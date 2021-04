Valtaosa Astra Zenecan rokotteen haittavaikutustapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla, mutta Fimean ylilääkärin Maija Kaukosen mukaan myös miehet ovat riskissä.

Huoli Astra Zenecan koronavirusrokotteen turvallisuudesta nosti päätään jälleen tällä viikolla, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti, että rokotteen ikäraja pysyy 65 vuotta täyttäneissä.

Suomen lääketurvallisuusviraston Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen painottaa, ettei halua vähätellä kenenkään pelkoa, koska tunne on todellinen. Hän pohtii työkseen lääkkeisiin liittyviä riskejä.

”Kun haittavaikutuksista puhutaan julkisuudessa, se oikeasti pelottaa”, Kaukonen toteaa.

”Nähdäkseni pelko rokotteesta on yllättävän suuri ottaen huomioon, että haitta on hyvin harvinainen. Mutta en halua myöskään syyllistää ihmisiä siitä, koska pelko ei ole rationaalista, eikä sitä voi aina hallita faktoilla.”

Vaikka pelko on aitoa, itse Astra Zenecan rokotteen riskit ovat äärimmäisen pienet.

Astra Zenecan rokotetta on annettu Suomessa yhteensä noin 250 000 annosta. Sen aiheuttamia vakavia veren hyytymishäiriöitä on ilmoitettu Fimealle kolme, joista yhdessä ihminen on kuollut aivolaskimotukokseen rokotteen saamisen jälkeen.

Vakavia veren hyytymishäiriöitä on siis todettu Suomessa yhdellä rokotetulla 80 000:ta rokotettua kohden.

Euroopan lääkevirasto Ema on todennut, että Astra Zenecan rokotteella on mahdollisesti yhteys erittäin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Yleisestä veritulppariskiä rokotteella ei kuitenkaan niin Eman kuin THL:n selvitysten mukaan ole.

Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen THL:n, Fimean ja STM:n Astra Zeneca -rokotetta koskevassa tiedotustilaisuudessa Helsingissä 14. huhtikuuta 2021.­

Esimerkiksi ehkäisypillerien veritulppariski on neljä tapausta kymmentä tuhatta ehkäisypillerin käyttäjää kohden.

”Kyllähän ihminen ottaa jokapäiväisessä elämässään joitakin tietoisia riskejä. Esimerkiksi riski loukkaantua Helsingin keskustassa pyöräillessä on todennäköisesti suurempi kuin se, että saan Astra Zenecalta erittäin harvinaisen haitan”, Fimean Kaukonen sanoo.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi keskiviikkona HS:lle, että Suomessa harkitaan mahdollisuutta, että alle 65-vuotiaat saisivat halutessaan Astra Zenecan rokotteen.

Fimean Kaukonen kannattaa rokotteelle edelleen jonkinlaista ikärajaa, mutta hänen mukaansa mahdollisuus ottaa rokote tulisi tarjota myös alle 65-vuotiaille

”Rokotteita on tässä maassa liian vähän ja puhumme erittäin harvinaisesta haitasta. Yhtään uutta hyytymishäiriötapausta ei ole raportoitu Fimealle sen jälkeen, kun ikäraja nostettiin 65:een”, Kaukonen perustelee.”, Kaukonen perustelee.

”En ole rokotussuosituksesta päättävässä elimessä, mutta ainakaan rokotteiden ei tulisi antaa vanhentua varastossa, kun meillä on rokotteen haluavia ihmisiä.”

Astra Zenecan rokotuspistellä Helsingin Jätkäsaaressa oli 14. huhtikuuta hiljaista.­

Eman arvion mukaan vakavalle Astra Zenecasta johtuvalle veren hyytymishäiriölle ei voida määrittää selkeää altistavaa riskitekijää.

Juuri tämä on ongelma, Kaukonen sanoo. Tällä hetkellä ei voida varmuudella tietää etukäteen, kuka saa Astra Zenecan rokotteesta vakavan haittavaikutuksen.

”Jos voisimme osoittaa, että kaikilla häiriön saaneilla on esimerkiksi reuma, se muuttaisi kuvaa kovinkin paljon. Mutta kun ei ole”, Kaukonen sanoo.

”Jollain tavalla riski tuntuu liittyvän ikään, mutta tätä ei ole vahvistettu selkeästi.”

Valtaosa tapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla. Myös Suomen kolme tapausta ovat alle 65-vuotiaita, mutta kaksi heistä on miehiä.

Kaukosen mukaan Britannian tapauksissa valtaosa on naisia mutta joukossa on myös miehiä, eikä heidän osuutensa ole mitätön.

”Eli emme voi sanoa, että vain naiset ovat riskissä. Miehetkin ovat, mutta jostain syystä heitä on ollut vähemmän. Syytä tähän ei tiedetä, ja sitä tutkitaan kovasti”, Kaukonen sanoo.

Rokotteista koituviin pelkoihin voi Kaukosen mukaan suhtautua hieman kuten itse koronavirukseen. Vielä vuosi sitten virus oli uusi ja pelotti, nyt se on tutumpi, normaalimpi osa arkea ja koronavirustaudin hoito on kehittynyt.

”Uutta ja tuntematonta pelätään, ja koronavirusrokotteet ovat nyt uusi asia”, Kaukonen sanoo.