Alaikäiset nuoret ovat tilanneet alkoholia ulkomaisista verkko­kaupoista paketti­automaattiin – Posti: ”Meille se on yksi paketti muiden joukossa”

Ikärajavalvonnan puute on yksi lieveilmiö, joka liittyy alkoholin etämyyntiin ulkomailta Suomeen. Helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei ole viranomaisten mukaan olemassa.

Kun Suomessa ostaa alkoholia, on oltava valmis pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja ikänsä Alkon tai kaupan kassalla. Alkoholia saa myydä vain 18 vuotta täyttäneille.

Alaikäiset ovat kuitenkin onnistuneet tilaamaan alkoholia ulkomaisista verkkokaupoista pakettiautomaatteihin, kertoo Yle.

Ulkomaisista verkkokaupoissa saatetaan kysyä asiakkaan täysi-ikäisyyttä, mutta yksi klikkaus riittää kysymyksen ohittamiseksi. Ikärajaa ei valvota. Jos paketin tilaa pakettiautomaattiin, vastaanottajan ikää ei kontrolloida myöskään silloin.

Johtaja Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo kuulleensa erään yläkoulun rehtorin varoitelleen vanhempia viestipalvelu Wilmassa: yläkoululaiset olivat tilanneet alkoholia ulkomailta pakettiautomaattiin.

”Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että siinä ei ole alkeellisintakaan valvontaa”, Tuominen sanoo.

Suomessa Alkolla on verkkokauppa, mutta sieltä tilatut juomat lunastetaan toimipaikassa tai noutopisteessä, jolloin vastaanottajan ikä voidaan tarkastaa.

Alkoholin etämyynnistä eli alkoholin tilaamisesta Suomeen ulkomaisista verkkokaupoista on väännetty vuosikausia, koska Suomen ja EU:n lainsäädännöt eroavat toisistaan. Suomen alkoholilaissa ei mainita alkoholin etämyyntiä ulkomailta Suomeen.

Tuomisen mukaan taustalla on muun muassa se, ettei asiaa pystytä valvomaan.

”Tällä hetkellä selvitetään, onko se koko toiminta [alkoholin etämyynti ulkomailta Suomeen] laitonta vai laillista ja millainen toiminta. Ikärajakysymys liittyy tähän pienenä yksityiskohtana.”

Hallituksen on annettava huhtikuun lopussa EU-komissiolle selvitys suhtautumisestaan alkoholin tilaamiseen ulkomaisista verkkokaupoista.

Tulliylitarkastaja Anna Kallion mukaan alkoholilähetyksiä tulee yleensä nettikaupoista muualta Euroopasta. Ikärajavalvonnan puute on Tullinkin tiedossa.

”Tullilla on hyvin vähän keinoja valvoa tätä”, Kallio sanoo.

Maahan tulevista paketeista ilmenee vastaanottajan nimi mutta ei tietoja, joista selviäisi vastaanottajan ikä.

”Alkoholilaissa on jo nykyisellään, että alkoholijuoman välittäminen ja luovuttaminen sekä palkkiota vastaan että ilman palkkiota henkilölle, joka on alaikäinen, on kiellettyä. Tulisi selvittää, miten tämä valvonta toteutetaan lähetysten luovutusten yhteydessä”, Kallio sanoo.

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne kertoo, että Posti ei myy yrityksille palveluita, joissa toimitetaan kuluttajille alkoholilähetyksiä. Posti ei siis toimita kuluttajalähetyksiä, joissa lähtökohtaisesti tiedetään olevan alkoholia.

”Koska tällaisia palveluita ei ole, emme pysty kohdentamaan ikärajatarkastuksia. Jos taas yksittäinen kuluttaja tilaa liettualaisesta verkkokaupasta muovipullon viinaa, se näyttää meille samanlaiselta paketilta kuin paketti, jossa on vaikka kaksi kirjaa”, Finne sanoo.

”Jos meille tulee kansainvälisen postioperaattorin kautta lähetyksiä, joista ei ole kerrottu, että ne ovat alkoholia, meillä ei ole sisällöstä tietoa. Emme näe paketin sisälle. Meille se on yksi paketti muiden joukossa. Jos paketti on tilattu automaattiin tai palvelupisteeseen, se menee sinne.”

Finnen mukaan näistä syistä Posti ei pysty puuttumaan alkoholin ikärajavalvontaan. Se, onko alkoholin etämyynti laillista vai ei, on lainsäätäjän asia, hän sanoo. Jos alkoholin etämyynnistä tulisi laillista, Finnen mukaan Posti pystyisi valvomaan myös ikärajaa.

”Kun tiedetään, mitä lähetetään, ja alkoholia lähetettäisiin rehellisesti alkoholina, ikärajatarkastukset pystyttäisiin toteuttamaan. Meillä olisi kyvykkyys ottaa käyttöön ikärajatarkastukset esimerkiksi palvelupisteissä tai kotiin toimituksissa. Nykyisellä lainsäädännöllä se ei ole mahdollista”, Finne sanoo.

Tulli tutkii alkoholin etämyyntiin liittyviä tapauksia, mutta Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen mukaan ikärajakysymykset eivät ole tulleet esiin tutkinnoissa.

”Mutta se on totta, että kukaan ei ikärajaa valvo, jos alaikäinen tilaa Euroopasta alkoholia. Tämä on aito ongelma.”

Sinkkosen mukaan viranomaisten on vaikea puuttua verkkokauppaan, koska tavaralla on EU-alueella vapaa liikkuvuus. Hän korostaa myyjän vastuuta.

”On huomattava, että niissäkään maissa, mistä verkkokauppa Suomeen suuntautuu, ei saa myydä alaikäisille alkoholia.”

Sinkkonen huomauttaa, että etämyynnissä sama ongelma koskee alkoholin lisäksi muita tuotteita, joiden myynti on laillista mutta joille on säädetty ikärajat. Näitä ovat muun muassa tupakka- ja aikuisviihdetuotteet.

Sinkkosen mukaan kaivataan EU-tason sääntelyä.

”Jos ollaan virallisessa kaupparakenteessa ja on virallinen kauppa, joka myy, pitäisi olla jokin tunnistautumiskeino. Pitäisi miettiä, miten laillisessakin verkkokaupassa tunnistautuminen pystyttäisiin suorittamaan niin, että pystyttäisiin varmistumaan, ettei alaikäinen saa tilattua tuotteita, joissa on myynti-ikäraja.”

Ikärajavalvonnan puute on yksi lieveilmiö alkoholin ulkomailta Suomeen suuntautuvan etämyynnin problematiikassa, sanoo johtaja Jussi Holmalahti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira).

”Ei sitä yksinään ole mahdollista korjata, koska meillä kiistellään siitä, onko alkoholin etämyynti ulkomailta Suomeen mahdollista tai missä laajuudessa. Ikärajavalvontaa ei pystytä ratkaisemaan erillisenä tästä kehikosta.”

Holmalahti muistuttaa myös perheiden vastuusta: vanhempien on oltava tietoisia alaikäisten lastensa toimista ja rahankäytöstä.

”Jos vanhemmat havaitsevat, että nuorisolla on alkoholia käytössä, ensimmäisen kysymyksen pitäisi olla, miten sitä on hankittu. Kyllä vanhemmilla on suuri vastuu siinä.”