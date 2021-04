Suomessa on todettu kahden viime viikon aikana selvästi vähemmän koronatartuntoja kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Tapausmäärät ovat laskeneet kaikissa ikäryhmissä, erityisesti nuorilla aikuisilla.

Koronavirustartuntojen määrä Suomessa on laskenut viime viikkoina selvästi.

Asiasta kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaisessa koronavirus­tilannekatsauksessa.

”Erityisen ilahduttavaa on se, että suuren väestöpohjan sairaanhoito­piireissä, joissa tilanne on ollut pitkään hankala, nähdään positiivista kehitystä”, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä tilaisuudessa.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,95, eli tapausten määrä vähenee. Trendi alkoi jo ennen pääsiäistä, ja nyt se jatkuu.

Suomessa on todettu kahden viime viikon aikana selvästi vähemmän koronatartuntoja kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. 5.–11. huhtikuuta tartuntatauti­rekisteriin ilmoitettiin hieman yli 2 500 uutta tapausta, mikä on lähes 750 vähemmän kuin edellisellä viikolla.

”Merkittävää on, että tapausmäärät ovat laskeneet jokaisessa ikäryhmässä, erityisen voimakkaasti nuorten aikuisten joukossa”, sanoi terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen THL:stä.

Valtakunnallisesti ilmaantuvuusluku hätyyttelee nyt sadan rajaa, kertoi Voipio-Pulkki.

”Tehtyjen näytteiden määrä on jonkin verran pienentynyt, mutta ei niin, että se millään tavalla selittäisi positiivista kehitystä”, hän sanoi.

Positiivisten testien osuus on valtakunnallisesti kahden viikon ajalta noin kaksi prosenttia tehdyistä testeistä. Tämäkin luku on viime viikkoon verrattuna laskusuuntainen.

Joissakin osissa Suomea ilmaantuvuudet ovat yhä varsin korkealla tasolla. Toisissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja Turun seudulla on yhä yli 200 tartunnan ilmaantuvuuksia.

”Lisäksi muutamissa kehyskunnissa, esimerkiksi Keravalla, Tuusulassa ja Salossa ilmaantuvuudet ovat nousseet. Nämä ovat vähän huolestuttavia kehityskulkuja.”

Positiivinen suunta näkyy myös sairaalahoidon luvuissa.

”Meillä on ollut epidemian aikana kolme suurta sairaalahoidon kuormitus­huippua. Jos katsomme tehohoidon käyrää, joka on ehkä tässä mielessä se luotettavin, huomaamme, että kyllä me aika korkealla kävimme epidemian kolmannessa vakavassa vaiheessa myös Suomessa”, Voipio-Pulkki sanoi tuoreisiin lukuihin viitaten.

”Onneksi nyt ollaan hyvää vauhtia menossa parempaan suuntaan myös sairaalakuormituksen osalta.”

14. huhtikuuta tehohoidossa oli 34 koronapotilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 42 ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 104. Sairaalahoidossa on yhteensä 70 potilasta vähemmän kuin viikko sitten.

Voipio-Pulkki kuitenkin painotti, että ennuste tulevien viikkojen uusista erikoissairaanhoito­jaksoista on yhä kohtuullisen korkea. Kuormituksessa on suuria eroja sairaanhoito­piirien kesken. Merkittävä osa yliopistollisten sairaaloiden teho-osastojen paikoista on edelleen koronapotilaiden käytössä.

STM ja THL arvioivat, että koronatartuntoja ovat estäneet annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku.

Asiantuntijat painottivatkin katsauksessa useaan otteeseen, että korona­rajoituksista ja suosituksista ei voida vielä luopua kokonaan, jos koronatilanteen halutaan kohenevan kohti kesää.

Hallitus esitteli viime viikolla suuntaviivansa korona­rajoitusten purkamiseen. Purkamisen edellytyksiä ovat muun muassa sujuva ja toimiva testaus ja jäljitys sekä vakaa epidemiatilanne koko maassa.

Johtaja Pasi Pohjola STM:stä painotti torstain katsauksessa sitä, että purkamisen täytyy tapahtua käsi kädessä epidemiatilanteen paranemisen kanssa.

”Virusmuunnosten laaja valtakunnallinen levinneisyys aiheuttaa yhä uhan tartuntojen nopealle leviämiselle ja alueellisen tilanteen heikentymiselle”, Pohjola sanoi.

Koronamuunnokset ovat levinneet koko Suomeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirin alueella brittimuunnos on jo viruksista hallitseva, kertoi THL:n Mika Salminen. Hän myös painotti, että epidemiatilanteen paraneminen on seurausta ihmisten toiminnasta.

”Meidän täytyy muistaa, että laskut [tautitilanteessa] eivät ole itsestään syntynyt asia. Ne johtuvat siitä, että ihmiset ovat olleet huolellisia, noudattaneet suosituksia ja rajoituksia ja että rajoituksia on voimassa.”

Salminen selitti, ettei muuallakaan Euroopassa pahenevat tartuntatilanteet eivät ole rauhoittuneet itsestään, vaan tilannetta on jarrutettu erilaisin rajoituksin.

”Ja aina kun [yhteiskuntaa] on avattu talven aikana, tapausmäärät ovat taas lähteneet nousuun. Tällainen uhka on olemassa meilläkin niin pitkään, kun on talviolosuhteet. Koko ajan mennään parempaan, kun kesä tulee ja todennäköisesti kausivaihtelu alkaa vaikuttaa ja vähentää tartuntariskejä.”

Lisäksi rokotusten edistyminen auttaa tilannetta. Suomessa oli torstaihin mennessä rokotettu 1,19 miljoonaa ihmistä yhdellä annoksella.

Rokotukset ovat vähentäneet tartuntoja erityisesti ikääntyneiden ihmisten keskuudessa. Lisäksi STM:n Voipio-Pulkki arvioi rokotusten vähentäneen sairaalahoidon ja tehohoidon tarvetta sekä kuolleisuutta.

”Rokotuksethan ovat nimenomaan kohdistuneet siihen ryhmään ensin, jonka riski saada vakava tauti ja joutua sairaalahoitoon on kaikkein suurin.”

Esiteltyään tuoreimmat sairaanhoito­luvut Voipio-Pulkki myös hyvin painokkaasti kehotti suomalaisia ottamaan koronarokotteen.

”Tämä kannustakoon meitä siihen, että kun rokotetta tarjotaan, se myös käydään ottamassa.”