Taysin nuorisopsykiatria on niin ruuhkautunut, että osa potilaista nukkuu lattialla

Nuorisopsykiatristen lähetteiden määrä on lisääntynyt viime vuosina lisääntymistään, eikä loppua näy, sanoo ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala Tampereen yliopistollisen sairaalasta. Tays avaa nyt nuorille uuden osaston.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin nuorisopsykiatrian akuuttiosastolla on kaksitoista potilaspaikkaa, ja melkein päivittäin osastolla on enemmän potilaita kuin paikkoja. Tämän vuoksi osa potilaista nukkuu patjoilla lattialla.

Taysin nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäriRiittakerttu Kaltialakertoo, että tilanne on tämä.

Aamulehti on saanut useita uutisvinkkejä vaikeasta tilanteesta.

”Nyt keväällä ainakin puolet ajasta on ollut enemmän kuin kaksitoista potilasta, 14–16 tosi monta kertaa. Se on ihan liikaa”, Kaltiala sanoo.

Hän kertoo, että ruuhkahuippu on ollut muutaman kerran 20 potilasta.

”Onneksi tilanne on saatu silloin purettua parissa päivässä”, hän sanoo.

Osastolla on yhden hengen huoneet, eikä varasänkyjä.

Ylipaikoilla on patjamajoitus?

”Valitettavasti jopa näin on käynyt. Se ei ehdottomasti ole hyvä”, Kaltiala sanoo.

Ongelmaa ratkotaan nyt Kaltialan mukaan niin, että Taysiin tulee yksi uusi kuusipaikkainen osasto, joka haluttaisiin saada auki toukokuussa. Tämä tietää myös kuusi uutta rekrytointia.

Taysissa on myös kaksi tehostetun avohoidon yksikköä, joissa nuoret ovat päivällä. Akuuttiosastolla yövytään. Uudesta osastosta tulee näiden välimuoto.

”Sanomme sitä yöksi kotiin -osastoksi, vaikka ei se sen nimi tule olemaan. Nuoret ovat siellä aamusta iltaan”, Kaltiala kertoo.

Hän sanoo, että ongelmaa ei voi ratkaista päiväperusteisilla osastoilla.

”Oireilu on iltapäivällä ja illallakin aika vaikeaa ja siinä tarvitaan ammatillista tukea ja turvaa, mutta aika iso osa potilaistamme on silti sellaisia, että he voisivat yöpyä kotona.”

Uusi osasto halutaan muiden osastojen lähelle Taysin lasten ja nuorten sairaalassa.

”Järjestelemme nyt tätä palapeliä”, Kaltiala kertoo.

Nuorisopsykiatrian kaikki vastuualueen palvelut muuttivat loppuvuodesta 2019 Taysin tiloihin Tampereen Kauppiin. Aiemmin päiväyksikkö oli Taysissa, osasto Nokialla Pitkässäniemessä ja poliklinikka Tampereen keskustassa.

”Meiltä ei vähennetty siinä vaiheessa paikkoja yhden yhtäkään, vaikka muualla on käynyt niin”, Kaltiala kertoo.

Paikkamäärä oli määritelty väljän vuosikymmenen alun tilanteen mukaan, mutta viiden viime vuoden aikana on tapahtunut jotain, jonka vuoksi osastopaikat eivät enää riitä.

”Jostain syystä vuodesta 2015 kautta valtakunnan on tapahtunut käänne, että nuorisopsykiatristen erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on lisääntymistään lisääntynyt, eikä mitään loppua näy. Näin on käynyt meilläkin”, Kaltiala sanoo.

Kaltialan mukaan vuoden 2015 ja 2020 vertailussa akuuttiosastolla potilaiden osastojaksojen määrä ja osastolle joutuvien eri potilaiden määrä lähes kaksinkertaistui.

Tehyn pääluottamushenkilöAtte Tahvolasanoo, että tilanne on hänellekin tuttu.

Hän kertoo, että potilasmäärä on ollut osastolla jo pitkään suhteettoman iso ja siksi hän pitää ratkaisuna toisen nuorisopsykiatrian osaston saamista Taysiin.

Työntekijöitä on jouduttu siirtämään osastolta toiselle väen riittämiseksi.

”Se on työnantajalta ymmärrettävä toimi, mutta se ei voi olla pitkäaikainen ratkaisu”, Tahvola sanoo.

”Aina kun siirretään vieraalle osastolle, se on kuormitusta lisäävä tekijä, ja se vaikuttaa hoitoon ja lisää kuormitusta myös yksiköissä, joista työntekijöitä siirrellään muualle”, hän jatkaa.

Aamulehden saamien uutisvinkkien mukaan 5–10 työntekijää on äskettäin irtisanoutunut tai vaihtanut tehtävää.

”Nuorisopsykiatrian puolella tiedän, että työntekijöitä on lähtenyt. En osaa sanoa johtuuko se tästä, mitä kuvasit tilanteesta”, Tahvola sanoo.

Hän kertoo, että vuodenvaihteessa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS haki psykiatrisia hoitajia.

”Sinne lähti meiltä väkeä. Silloin kun meiltä joku lähtee, usein työntekijä on varmistanut, että saa työpaikan muualta”, Tahvola kertoo.

Kaltiala sanoo, että alan ammattilaisista kilpailevat myös kaupunki ja lastensuojelulaitokset.

”Tiedämme toki, minkä verran henkilöstö vaihtuu, mutta kenenkään ei ole velvollisuus raportoida vaihdon syitä.”

Kaltiala painottaa, että hoitoa kannattaa hakea, vaikka hoitajien kuormitus tulee esille tässä jutussa.

”Minusta ihmisten pitäisi saada luottaa siihen, että aina hoidetaan”, hän sanoo.