Mika Salminen ei ottaisi Sputnik-rokotetta ennen kuin myös EU:n lääkeviranomainen varmistaa sen tuotannon laadun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen olisi valmis ottamaan vaikka heti Astra Zenecan koronavirusrokotteen, mutta ei vielä Sputnik-rokotetta. Salminen kertoi asiasta Aamulehden haastattelussa.

Salmiselta kysyttiin, että jos vapaaehtoiset voisivat saada Astra Zenecan rokotetta, ottaisiko hän sellaisen.

”Kyllä, lennossa. Ihan siitä syystä, että tautihan on niin ikävä. Riski sairastua on monin kerroin pahempi kuin rokotteen mahdolliset haittavaikutukset. Toki niitäkin punitsisin. On hyvä muistaa, että sairastuessaan koronavirustautiin monet yli 50-vuotiaat joutuvat sairaalaan”, 56-vuotias Salminen sanoi lehdelle.

Venäläistä Sputnik-rokotetta Salminen ei vielä ottaisi ennen kuin sen tuotannon laatu on EU:n lääkeviranomaisen tarkistama.

”Rokote itsessään näyttää oikein hyvältä, mutta sen tuotannonkin pitää olla riippumattomasti varmistettua laadullisesti”, Salminen sanoi.

Astra Zenecan rokotteisiin näyttää liittyvän hyvin harvinainen verisuonitukoksen riski. Tällä hetkellä Astra Zenecan rokotetta annetaan Suomessa varovaisuusperiaatteen vuoksi vain yli 65-vuotiaille.

Astra Zenecan rokotetta on tulossa Suomeen vielä noin 1,2 miljoonaa annosta. Jos rokotetta ei haluta antaa alle 65-vuotiaille, maahan tulisi ylimääräisiä rokotteita.

Keskusteluissa on väläytelty, että ylimääräisiä Astra Zenecan rokotteita voitaisiin antaa nuoremmille vapaaehtoisille, jotka olisivat valmiita ottamaan kyseisen rokotteen.

Joissakin maissa on päätetty, että rokotetta voidaan antaa vapaaehtoisuuteen pohjautuen myös nuoremmille.