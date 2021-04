Terveet työikäiset pääsevät toukokuun alku­puolella varaamaan rokotus­aikoja: HS:n laskuri näyttää, milloin on sinun vuorosi saada rokote

Ensi kuussa Modernan rokotetta alkaa tulla Suomeen viikon välein. Ennen toimitusväli oli kaksi viikkoa. Annoksia voidaan tarvittaessa kohdentaa pahimmille epidemia-alueille.

Riskiryhmien rokotuksissa on menossa loppusuora koko maassa. Hieman vapun jälkeen myös kakkosriskiryhmään kuuluvat on erittäin kattavasti saatu rokotettua yhden kerran.

Se on iso virstanpylväs, sillä riskiryhmiin kuuluvien kohdallaan riski joutua koronavirustaudin takia sairaalahoitoon on suuri.

Tämä tarkoittaa myös, että toukokuun puolivälin paikkeilla päästään aloittamaan terveiden työikäisten rokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kartoittaa juuri nyt, missä tilanteessa sairaanhoitopiireissä aivan tarkalleen ottaen ollaan.

”Kevät näyttää hyvältä. Viesti kentältä on, että ykkösriskiryhmäläiset on erittäin kattavasti rokotettu. Kakkosriskiryhmäläisetkin on todennäköisesti kolmen viikon kuluessa rokotettu”, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo.

Kontion mukaan yli 80-vuotiaiden ryhmässä on vielä muutamia yksittäisiä ihmisiä, jotka eivät ole vielä saaneet rokotetta. Seuraavasta, 75–79-vuotiaiden ryhmästäkin on jo rokotettu 87 prosenttia.

70–74-vuotiaista on rokotettu 81 prosenttia ja 65–69-vuotiaista puolet.

Hallitus muutti viime viikon lopussa nykyistä rokoteasetusta niin, että koronarokotuksia on mahdollista tilapäisesti kohdentaa sinne, missä koronavirustilanne on vakavampi kuin muualla maassa.

Rokotteita voidaan kohdentaa alueille, joilla koronatartuntojen esiintyvyys on yli 100 sataatuhatta asukasta kohden. Parhaillaan tällaisia alueita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Päijät-Häme, Itä-Savo ja Varsinais-Suomi.

”Rokotteiden kohdentamisessa käytämme Modernan ja Astra Zenecan rokotteita. Kerromme aina viikon etukäteen, kuinka paljon rokotteita minnekin tulee”, Mia Kontio kertoo.

Modernan rokotetta aletaan toimittaa Suomeen toukokuun alusta lähtien joka viikko 35 000–40 000 rokotetta. Tähän asti niitä on tullut joka toinen viikko.

”Laskelmat täytyy tehdä viikoittain. Alueiden tilanne arvioidaan aina 14 viime päivän osalta”, Kontio sanoo.

Jos vakavamman tautitilanteen alueita on useita, kohdentamisen vaikutukset laimentuvat. Jos esimerkiksi nyt vaikeassa tilanteessa oleva pienehkö Itä-Savo saisi jonakin viikkona kohdennetut annokset yksin, sillä olisi jo paljonkin merkitystä paikalliseen rokottamistahtiin.

THL:n Kontion mukaan hyvään tahtiin vaikuttaakin kokonaisuudessa enemmän se, että Pfizer-Biontechin rokotteita saadaan Suomeen ensi viikosta lähtien viikoittain 50 000 enemmän kuin alun perin oli luvattu.

Kohdentamista koskevaa säännöstä voidaan kuitenkin soveltaa vain muutamia viikkoja, koska asetusmuutos on voimassa toukokuun loppuun asti.