisriski liittyy myös koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. On erittäin tärkeää, että riskiryhmät pystyvät suojaamaan itsensä rokotteella”, Mustakari sanoo.

Ema totesi viime keskiviikkona, että yhteys aivolaskimoiden tukosten ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on mahdollinen. Ema kuitenkin korosti, että rokotteen hyödyt ovat sen haittoja suuremmat.

”Moni on huolissaan tukos-sanan takia. Mutta mikään muu aiempi tukos kuin aivolaskimotukos ei THL:n mukaan tiettävästi ole riski”, kertoi Helsingin johtajalääkäri Lukkarinen.

Lukkarisen mukaan hyytyminen johtuu nykytiedon mukaan ilmeisesti autoimmuunipuolustusreaktiosta, jonka vuoksi verihiutaleet ovat kasaantuneet.

Myös Vantaalla on tullut joitakin kieltäytymisiä Astra Zenecan rokotteesta.

”Jonkin verran on tullut peruutuksia ajanvarauksiin ja jonkin verran yksittäisiä kieltäytymisiä rokotuspisteillä”, kertoo Vantaan kaupungin ennalta ehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen.

”Meillä kuntalaiset ovat hyvässä hengessä käyneet keskustelua rokotuspisteillä. Mitään hankalia tilanteita ei ole tullut vastaan.”

Niemi-Mustonen kuitenkin kertoo, että mitään lopullista lukemaa ei vielä pystytä päättelemään. Vantaalla kaksi kolmasosaa ikäryhmästä, jolle Astra Zenecan rokotteita annetaan, on jo rokotettu, ja aikoja on yhä varattuna.

Rokotteita ei kuitenkaan Vantaalla ole mennyt kieltäytyjien vuoksi hukkaan.

”Rokotepulloja avataan sitä mukaa, mitä rokotteita tarvitaan. Astra Zenecan rokote säilyy useita viikkoja avaamattomassa pullossa jääkaappilämpötilassa”, kertoo Niemi-Mustonen.

”Toki sillä on jonkin verran vaikutusta [rokotustahtiin]. Tulee pieni hidastus. Jos täysimääräisesti menisi, pääsisimme nopeammin rokotuksissa eteenpäin.”

Tampereen terveysasemien ylilääkäri Kati Myllymäki kertoo, että myös Tampereella kieltäytymisiä tulee päivittäin muutamia. Virkavaltaa ei ole tarvinnut kutsua paikalle.

”Ei tällaisia voimaselkkauksia ole tullut. Mutta kyllä kieltäytymistä ja kääntymistä tapahtuu päivittäin terveysasemilla, yhdestä kolmeen asiakasta aseman koosta riippuen”, kertoo Myllymäki.

”Osa ehkä huomioi sen jo aikaa varatessa ja jättää varaamatta”, arvioi Myllymäki.

Kieltäytymiset eivät kuitenkaan ole Tampereella johtaneet rokote-erien hukkaan menemiseen, vaan jokaiselle annokselle on löytynyt käyttöä. Jos annoksia jää rokotuspisteessä päivän päättyessä yli, voidaan niitä käyttää esimerkiksi kiirevastaanotolla ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

”Pystymme koko ajan seuraamaan, mikä iltapäivällä on tilanne, ja tarvittaessa olemme käyttäneet kiirevastaanoton aukioloaikoja hyväksi. Sinne voimme siirtää ylijääneet rokotteet ja kutsua rokotusvuorossa olevia asiakkaita rokotettavaksi”, kertoo Myllymäki.

Myllymäki muistuttaa, että saatavaa rokotetta ei voi valita itse. Mikäli kieltäytyy rokotteesta tai jättää tulematta varaamalleen ajalle, voi ajan varata myöhemmin uudelleen. Rokotuksesta kieltäytymiseen ei siis liity sanktioita. Automaattisesti tilalle ei kuitenkaan saa toisen valmistajan rokotetta.

Myllymäen mukaan Suomessa noudatetaan rokotuksissa äärimmäistä huolellisuutta, jonka vuoksi Astra Zenecankin rokotteelle on tällä hetkellä asetettu ikärajat.

”Ilman muuta kaikki käytössä olevat rokotteet ovat erittäin turvallisia. Suomessa käytetään [Astra Zenecaa] hyvällä varovaisuusperiaatteella kohdennetusti yli 65-vuotiaille.”

Myös Myllymäki muistuttaa, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyy itseensä laskimotukoksen riski, joka on moninkertainen verrattuna rokotteen aiheuttamaan riskiin.

Turun terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas kertoo, että Turussa ei ole nähty Helsingin tapauksen kaltaisia ylilyöntejä. Kaupungin rokoteneuvontalinja sen sijaan on paikoin ruuhkautunut ihmisten tiedustellessa Astra Zenecasta.

”Suurin osa kysymyksistä kohdistuu siihen, mikä rokote on, ja siitä halutaan tietää lisää.”

Rokotteesta kieltäytyjiä on kuitenkin Turussa vähän, eikä Astra Zenecan paikoin kielteinen julkisuus ole juurikaan vaikuttanut kieltäytyjien määrään.

”Jos esimerkiksi vuosiluokkaa kohden on lähtenyt 800 kutsua, niin siellä on ihan yksittäisiä kieltäytymisiä. Se vastaa kieltäytyneiden määrää noin yleensäkin”, kertoo Kauniskangas.

Kauniskankaan mukaan on inhimillistä, että rokotusten turvallisuus kiinnostaa ihmisiä, kuten kaikki muutkin koronavirukseen liittyvät asiat. Muiden lääkkeiden harvinaisiin haittavaikutuksiin on jo totuttu, eivätkä yksittäiset tapaukset nouse esille.