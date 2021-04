Koronarokotteen saanut suomalainen ei automaattisesti pääse vielä kesällä matkustamaan mihin tahansa. Euroopassa kukin EU-jäsenmaa päättää itse, mitä todistuksia se edellyttää maahan saapuvilta.

Moni korona­rokotteen saanut suomalainen luultavasti odottaa jo innolla kesää ja sitä, mahdollistaako rokote esimerkiksi matkustamisen ulkomaille.

EU-jäsenmaat hyväksyivät keskiviikkona esityksen yhteisestä pandemia-ajan matkustamista helpottavasta kolmiosaisesta todistuksesta. Todistuksessa olisi joko maininta saadusta koronarokotteesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronavirus­infektiosta.

Koronarokotteen saanut suomalainen ei kuitenkaan automaattisesti pääse vielä kesällä matkustamaan mihin tahansa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkäri Paula Tiittala painottaa, että kukin EU-jäsenmaa päättää itse, mitä todistuksia se edellyttää maahan saapuvilta.

”Esimerkiksi Suomi ei tällä hetkellä suosittele poikkeuksia maahan saapuvien rokotteen saaneiden henkilöiden kohdalla. Suomi edellyttää testitodistusta tai todistusta parantuneesta koronataudista. Jokaisessa maassa käydään samaa punnintaa”, Tiittala sanoo.

Matkustamista suunnittelevan tulee siis selvittää, mitä kohdemaa ja mahdolliset kauttakulkumaat edellyttävät, Tiittala selittää.

”On hyvä pitää mielessä, että epidemiatilanne muuttuu nopeasti, minkä vuoksi myös maiden ohjeet voivat kesään mennessä muuttua.”

Kolmiosaiseen todistukseen tulee merkintä kunkin rokoteannoksen saamisesta. Jäsenmaat päättävät itse, edellyttävätkö ne maahan saapuvilta yhtä vai kahta rokoteannosta, Tiittala kertoo.

”Kaiken kaikkiaan rokotekysymys on hankala. Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) eivät vielä suosittele, että rokotteen saanut henkilö vapautettaisiin terveysturvallisuustoimista eli testauksesta ja karanteenista”, Tiittala sanoo.

”En osaa sanoa, onko oletettavissa, että maat huomioisivat eri tavoin rokoteannokset. Kyse on siitä, millaisen suojan ensimmäinen ja toinen annos tutkimusten mukaan antaa tartuttavuutta vastaan. Se jo tiedetään, että yksikin annos antaa suojaa vakavaa tautia vastaan.”

Tiittala uskoo, että monet maat odottavat ECDC:n suosituksia asiasta.

Ensimmäisen annetun annoksen osalta Suomi on Euroopan kärkipäätä, sillä yli viidesosa väestöstä on jo saanut yhden annoksen. Täyden rokotussuojan on kuitenkin saanut vasta hieman yli kaksi prosenttia suomalaisista, kun Euroopan talousalueen keskiarvo on 7,5 prosenttia.

Taustalla ainakin osittain on Suomen alkuvuodesta tekemä päätös pidentää kaikkien koronarokotteiden annosväliä 12 viikkoon, jolloin suurempi osa ihmisistä saa ensimmäisen annoksen nopeammin.

Suomessa on ollut tavoitteena saada 70 prosentin rokotuskattavuus kesän loppuun mennessä. Tavoitetta kuitenkin hidastaa Astra Zenecan koronarokotteiden rajaaminen vain yli 65-vuotiaille ja Johnson & Johnsonin rokotteiden toimitusten keskeytys.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstain korona­tilannekatsauksessa, että viivästyminen voi olla kaksi viikkoa tai pahimmassa tapauksessa jopa yhdestä kahteen kuukautta.

”Emme tiedä, kauanko Johnsonin tilanteen käsittely kestää ja palataanko sen jälkeen jakelun suhteen aiempaan suunnitelmaan, jolloin vaikutus jäisi aika lyhytaikaiseksi ja voisimme kuroa umpeen tämän nyt syntyvän viiveen.”

Rokotuksia voisi Puumalaisen mukaan nopeuttaa muutos Astra Zenecan ikärajaan. Myös Biontechin ja Pfizerin lupaama 50 miljoonan rokoteannoksen toimituksen aikaistaminen voisi auttaa pysymään tavoitteessa.

Suomessa koronatodistusta on valmisteltu helmikuusta lähtien. Palvelun kehittämiseen on varattu rahaa 3,5 miljoonaa euroa.

Konkreettisesti koronatodistus olisi Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä. Käyttäjä voisi itse tulostaa sen paperille.

Tiittala kertoo, että matkailijan tulee kuitenkin huomioida, että eri todistukset ovat saatavilla Omakannasta eri aikoina.

”Rokotustodistuksen arvioidaan olevan saatavilla toukokuussa ja testitodistuksen viimeistään elokuun alussa.”

Sekä rokotus- että testitodistus olisi saatavilla kaikille suomalaisille matkustuksen tarkoituksesta riippumatta.

Näillä näkymin todistusta on tarkoitus käyttää vain matkailun edistämiseksi, eikä sitä harkita kotimaan palveluiden, kuten kampaamoiden, ravintoloiden ja kirjastojen, käytön ehtona.

Tapahtumien osalta hallitus on valmis selvittämään asiaa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, joissa rokotustodistusta vaadittaisiin tai mihin sitä voisi käyttää.