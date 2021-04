Sukeltaja löytyi kuolleena vedenalaisesta kaivoskuilusta, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Ruumis nostettiin pintaan myöhään tiistaina illalla.

Montolan kaivokselta on etsitty aiemminkin kadoksissa ollutta sukeltajaa. Kuva on vuodelta 2008.­

Tiistaina Montolan kaivoksen sukelluspaikalla Pieksämäellä laitesukeltamassa ollut mies on löydetty kuolleena. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että ruumis nostettiin pintaan tiistaina illalla.

Paikalle hälytetty valtakunnallinen Vapepan erikoissukellusryhmä sai nostettua kaivokseen jääneen sukeltajan pintaan tiistaina kello 19.55. Sukeltaja löytyi kuolleena vedenalaisesta kaivoskuilusta.

Keski-ikäisen sukeltajan uskotaan jääneen jumiin kaivokseen, kun hän oli sukeltamassa toisen henkilön kanssa.

Poliisin mukaan miehen sukelluspari selvisi pois kaivoksesta ja ilmoitti katoamisesta hätäkeskukseen. Häntä ei ole vielä pystytty puhuttamaan, sillä hänet on toimitettu sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan häneltä heti tapahtuman jälkeen saatujen alustavien tietojen mukaan toiselle sukeltajalle on tapahtunut jotain ylösnousu­vaiheessa, joka on johtanut hänen kuolemaansa.

Rikoskomisario Harri Hauhia ei vielä tässä vaiheessa tarkenna tapahtuneen yksityiskohtia.

”Ensin pitää tietää kuolinsyy varmaksi, tarkistaa laitteet ja olosuhteet ja vasta sitten voidaan tehdä tulkintoja”, Hauhia kertoo HS:lle.

Tapahtumien kulku ja kuolemaan johtaneet seikat pyritään selvittämään poliisitutkinnassa. Asiassa ei ole tullut esiin syytä epäillä rikosta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrottiin tiistaina HS:lle, että ilmoitus onnettomuudesta tuli poliisille tiistaina kello 13.35, jolloin poliisin saamien tietojen mukaan sukeltaja olisi ollut jumissa jo tunnin ajan.

Savon Sanomien mukaan Montolan kaivos on entinen kalkkikaivos, joka on kaivostoiminnan loppumisen jälkeen täyttynyt pohjavedellä. Kaivos on syvä, minkä takia se on vaativa sukelluskohde.

Pelastuslaitoksen sukeltajat eivät päässeet tarpeeksi syvälle, minkä takia avuksi pyydettiin tekniikkasukeltajia.

Hauhialla ei ollut keskiviikkona aamulla tarkkaa tietoa siitä, mihin aikaan paikalle kutsuttu Vapepan erikoissukellusryhmä aloitti sukeltamisen eli kauanko miehen löytämisessä kesti. Hän ei myöskään kommentoi sitä, kuinka syvältä luolastosta mies löytyi.

Lopullinen kuolinsyy varmistuu oikeus­lääketieteellisten tutkimusten jälkeen. Poliisi ei tässä vaiheessa ota kuolinsyyhyn tai tapahtumien kulkuun enempää kantaa. Tutkinnassa osa on kuolemansyyn­tutkintaa, josta ei enempää kerrota.

Myös onnettomuustutkinta­keskus on ryhtynyt tutkimaan tapahtunutta.

Hauhian mukaan poliisilla ei ole tarvetta tehdä kaivoksessa tutkimuksia eikä se ole ollut missään vaiheessa eristettynä.

Montolan kaivoksessa on aiemmin tapahtunut kaksi sukeltajan kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Nämä turmat sattuivat vuosina 2008 ja 2013.

Hauhia ei ota kantaa siihen, pitäisikö sukelluspaikkaa sulkea onnettomuuksien takia.