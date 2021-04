Suomen rokotustilanne näyttää hyvältä myös ilman Astra Zenecaa ja Johnson & Johnsonia – HS:n ennuste näyttää, milloin aikuiset on rokotettu

Suomi näyttäisi pääsevän EU:n 70 prosentin kattavuustavoitteeseen kesä-heinäkuussa myös ilman Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteita.

Valtaosa aikuisista saanee kesä-heinäkuuhun mennessä ainakin ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta. Tavoitteeseen päästään näillä näkymin myös ilman Astra Zenecan ja Johson & Johnsonin rokotteita.

Johnson & Johnsonin toimitukset on keskeytetty ja Astra Zenecaa annetaan tällä hetkellä Suomessa vain 65-vuotta täyttäneille harvinaisen veritulppariskin vuoksi.

Rokotustiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina esittelemästä rokoteannosten saapumismääräarviosta.

THL:n tiedoissa on mukana myös Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin toimitusmäärät. HS laski skenaarion myös ilman niitä:

Skenaarion mukaan kesäkuun lopussa maahan on saapunut niin paljon rokotteita, että niitä riittää ensimmäisiksi annoksiksi 3,7 miljoonalle ja toiseksi annokseksi 1,3 miljoonalle.

Kaikkia heitä ei tosin ehditä vielä rokottamaan kesäkuun aikana, vaan osa saa rokotteen heinäkuun puolella. Rokotteen saapumisesta Suomeen kestää noin 1–2 viikkoa siihen, että se on annettu ja kirjattu rekisteriin.

16 vuotta täyttäneitä suomalaisia on noin 4,6 miljoonaa.

Jos HS:n skenaario toteutuu, kesäkuuhun mennessä saapuvilla rokotteilla saadaan noin 80 prosentin kattavuus yli 16-vuotiaista ensimmäisten annosten osalta. EU:n asettama tavoite on 70 prosenttia aikuisista kesään mennessä.

Kolmannella vuosineljänneksellä rokotteita kuluu jo paljon kakkosannoksiin. Niitä tarvitaan huhti-kesäkuussa ensimmäisen annoksen saaneille.

Rokotuskattavuuden kasvu hidastuu.

”Totta kai. Rokotteita ei välttämättä tule [kolmannella neljänneksellä] kovin paljon enempää, ja kakkosannosten osuus tietysti kasvaa. Mutta mitä merkitystä sillä on, jos rokotettavia ei ole paljon enää jäljellä?” johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä kysyy.

Hidastuminen ei myöskään ole äkkijarrutus. Heinäkuun alussa saapuvista rokotteista riittänee vielä hyvin ykkösannoksiin, koska kakkosannoksiaan saavat tällöin huhtikuun alkupuolella rokotetut. Heitä on verrattain vähän.

”Laskujeni mukaan puolet [heinäkuun alussa saapuvista rokotteista] riittää ykkösannoksiin.”

Rokotuskattavuus noussee siis HS:n skenaariota nopeammin heinäkuun alussa. Ero johtuu siitä, että skenaario näyttää tiedot neljännesvuosittain eikä ota huomioon kuukausivaihtelua.

Kontion arvion mukaan kaikki halukkaat saavat ainakin yhden rokoteannoksen viimeistään heinäkuussa.

”Riippuu paljon siitä, miten heinäkuun alussa saadaan rokotteita. Saadaanko siihen mennessä rokotettua kaikki, jotka rokotteen haluavat?”

Skenaarion toteutuminen riippuu toki siitä, saadaanko Suomeen rokotteita sillä tahdilla kuin mitä THL tällä hetkellä arvioi.

Laskelmisssa on mukana myös Curevac-rokote, jolla ei vielä ole myyntilupaa EU:ssa. Lupaa odotetaan kesäkuuksi.

Curevacin osuus on aluksi vähäinen, kesäkuussa noin 100 000 annosta, mutta määrän ennustetaan kasvavan liki kahteen miljoonaan loka-joulukuun aikana.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on todennut tällä viikolla, että on vielä on liian aikaista arvioida, pudotetaanko Astra Zeneca ja Johnson & Johnson kokonaan pois Suomen rokotusstrategiasta.

Kaikille tieto ensimmäisen annoksen saamisesta kesän aikana ei välttämättä riitä. Pääsevätkö suomalaiset nyt kesällä matkustamaan tai olemaan muuten vapaammin, jos kesän aikana saa vasta ensimmäisen annoksen?

”En osaa sanoa tähän mitään. Se riippuu siitä, miten hallitus linjaa rajoitteista”, Kontio sanoo.