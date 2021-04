Käytännöt riskiryhmäläisten rokotusten ajanvarauksessa vaihtelevat kunnittain. Ainakin Kuopiossa ja Espoossa sähköiset järjestelmät ovat houkutelleet väärinkäytöksiin.

Kuopiossa paljastui tiistaina suuri määrä väärinkäytöksiä koronavirusrokotuksen nettiajanvarauksissa. Terveet ihmiset ovat varanneet sairaille ja riskiryhmäläisille tarkoitettuja aikoja niin, että kaupunki joutui muuttamaan rokottamiseen liittyviä käytäntöjään.

”Aluksi kokeilimme internetin kautta tehtävissä varauksissa rokotettavien rehellisyyttä, mutta se ei näytä toimivan”, kertoo Kuopion terveysjohtaja Pertti Lipponen.

Kaupungissa rokotetaan tällä hetkellä yli 65-vuotiaita riskiryhmäläisiä. Lipposen mukaan sosiaalisessa mediassa oli levinnyt sana siitä, että riskiryhmään kuulumista ei kysytä internet-ajanvarausta tehtäessä, joten riskiryhmiin kuulumattomienkin kannattaisi varata aika.

”Siinä ikäryhmässä olevia terveitä ihmisiä on varannut aikoja, vaikka [ajanvaraus] on tarkoitettu sairaille ja riskiryhmäläisille. Jokainen on varmaan tajunnut, että tekee väärin”, Lipponen sanoo.

Osa perusteettomasti ajan varanneista ehti Lipposen mukaan saada rokotuksen ennen kuin väärinkäytökset tulivat ilmi.

Kuopiossa on käytössä riskiryhmäläisten ajanvarauksessa sähköinen järjestelmä, johon voi Lipposen mukaan tehdä ennakkoon ainoastaan ikäperusteisia rajauksia. Verkkopalvelun lisäksi ajan voi varata puhelimitse.

Puhelimessa tehdyissä ajanvarauksissa riskiryhmään kuuluminen tarkistetaan potilastietojärjestelmästä.

Väärinkäytösten tultua ilmi riskiryhmään kuuluminen on alettu tarkistaa vielä rokotustilanteessa niiltä, jotka ovat ovat varanneet aikansa verkossa.

Espoossa rokotetaan tällä hetkellä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvia yli 18-vuotiaita. Heille ei lähetetä varsinaista kutsua, vaan rokotusaika pitää varata itse.

Käytäntö on johtanut yksittäisiin väärinkäytösten yrityksiin. Espoon johtavan ylilääkärin Anu Mustakarin mukaan ihmisiä on jouduttu käännyttämään pois rokotuspisteistä, koska he eivät ole olleet vielä rokotusvuorossa.

Tilanteet ovat kuitenkin sujuneet rauhallisesti, eikä niitä Mustakarin mukaan ole ollut paljon.

”Ei ole ihan pitänyt paikkaansa sairauden tilanteen kuvaus, kun sitä on rokotustilanteessa tarkennettu. Niistä yksittäisistä tilanteista on aina keskustelemalla selvitty. Ne eivät ole eskaloituneet räyhäämistilanteiksi.”

Väärinkäytösyritykset eivät ole kuitenkaan Espoossa johtaneet siihen, että kaikkien rokotettavien pitäisi esimerkiksi etukäteen todistaa riskiryhmään kuulumisensa. Aikaa varatessa tulee kuitenkin ilmoittaa, miksi on tekemässä varausta.

”Terveydenhuollossa kaikki asiat perustuvat lääkärin, hoitohenkilöstön ja potilaan luottamukseen. Koko järjestelmä kaatuu, jos ajattelemme, että potilaat huijaavat etuuksia itselleen”, Mustakari sanoo.

Viimeistään rokotustilanteessa huomataan potilastietojärjestelmästä, jos henkilö ei olekaan vielä oikeutettu rokotteeseen. Myös yksityisen puolen lääkärissäkäynnit näkyvät yleensä yhteisessä Kanta-palvelussa.

”Viimeisin hetki on vielä siinä rokotustuolissa. Siinä on aina auki potilasjärjestelmä, koska sinne pitää myös kirjata, että ihminen saa rokotteen”, Mustakari sanoo.

Ikääntyneille rokotettaville on ilmoitettu Espoossa etukäteen, että he voivat varata ajan rokotukseen.

”Olemme lähettäneet ikäryhmätasoisesti espoolaisille kuntalaisille kirjeitä kotiin, jotta rokotusvuorotieto saavuttaa vanhimmat ikäryhmät, jotka eivät seuraa verkkosivuja. Nämä sairausryhmät ovat sellainen, että meillä nousee tekninen tie pystyyn”, Mustakari kertoo.

Hän selventää, että esimerkiksi huomattava ylipaino ei välttämättä ole sellainen diagnosoitu sairaus, jonka perusteella kaupungissa voitaisiin lähettää ihmisille kutsu rokotukseen.

Potilaan ylipainoa ei välttämättä ole kirjattu diagnoosina potilastietojärjestelmään. Sen takia tiettyjä sairausryhmiä ei voida aukottomasti kutsua rokotuksiin.

Jyväskylässä ei ole ollut vastaavia ongelmia kuin Kuopiossa ja Espoossa, koska siellä kutsun rokotukseen saavat myös lääketieteellisistä syistä riskiryhmiin kuuluvat.

”Heille avattiin ajanvarausoikeus ja lähetettiin tekstiviestinä tieto siitä, että he kuuluvat ykkösriskiryhmään ja heillä on oikeus varata aika”, kertoo Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen.

”Teimme THL:n listauksen perusteella poiminnan laajasta alueellisesta tietokannasta, jossa on yhdistettynä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja Jyväskylän alueen perusterveydenhuollon tietokannat.”

Jyväskylässä on tällä hetkellä käynnissä riskiryhmään 1 kuuluvien rokotukset, jotka jouduttiin aiemmin pysäyttämään Astra Zenecan ikärajojen vuoksi. Sitä ennen Jyväskylässä ehdittiin rokottaa puolet kyseiseen riskiryhmään kuuluvista.

Henkilöt, jotka kuuluvat mielestään riskiryhmiin, voivat soittaa kaupungin ajanvaraukseen, jos he eivät ole saaneet viestiä. Näin on voinut käydä, jos he ovat aiemmin asioineet vain yksityisessä terveydenhuollossa.

Tuukkanen kertoo, että kyselyitä omasta rokotusoikeudesta on tullut paljon.

”Kyllä meille neuvontapuhelimeen tuli todella paljon kyselyitä siitä, kuuluuko [riskiryhmään], vaikka perustelut löytyvät esimerkiksi THL:n sivuilta.”

Oikeus rokotuksen saamiseen käydään Jyväskylässä läpi jo ajanvaraustilanteessa, joten rokotuspisteistä ketään ajan varannutta ei enää ole käännytetty.

Tuukkanen kertoo, että rokotusten alkuvaiheessa ihmisiä sen sijaan ilmestyi rokotuspisteisiin ilman ajanvarausta rokotteiden toivossa, jolloin heitä piti pyytää poistumaan paikalta. Viime aikoina hän ei kuitenkaan ole kuullut vastaavista tapauksista.

Turussa rokotuksia ei ole yritetty saada perusteetta vaan tilanne on päinvastainen.

”Tällä hetkellä pikemminkin toivomme, että saisimme ihmisiä aktiivisemmin rokotuksiin. Meillä on rokotusaikoja vapaana”, kertoo Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Turussa ikänsä kannalta rokotusaikaan oikeutettuja on kutsuttu tekstiviestein rokotuksiin.

”Lääketieteellisten riskiryhmien täytyy itse aktiivisesti varata aika joko puhelimitse tai sähköisesti”, Peltoniemi sanoo.

Mitään varsinaista todistusta suurin osa rokotukseen saapuvista riskiryhmäläisistä ei tarvitse, sillä terveystiedot näkyvät potilastietojärjestelmästä. Ainoita poikkeuksia ovat henkilöt, jotka ovat aiemmin asioineet pelkästään yksityisen terveydenhuollon puolella.

”Jos on käynyt vaikka vain työterveyshuollossa, olemme suositelleet, että ottaa mukaan vaikka Kela-kortin tai muun dokumentin. Mutta ei sitä varten tarvitse lähteä hakemaan uutta lääkärintodistusta”, Peltoniemi neuvoo.