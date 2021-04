Uskaltaako nyt jo luottaa siihen, että kesällä pääsee juhlimaan häitä ja syntymäpäiviä? Hääravintoloita on jo varattu, mutta muiden juhlien osalta moni ei halua lyödä varaustaan lukkoon.

Uskaltaako nyt jo luottaa siihen, että kesällä pääsee juhlimaan häitä, syntymäpäiviä ja valmistujaisjuhlia?

Helsinkiläiset Suvi Petsalo, 26, ja Hannu Salminen, 32, ovat menossa naimisiin kesäkuussa. Häät pidetään Jyväskylässä, sillä siellä pari toisensa tapasi.

”Tai katsotaan nyt, miten tässä käy”, Petsalo sanoo.

Jyväskylä on tällä hetkellä koronavirus­epidemian kiihtymisvaiheessa. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on rajoitettu kymmeneen henkilöön ainakin huhtikuun loppuun asti.

Hallituksen tavoitteena on, että nykyisiä koronavirus­rajoituksia purettaisiin asteittain kohti kesää. Huhtikuussa poikkeusolot päättyisivät ja muun muassa ravintolat avautuisivat asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksin. Toukokuussa avattaisiin jo julkisia tiloja kuten kirjastoja, ja lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona voisi alkaa. Kesällä kokoontumisrajoituksia lievennettäisiin.

Lue lisää: Voiko kesällä järjestää valmistujaisia tai häitä? Pääseekö festareille? HS kokosi vastauksia hallituksen suunnitelmista

Koronatilanne on tuonut mukanaan epävarmuutta myös häitä valmisteleville. Suvi Petsalo ja Hannu Salminen ovat lähettäneet vieraille ”save the date” -kortit jo ennen vuodenvaihdetta, mutta varsinaisia kutsuja he eivät ole vielä postittaneet.

”Jännittää, ehtiikö koronatilanne parantua kesäkuun alkuun mennessä. Vaikka Keski-Suomessa tilanne onkin tällä hetkellä parempi kuin täällä, sitä ei vielä tiedä, ehditäänkö kokoontumis­rajoituksia purkaa ja onko häiden järjestäminen turvallista”, Petsalo sanoo.

Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi arvioi noin viikko sitten HS:lle, että kesällä juhlat voivat olla jo mahdolliset.

”Olettaisin, että heinäkuun puolella aletaan jo olla siinä vaiheessa, että yksityis­tilaisuuksia voisi järjestää terveysturvallisesti”, hän kommentoi.

Hallituksen valmistelutyössä ei kuitenkaan haettu vastauksia yksityiskohtaisiin juhlamuotoihin, Haapajärvi kertoi. Siihen, kannattaako juhlia järjestää, vaikuttaa enemmänkin alueellinen tautitilanne kuin juhlien luonne.

Petsalo ja Salminen toivovat, että häihin voisi kutsua noin sata vierasta. Jos koronatilanne niin vaatii, pari on pohtinut kahta vaihtoehtoa: vieraslistan karsimista ja juhlien siirtämistä.

”Mieluummin siirrämme häitä. Karsiminen olisi niin epävarmaa, sillä emme voi etukäteen tietää, saisiko kesäkuun alussa kokoontua esimerkiksi 30 vai 50 ihmistä”, Petsalo sanoo.

Vaikka juhlapaikalle riittäisi ilmoittaminen siirrosta kahdenkin viikon aikataululla, Petsalo ei halua jättää päätöstä kalkkiviivoille. Todennäköisesti pari tekee päätöksen jo huhti–toukokuun vaihteessa. Mitä luultavammin häät siirtyisivät alkusyksyyn.

”Silloin koronatilanne voisi olla rokotusten ansiosta jo parempi.”

Petsalo kertoo jännittäneensä etenkin sitä, voiko isovanhemmat kutsua turvallisin mielin häihin. Nyt molempien isovanhemmat ovat jo saaneet koronarokotteet.

”Vielä viime syksynä, kun innoissani aloitin häiden suunnittelemista, ajattelin, että olisi outoa jos vierailla olisi maskit päällä ja pitäisi pitää turvavälejä. Tällä hetkellä noilla seikoilla ei edes olisi väliä, kunhan saisin kaikki rakkaat vieraat paikalle”, Petsalo sanoo.

”Kun koronaepidemia osuu oman elämän merkityksellisiin hetkiin, se tuntuu todella inhottavalta. Silti täytyy sanoa, että me olemme siinä onnekkaita, että häitä voi siirtää. On juhlia kuten penkkarit tai ylioppilasjuhlat, joihin tämä ei samalla tavalla päde.”

Tulevana kesänä saattaa olla viime kesän jäljiltä hääsumaa, ja sen on ovat huomanneet myös Hannu Salminen ja Suvi Petsalo. Salmisen bestmaneista kaksi menee tulevana kesänä naimisiin. Petsalolla on kaksi tuttua, jotka siirsivät häänsä viime kesältä tulevaan.­

Ravintolayhtiö Noho Partnersin toimitusjohtajan Aku Vikströmin mukaan kesäksi on luvassa ennätysmäärä häitä. Muun muassa Helsingissä sijaitsevissa Ravintola NJK:ssa, Särkänlinnassa, Kulosaaren Casinossa ja Katajanokan Kasinossa kaikki kesäviikonloput kesäkuulta elokuun loppuun on varattu, Vikström kertoo.

Osa suosiosta selittyy sillä, että hääparit ovat siirtäneet häitä viime kesältä tulevalle kesälle.

”Luotamme kaikki siihen, että pystymme ne tänä kesänä turvallisesti järjestämään.”

Myös muita yksityistilaisuuksia on varattu kesäksi mutta ei yhtä aktiivisesti kuin häitä.

”Häitä varten pitää kuitenkin varata kirkot ja lähettää kutsut, yksityisellä puolella on ehkä enemmän ketteryyttä. Esimerkiksi syntymäpäivien osalta on alustavia varauksia, ja tunnelma on hieman sellainen, että tartuntojen suuntaa vielä katsotaan”, Vikström sanoo.

”Esimerkiksi Allas Sea Pooliin on varattu muutama polttari-ilta. Myös Löylyyn on tehty varauksia.”

Samankaltaiselta vaikuttaa tilanne Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL) omistaman Helsingin Käpylän työväentalon osalta. Varauksista vastaava myyntisihteeri Satu Välimaa EKL:stä kertoo, että vapaita päiviä on nyt kyselty hiukan enemmän kun kuukausi sitten.

”Ihmiset ovat olleet varovaisia varausten suhteen, mutta olemme olleet nyt erittäin joustavia”, Välimaa sanoo.

Kesä–syyskuuksi työväentaloa on kyselty enimmäkseen hää- tai syntymäpäivä­juhlia varten. Kesälauantait ovat suosituimpia, ja ne on varattu loppuun. Monet varauksista ovat viime vuodelta siirrettyjä häitä.

Tänä vuonna elokuu on ollut heinäkuuta suositumpi. Välimaan mukaan tämä voi osittain selittyä sillä, että ihmiset tuntuvat odottavan koronatilanteen parantumista.

”Loka–marraskuussa on jo enemmän varauksia firmoilta ja erilaisilta järjestöiltä muun muassa henkilökunnan juhlia ja pikkujouluja varten”, Välimaa kertoo.

Tapahtumajärjestäjä Hiiohoin varauskalenteri alkoi täyttyä kuluvalla viikolla alkuvuoden poikkeuksellisen hiljaisuuden jälkeen, kertoo toimitusjohtaja Henri Suni.

Hiiohoi järjestää tapahtumia Herrön juhlatilassa Espoossa ja Ruusuniemessä Helsingissä sekä off-site-saaristokohteissa.

”Kesälle on kyselty etenkin yritystapahtumia, ihan toukokuun lopusta ja kesäkuun alusta alkaen. Yritykset ovat selvästi alkaneet uskoa, että kesällä pystyy järjestämään kesäjuhlia, virkistäytymispäiviä ja asiakastilaisuuksia”, Suni sanoo.

Kesälle on varattu myös häitä sekä 50- ja 60-vuotisjuhlia. Suurin varaus on 70 hengen luokkaa, yritystapahtumat puolestaan ovat henkilömäärältään pienempiä, noin 5–20 hengen tilaisuuksia.

”Viime kesänä puhuttiin poikkeuksellisen paljon sopimus- ja peruutusehdoista. Tänä vuonna niistä on kyselty mutta ei yhtä paljoa. Kyllä uskoa on, että tapahtumia voidaan järjestää.”

Tampereella kiinnostus juhlapaikkojen varaamiseen on kovaa, mutta monikaan ei ole lyönyt varaustaan lukkoon, kertoo Rivermaxin toimitusjohtaja Teemu Aaltonen. Rivermax on Nohopartnersin tytäryhtiö.

”Ihmiset seuraavat kovin tarkkaan, miten koronatilanne muuttuu ja miten juhlien järjestämisen käy. Varauksellisuus ja epävarmuus on yhä suurta”, Aaltonen sanoo.

Rivermaxin ravintoloista Näsilinna on varattu kuudeksi kesälauantaiksi. Tilaisuudet ovat muun muassa häitä, muistotilaisuuksia, tohtorijuhlia ja valmistujaisjuhlia. Tillikkaan ja Koskikeskuksen ravintolamaailmaan on tullut kesälle muutama yritystilaisuusvaraus.

Tällä hetkellä juhlia suunnitteleville tarjotaan suurta joustoa peruutuksien suhteen.

”Jos aluehallintovirasto vaikkapa rajoittaisi kokoontumista kuuteen, ei asiakkaalle voi sanoa, ettei suunniteltuja suuria juhlia saa joustavasti siirtää tai peruuttaa.”