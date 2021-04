Turun keskustaa ei kutsuta Turku Centeriksi, eikä Helsingin keskustaa Downtown Helsingiksi, vaikka niille on sellaiset markkinointinimet annettu, kirjoittaa HS:n Turun-aluetoimittaja Toni Lehtinen.

Aika usein näyttää siltä, että julkaiseepa tai tekeepä kotikaupunkini Turku mitä tahansa, asia ymmärretään väärin, jos siinä on pienikin mahdollisuus väärinymmärrykseen.

Turun kaupunki lähetti maaliskuun lopussa tiedotteen, jonka otsikkona oli ”Turun kaupallinen keskusta on nyt Turku Center”. Tiedotteesta tehtiin nopeasti uutisia, jossa sana kaupallinen oli otettu pois.

Sosiaalisessa mediassa innostuttiin asiasta, kun Turun keskustan nimen oletettiin muuttuneen. Someinnostuksen takia asiasta lähetettiin pian korjaustiedote, joissa painotettiin, että keskustan nimi ei muutu, sillä Turku Center -nimeä käytetään vain markkinointiin.

Esimerkiksi HS:n Nyt-liitteen jutussa oikaistiin asia, mutta väärinymmärrys jäi elämään omaa elämäänsä.

Turku Center -markkinointinimen taustalla on keskustan kauppojen muodostama Turun Ydinkeskustayhdistys ry. Vastaava yhdistys on käytännössä kaikilla isommilla kaupungeilla. Helsingissä toimii Helsinki City Markkinointi.

Turkulainen yhdistys teki kaksi virhettä. Uudelle markkinointinimelle haluttiin uskottavuutta ja näkyvyyttä, joten siitä kerrottiin Turun kaupungin virallisella tiedotteella. Kaupunki osallistuu hankkeeseen. Toiseksi tiedotteen otsikko oli tehty mahdollisimman vetäväksi välittämättä väärinymmärryksen riskistä.

Tiedoksi kaikille, jotka pelkäävät, että Turun keskustan ympärille on tulossa Turku Center -nimikylttejä: ei tule, eikä keskustaa kutsuta ikinä Turku Centeriksi.

Miten voin olla siitä niin varma? Siksi, ettei Helsingin keskustaa kutsuta Downtown Helsingiksi. Juuri niin, pääkaupungin keskustalla on vastaava brändi, jonka takana on Helsinki City Markkinointi.

Tiesitkö muuten, että Downtown Helsingin mukaan Helsingillä on sydän, joka on ”elävä, viihtyisä, energinen, kaunis, yllättävä ja jatkuvasti muuttuva”.

Turku Center oli jo hautautumassa väärinymmärrysten somehautausmaalle, kunnes Yle julkaisi maanantaina professori Janne Saarikiven kolumnin aiheesta.

Saarikivi puhuu kirjoituksessaan englannin kielen tunkeutumisesta nimeämiskulttuuriin. Hän siis olettaa virheellisesti, että Turku Center olisi keskustan uusi aito nimi.

Turun kaupungin viestintä on yrittänyt taistella tuulimyllyjä vastaan, mutta turhaan. Keskustelupalstat ovat taas täynnä tuhkaa päälleen sirottelevien turkulaisten viestejä ja Turkua ivaamaan päässeiden tamperelaisten ja helsinkiläisten kuittailua.

Saarikivi on ehdottoman oikeassa moittiessaan englannin tunkeutumista suomenkielisiin nimiin. Kirjoituksesta jäi puuttumaan kaksi osuvaa keskustoihin liittyvää esimerkkiä. Englantia on yritetty ympätä keskustanimistöön jo vuosikymmeniä, mutta pysyvät nimet syntyvät kaupunkilaisten kielenkäytössä.

Ensimmäinen esimerkki on 1950-luvun lopulta. Kun ensin Viljo Revell ja myöhemmin Heikki Castrén valmisteli Helsingin keskustaan yleissuunnitelmaa, sen nimi ei ollut Helsingin keskusta vaan City-Center. Ainoaa suunnitelmasta valmistunutta rakennusta ei kutsuta City-Centeriksi vaan Makkarataloksi.

Toinen esimerkki on vuodelta 1984. Silloin Lahti ryhtyi mainostamaan ”amerikkalaisuutensa” hyviä puolia ja valitsi kampanjansa tunnusnimeksi The Business City. Vuoden 1984 uutisjutun mukaan kaupunki oli päättänyt teetättää rajoilleen jopa kyltit, joissa lukee Lahti The Business City.

Ei ihme, että tuo päätös hävettää kaupunkilaisia vieläkin. Lahdessa on nyt opittu jotain, sillä bisnes vaihtui 2000-luvulla ympäristöksi ja markkinointinimi Green Cityksi. Nyt kun Lahti on vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki, city-sana on vihdoin kumitettu ja brändinä on Green Lahti.

Maanantaina julkaistiin Saarikiven kolumnin lisäksi Turun Sanomien uutinen siitä, että Turun keskustassa haisee. Helpottuneena huomasin, että Turku Center -termiä ei käytetty uutisessa kertaakaan.

Turun keskusta ehkä haisee, mutta ei englanniksi.