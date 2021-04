Suomalaisten rokoteasiantuntijoiden mukaan Sputnik on tehokas rokote verrattuna muihin Suomen markkinoilla oleviin rokotteisiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Suomi olisi aloittamassa neuvottelut Venäjän kanssa Sputnik-koronarokotteen hankkimiseksi Suomeen.

”Olemme sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön välillä tehneet yhteistä työnjakoa siinä, että Sputnik-rokotteen osalta lähestyttäisiin Venäjää ja käytäisiin nämä neuvottelut”, Kiuru sanoi.

Hän kertoi, että Sputnikista neuvotteleminen on EU:n yhteishankintasopimuksen mukaista, sillä EU ei ole vielä tehnyt sopimuksia Sputnik-valmistajan kanssa.

Kiuru ei kuitenkaan osannut ennakoida esimerkiksi hankkeen aikataulua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo HS:lle, että Sputnik V -rokote on tutkimustiedon mukaan tehokas.

”Se on oikein tehokas. Siitä on julkaistu kaksi vertaisarvioitua artikkelia korkealle arvostetussa tiedelehdessä Lancetissa, toinen immunogeenisuustutkimuksesta ja toinen tehotutkimuksesta, jotka näyttävät oikein hyvältä. Euroopan lääkeviranomainen Ema on aloittanut rokotteen myyntiluvan arvioimisen.”

Sputnik on adenovirusvektorirokote kuten Astra Zenecan ja Johnson & Johnsoninkin rokotteet. Toistaiseksi niihin liitettystä erittäin harvinaisesta verisuonihyytymishäiriön riskistä ei ole näyttöä niistä maista joissa Sputnikia on laajalti käytetty, kertoo Nohynek .

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo, että Sputnik on teholtaan vertailukelpoinen muihin Suomessa käytettäviin koronavirusrokotteisiin, kuten Pfizerin ja Astra Zenecan valmisteisiin.

”Ihan loistavasti vertautuu. Tehotutkimuksissa on näytetty, että sillä on yli 90 prosentin suojateho koronatautia vastaan sekä erittäin hyvä suojateho vakavaa tautia vastaan”, Rämet sanoo.

Hänen mukaansa Sputnikin kohdalla ei ole toistaiseksi havaittu samanlaisia ongelmia kuin Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin valmisteissa. Sen adenovirustekniikka on pitkälti samankaltainen kuin Astra Zenecassa ja Johnson & Johnsonissa käytetty.

”[Sputnikissa] ei ole tullut esille turvallisuushuolia. Siinä mielessä se on todella merkityksellinen rokote monen maan rokotekampanjassa. Ero Astra Zenecaan ja Johnson & Johnsoniin verrattuna on, että [Sputnikissa] käytetään kahta eri adenovirusta.”

Sputnik käyttää eri adenovirusta ensimmäisessä rokoteannoksessa ja sen tehosteessa. Rämet kertoo, että näin Sputnik voi kiertää ongelman, joka tulee puolustusreaktiosta adenovirukseen, jonka elimistö tunnistaa vieraaksi synnyttäen puolustusreaktiota kantajavirusta kohtaan.

Sputnik sai Venäjällä myyntiluvan jo aikaisessa vaiheessa ja keveämmin perustein kuin Ema on myöntänyt myyntilupia. Sen jälkeen rokote on kuitenkin käynyt läpi samat tehotutkimukset kuin Eman hyväksymät valmisteet, ja sen tulokset on vertaisarvioitu ja julkaistu.

”Se on periaatteessa käynyt läpi samat tutkimusvaiheet kuin meillä käyttöluvan saaneet rokotteet”, Rämet sanoo.

Ulkoministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettilään Päivi Sillanaukeen mukaan Kiurun kommenteista ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, että Suomi olisi välittömästi etenemässä Sputnik-hankintojen kanssa.

Suomi ei ole Sillanaukeen mukaan tekemässä Sputnik-hankintojen suhteen mitään ratkaisuja ennen kuin Euroopan lääkevirasto EMA on päättänyt Sputnikin mahdollisesta käyttöluvasta EU:ssa.

”Kun EMAn päätös saadaan, niin asiaa katsotaan sitten. Mitään hankintaprosessia meillä ei ole menossa, vaan meillä on valmius miettiä tätä asiaa”, Sillanaukee sanoi STT:lle.

”Kyllä tähän liittyy totta kai sitten myös ulkopolitiikkaa”, Sillanaukee sanoi.

STT:n mukaan Saksan hallitus kertoi viime viikolla, että se aikoo neuvotella Venäjän kanssa Sputnik-rokotteen ostamisesta. Saksan terveysministerin Jens Spahnin mukaan ehtona ostamiselle on, että Ema antaa hyväksyntänsä Venäjän kehittämän rokotteen käytölle.

Nohynek arvelee, että Sputnikia ei tule käyttöön Suomessa ilman Eman hyväksyntää.

”Meillä on tähän asti ollut periaatteena, että Suomessa käytetään vain Eman myyntiluvan saaneita rokotteita. Jos se pitää yhä paikkaansa, Sputnik on tänne tervetullut, kun se on saanut Eman myyntiluvan. Toivoisin, että tässä pitäydytään.”

Rämet ei niin ikään usko, että Sputnikille myönnetään Suomessa Emasta erillistä myyntilupaa.

”Luotetaan yhteiseen eurooppalaiseen arviointiin.”