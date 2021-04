Aiemmin tiistaina Yhdysvaltojen terveysviranomaiset suosittelivat Johnson & Johnsonin rokotteen käytön keskeytystä. Maassa on raportoitu kuusi tapausta, joissa rokotteen saaneilla on todettu veritulppa.

Lääkeyhtiö Johnson & Johnson ilmoitti tiistaina keskeyttävänsä koronarokotteidensa toimitukset Euroopan maihin. Syynä ovat Yhdysvalloissa ilmi tulleet veritulppatapaukset, joiden epäillään liittyvän Johnson & Johnsonin rokotteeseen.

”Olemme päättäneet ennakoivasti lykätä rokotteiden toimituksia Eurooppaan”, yhtiö kertoi tiedotteessaan.

Yhtiö kertoo tutkivansa veritulppatapauksia yhdessä Euroopan terveysviranomaisten kanssa.

Johnson & Johnsonin päätöksen jälkeen Euroopan komissio sanoi pyytävänsä yhtiöltä selvennystä ”täysin odottamattomaan” ilmoitukseen, EU-lähde kertoi uutistoimisto Reutersille.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi Reutersille odottavansa Euroopan lääkevirasto Eman sekä Yhdysvaltain elintarvike‑ ja lääkevirasto FDA:n arvioita siitä, onko veritulppatapauksilla yhteys rokotteeseen.

Maanantaina Johnson & Johnsonin kerrottiin aloittaneen rokotetoimitukset EU:lle. Toimitukset alkoivat viikon etuajassa, sillä alun perin yhtiön rokotetoimitusten oli tarkoitus alkaa 19. huhtikuuta.

Johnson & Johnson on lupautunut toimittamaan EU:lle 55 miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä.

Suomen osuus rokotteista on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 2,4 miljoonaa annosta. Määrä on siinä mielessä merkittävä, että muista käytössä olevista rokotteista poiketen Johnson & Johnsonin rokote annetaan vain yhtenä pistoksena kahden sijasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo HS:lle, että Johnson & Johnsonin päätös ei ainakaan aluksi vaikuta juuri Suomen rokotustahtiin. Keskeytyksen pitkittyminen saattaa kuitenkin hidastaa Suomen rokotustahtia.

Kontio kertoo, että Johnson & Johnsonin rokotteita ei ole vielä tullut Suomeen.

”Ensimmäisen erän piti tulla tällä viikolla, mutta käsittääkseni rokotetta ei nyt ole tulossa Suomeen yhtään”, Kontio sanoo.

Aiemmin tiistaina Yhdysvaltojen terveysviranomaiset suosittelivat Johnson & Johnsonin rokotteen käytön keskeyttämistä, kunnes rokotteen mahdollinen yhteys veritulppatapauksiin selvitettäisiin. Maan tautienehkäisyvirasto aikoo järjestää asiasta kokouksen keskiviikkona.

Viraston mukaan kyseessä on varotoimenpide, joka on voimassa sen aikaa, kun rokotteen yhteyttä veritulppatapauksiin tutkitaan.

Maanantaihin mennessä Johnson & Johnsonin rokotetta oli annettu yhteensä yli 6,8 miljoonalle yhdysvaltalaiselle. Rokotteen saaneilla on raportoitu kaikkiaan kuusi veritulppatapausta.

Kaikki kuusi olivat 18–48-vuotiaita naisia. Yksi heistä kuoli veritulpan takia, ja yksi on sairaalassa vakavassa tilassa, kertoi sanomalehti The New York Times.

Valkoisen talon koronavirus­koordinaatiosta vastaava Jeffrey Zients kommentoi pian päätöksen jälkeen, ettei keskeytyksellä ole ”merkittävää vaikutusta” Yhdysvaltain rokotussuunnitelmiin.

Suomen ja Euroopan rokotussuunnitelmat olivat hankaloituneet jo ennen Johnson & Johnsonin toimituskatkoa. Syynä ovat Astra Zenecan rokotteeseen liittyvät hyvin harvinaiset aivolaskimoiden veritulpat ja niiden seurauksena tehdyt varotoimet.

Euroopan lääkevirasto Ema totesi viime viikolla, että yhteys aivolaskimoiden tukosten ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on mahdollinen. Eman mukaan rokotteen hyödyt ovat kuitenkin selvästi sen mahdollisia haittoja suuremmat.

Tällä hetkellä rokotetta annetaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti Suomessa 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on tiistaina koolla pohtimassa muun muassa sitä, pitäisikö rokotteen ikärajoihin tehdä muutoksia.

Sekä Johnson & Johnsonin että Astra Zenecan rokotteet perustuvat adenovirusvektoriksi kutsuttuun teknologiaan, jossa ihmiselle vaaratonta adenovirusta käytetään kuljettimena, joka vie soluille ohjeet koronavirukselta suojautumiseen.