Näistä seitsemästä rokotteesta Suomella on varaus – Rokotustahtiin vaikuttavat nyt etenkin Astra Zenecan ikärajalinjaus ja se, pitkittyykö Johnson & Johnsonin rokotteen toimitusten keskeytys

Astra Zenecan rokotetta annetaan Suomessa tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille, ja se saattaa hidastaa Suomen pääsemistä 70 prosentin rokotuskattavuuteen. ”Ilman muuta olisi parempi, että saataisiin käyttöön kaikkia rokotteita”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Suomessa mietitään nyt, miten Astra Zenecan koronavirusrokotteen kanssa menetellään.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä kokoontui tiistaina pohtimaan Astra Zenecan koronarokotteen jatkokäyttöä. Nyt rokotetta on saanut antaa vain yli 65-vuotiaille, mutta ryhmä puntaroi mahdollisia muutoksia ikärajoihin.

Euroopan lääkevirasto Ema kertoi viime viikolla, että Astra Zenecan rokotteen ja erittäin harvinaisten aivolaskimoiden veritulppien välillä on mahdollinen yhteys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kuitenkin korostaa, että havaitut riskit ovat erittäin harvinaisia ja rokotteen hyödyt ovat keskimäärin huomattavasti sen haittoja suuremmat.

Lue lisää: THL:n Nohynek: Suomessa mietitään Astra Zenecan rokotteen ikärajan muuttamista harvinaisten haittaoireiden takia

Ikärajojen lisäksi ryhmä pohti, miten toimia niiden ihmisten tapauksessa, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen Astra Zenecan rokotetta.

Linjaus vaikuttaa Suomen rokotustahtiin. THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan Astra Zenecan rokotteen käyttö loppuu Suomessa parin viikon kuluessa, jos Astra Zenecan rokotteen ikärajaa ei lasketa.

”Tällä viikolla saadaan hyvin kattavasti rokotettua 70 vuotta täyttäneet, ja 65–69-vuotiaista noin 35 prosenttia on rokotettu. Totta kai kohta Astra Zenecalla rokotettavat loppuvat, jos ikäraja jää 65:een.”

Esimerkiksi rokotusjärjestys ei Kontion mukaan muutu, tultiin Astra Zenecan kanssa mihin lopputulokseen tahansa.

”Riskiryhmien jälkeinen rokotusjärjestys on keskiviikkona hallituksen käsittelyssä, ja sen mukaan mennään.”

Astra Zenecan rokotteella on ollut merkittävä rooli Suomen rokotusstrategiassa, sillä yhtiö on toimittanut noin 25 prosenttia Suomeen tulleista rokoteannoksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on ollut saada 70 prosentin rokotekattavuus heinä–elokuussa. Tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttavat rokotetoimitusten pysyminen aikataulussa ja Astra Zenecan rokotteen käytön jatkaminen.

Mia Kontion mukaan on mahdollista, että tavoitteeseen ei päästä, jos Astra Zenecan käyttö rajataan yli 65-vuotiaisiin.

Suomi ei kuitenkaan ole pulassa, jos Astra Zenecalla rokottamisessa jatketaan kuten ennen. Kontion mukaan tällä hetkellä suurin osa Suomeen tulevista rokotteista on muiden rokotevalmistajien tekemiä.

”Toki se hidastaa tahtia. Ilman muuta olisi parempi, että saataisiin käyttöön kaikkia rokotteita.”

Suomen rokotusstrategia ei myöskään lepää yksin Astra Zenecan harteilla, vaan Suomella on varaukset seitsemään koronavirusrokotteeseen. Näitä rokotteita Suomelle on varattu yhteensä noin 23 miljoonaa annosta.

Kaikkia niitä Suomeen ei kuitenkaan tilata, vaan rokotteita hankitaan niin paljon, että kaikki halukkaat on saatu rokotettua.

Suomessa on rokotettu nyt kolmella koronavirusrokotteella: Biontech-Pfizerin ja Modernan valmistamilla rna-rokotteilla sekä Astra Zenecan adenovirusvektorirokotteella.

Biontech-Pfizerin rokotetta tulee nyt maahan noin 150 000 annosta viikossa ja Astra Zenecan rokotetta noin 50 000 annosta viikossa. Modernan rokotetta saapuu kahden viikon välein noin 40 000 annosta.

Viime viikon loppuun mennessä Suomeen oli tullut runsaat 1,5 miljoonaa rokotetta. Joka neljäs rokotettava suomalainen on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen. Koko väestön rokotekattavuus on jo yli 20 prosenttia.

Huhtikuun aikana rokotustoimitusten määrä kasvaa huomattavasti. THL:n arvion mukaan viikolla 17 eli huhtikuun viimeisellä viikolla maahan saapuu jo 360 000 annosta.

Kontio kertoo, että huhtikuun viimeisen viikon erästä suurin osa on Pfizer-Biontechin ja Astra Zenecan rokotteita. Astra Zenecan rokotteiden toimitusmäärät ovat kuitenkin todella vaihtelevia.

”Astra Zenecan toimitusmäärät ovat heiluneet 13 000:n ja 100 000:n välillä. On ollut hieman arpapeliä, kuinka paljon sieltä rokotteita oikeasti tulee.”

Tällä viikolla Suomeen oli tarkoitus saapua ensimmäinen, noin 20 000 annoksen suuruinen erä yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Johnson & Johnsonin koronarokotteita. Rokote sai EU-myyntiluvan viime kuussa.

Tiistaina Johnson & Johnson kuitenkin kertoi keskeyttävänsä rokotetoimituksensa Euroopan maihin.

Päätöksen taustalla on yhdysvaltalaisten viranomaisten suositus rokotteen käytön keskeyttämisestä veritulppaepäilyjen takia. Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu kuusi tapausta, joissa Johnson & Johnsonilla rokotetut ovat saaneet veritulpan.

Viranomaisten mukaan kyseessä on varotoimi, joka on voimassa sen aikaa, kun rokotteen yhteyttä veritulppatapauksiin tutkitaan. Yhtiö itse kertoo tutkivansa veritulppatapauksia yhdessä Euroopan terveysviranomaisten kanssa.

THL:n Mia Kontio kertoo, että Johnson & Johnsonin päätös ei ainakaan aluksi juuri vaikuta Suomen rokotustahtiin. Keskeytyksen pitkittyminen saattaa kuitenkin hidastaa tahtia.

Kontio kertoo, että Johnson & Johnsonin rokotteita ei ole vielä tullut Suomeen.

”Ensimmäisen erän piti tulla tällä viikolla, mutta käsittääkseni rokotetta ei nyt ole tulossa Suomeen yhtään.”

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek puolestaan toteaa, että vielä on liian aikaista arvioida sitä, pudotetaanko Astra Zeneca ja Johnson & Johnson kokonaan pois Suomen rokotusstrategiasta.

Hän muistuttaa, että riski saada Johnson & Johnsonin rokotteesta harvinainen veren hyytymishäiriö on äärimmäisen pieni. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa kyseistä rokotetta on saanut 6,8 miljoonaa ihmistä, ja maassa on havaittu vain yksi veritulppatapaus miljoonaa rokotettua kohti.

”Koronataudin aiheuttamien hyytymishäiriöiden todennäköisyys on moninkertainen verrattuna siihen, mistä nyt puhutaan”, Nohynek sanoo.

Ohessa tietoja Suomeen varatuista koronavirusrokotteista.

Johnson & Johnsonin jälkeen odotetaan saksalaisen Curevacin valmistamaa koronarokotetta. Yhtiö on ilmoittanut hakevansa myyntilupaa todennäköisesti kesäkuun aikana. Rokotetta olisi siis mahdollista olla saatavilla kesä–heinäkuun aikana.

Suomi on varannut rokotetta yhteensä 2,7 miljoonaa annosta, ja määrän pitäisi saapua maahan tämän vuoden aikana. THL:n Kontio ei kuitenkaan osaa vielä tarkemmin arvioida toimitustahtia.

”En osaa sanoa, kuinka paljon sitä tulee aluksi. He eivät ole ilmoittaneet mitään.”

Kuudes Suomen varaama rokote on yhdysvaltalaisen Novavaxin valmistama. Ema aloitti rokotteen arvioinnin helmikuun alussa, ja Kontion mukaan neuvottelut rokotteesta ovat käynnissä. Myös Novavaxin tarkempi toimitusaikataulu on vielä hämärän peitossa.

Seitsemättä rokotetta, johon Suomella on varaus, kehitetään Belgiassa. Sen taustalla olevat lääkeyritykset Sanofi ja Glaxo Smith Kline ilmoittivat jo viime vuonna, että rokote myöhästyy pahasti ja se saadaan markkinoille vasta tämän vuoden loppupuolella.

”Heillä otettiin rokotekehityksessä takapakkia alkuvuonna, ja aikatauluarvio siirtyi syksylle”, Kontio sanoo.