Matkatoimistot alkoivat myydä myös kesää 2022 ennätyksellisen varhain, koska matkustusinto on nyt valtava.

Pakettimatkojen myynti on lisääntynyt viime aikoina runsaasti.­

Patoutunut matkustuskysyntä on alkanut purkautua matkatoimistoissa kahden edellisen viikon aikana. Varauskirjat ovat täyttyneet kiivaasti, kun suomalaisiin on tarttunut uudenlainen luottamuksen tunne.

Matkatoimistoissa nähdään nyt jo valoa tunnelin päässä, vaikka pandemia ei ole kadonnut mihinkään.

Esimerkiksi Aurinkomatkoilla on koettu viime päivinä jopa ennätyksellisiä hetkiä matkamyynnissä, ja lokakuu on nyt ”todella kuuma”.

”Näkymät ovat muuttuneet koko ajan valoisampaan suuntaan. Viime viikolla kysyntä kolminkertaistui edellisviikosta ja tästä viikosta tulee ennätysmyynti”, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Erityisesti ensi syksyyn kohdistuu iso kysyntä. Se on monelle riittävän etäällä, että uskaltaa jo varata matkan. Mutta moni katsoo vielä kauemmas.

Matkatoimistot ovat tänä vuonna alkaneet myydä poikkeuksellisen aikaisin jo kesää 2022, joka todennäköisesti yhdistyy monen mielessä mahdollisimman normaaliin, pandemian jälkeiseen elämään. Kun on matka tiedossa, jaksaa paremmin, ajattelee moni.

”Meillä ei ole koskaan aiemmin avattu seuraavan kesän myyntiä näin aikaisin. Sinnekin tulee nyt erittäin paljon varauksia”, Kousa sanoo.

Paljon on silti vielä hämärän peitossa, eivätkä matkatoimistot voi kuin luottaa ja uskoa parempiin aikoihin. Jokin psykologinen lukko on silti juuri avautunut, mikä johtunee ainakin rokotusten etenemisestä, Kousa arvioi.

”Kaikki ovat odottavalla kannalla, miten tilanne kehittyy kesällä: miten rokotekattavuus kasvaa, tuleeko rokotepassit. Samoin ihmiset seuraavat sitä, mikä on tilanne kohdemaissa, kuten Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Turkissa”, hän sanoo.

Sama viesti kuuluu toisesta isosta matkatoimistosta.

”Meillä esimerkiksi viime viikon myydyin ajankohta oli lokakuu eli syyslomaviikot. Viime viikolla meillä tuli myyntiin myös kesä 2022, mutta pääpaino varauksissa on ensi syksyssä ja talvessa, niitä suomalaiset varaavat nyt eniten”, sanoo viestintäpäällikkö Laura Aaltonen TUI Finlandista.

”Olemme huomanneet, että ihmisillä on nyt paljon matkustushalua ja he haluavat, että jokin matka on varattuna tulevaisuudessa”, Aaltonen sanoo.

Samoin on huomattu uusi trendi: halu tuttuja matkakohteita kauemmas ja pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi sellaisiin paikkoihin kuin Malediivit ja Sansibar, mikä myös maksaa huomattavasti enemmän.

”Ensi talvelle varataan nyt unelmalomia paratiisiin. Ehkä ihmisillä on jäänyt korona-aikana rahaa säästöön tavallista enemmän, ja sitä halutaan nyt käyttää”, Aaltonen pohtii.

Tjäreborgillakin huomattiin, että kiinnostus matkailuun nousi heti, kun hallituksen exit-suunnitelmasta kerrottiin. Kiinnostus kohdistuu varsinkin syksylle ja talvelle.

”Kesän osalta monia kysymyksiä on vielä auki. Uskomme, että kesällä päästään jo aloittamaan matkailua. Kesän kapasiteettia on jouduttu pienentämään ja joitakin kohteita peruuttamaan”, sanoo maajohtaja Jessica Virtanen Tjäreborgilta.

Hänen mukaansa matkustusintoa on nyt paljon, koska sitä ei ole voinut vuoteen tehdä.

”Asiakkaiden viesteistä huomaa selvästi, että matkoille pääsemistä on toivottu. Ja matkan suunnitteleminen on aina matkan yksi vaihe.”

”Näyttää siltä, että Suomessa aikuisväestö on rokotettu syksyyn mennessä mahdollisesti jo toisellakin rokotteella. Se avaa tietä taas matkailulle.”