Johnson & Johnsonin rokotteen etu on, että sitä tarvitaan vain yksi annos. Sillä voisi rokottaa sellaisia ihmisryhmiä, joita voi olla vaikea saada käymään rokotettavina kahdesti.

Suomi saa ensimmäiset erät lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin rokotteita ensi viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Ensi viikolla saapuvan rokote-erän tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, mutta yhtiö on ilmoittanut toimittavansa kesäkuun loppuun mennessä noin 400 000 rokoteannosta.

Heinäkuussa alkavalla neljänneksellä rokote-erien määrä on jo miljoona annosta. Johnson & Johnsonin rokotteen etu on, että sitä tarvitaan vain yksi annos.

Määrä on Kontion mukaan saman verran kuin Modernan rokotetta Suomeen on saapumassa kesäkuuhun loppuun mennessä.

Myös Biontechin ja Pfizerin rokotetta tulee ensi viikosta lähtien 200 000 annosta viikoittain toukokuuhun asti. Tämän jälkeen rokotetta tulee yli 300 000 annosta per viikko.

Suomi on siis lähikuukausien aikana saamassa runsaasti rokoteannoksia. Kontion mukaan Johnson & Johnsonin rokotteiden saaminen kiihdyttää Suomen rokotetahtia.

”Totta kai kaikki rokoteannokset auttavat. Kesäkuun loppuun mennessä meillä alkaa olla jo erittäin hyvä tilanne rokotteiden määrissä”, Kontio sanoo.

Rokotehankinnoissa varaudutaan hänen mukaansa kuitenkin myös jo siihen, että rokoteannoksia voidaan joutua ottamaan myöhemminkin.

”Meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, kuinka kauan rokotteen antama suoja kestää”, Kontio kertoo.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) ei vielä ehtinyt käsitellä tiistain kokouksessaan sitä, miten Johnson & Johnsonin rokote vaikuttaa rokotejakeluun. Johnson & Johnsonin rokotteen etu on, että rokotetta tarvitaan vain yksi annos.

Kontion mukaan sitä voisi kohdentaa erityisesti niille ihmisryhmille, joita voi olla vaikea saada käymään rokotettavina kahdesti. Tällaisia ihmisryhmiä voisivat olla esimerkiksi paperittomat tai ilman vakinaista asuntoa olevat.

”Suomessa on päätetty antaa kaikille maassa oleskeleville rokote. Rokotejärjestyksessä mennään kuitenkin joka tapauksessa ikäryhmäkohtaisesti alaspäin”, Kontio muistuttaa.

Johnson & Johnson ilmoitti tiistaina jatkavansa toimituksiaan Euroopan maihin keskeytyksen jälkeen. Yhtiö päätti keskeyttää koronarokotteidensa toimitukset Euroopan maihin huhtikuussa. Keskeytyksen syynä olivat Yhdysvalloissa ilmi tulleet veritulppatapaukset, joiden yhteyttä rokotteeseen selvitettiin.

Euroopan lääkevirasto (EMA) totesi tiistaina, että Johnson & Johnsonin rokotteella saattaa olla yhteys harvinaisiin veritulppiin, mutta että rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin sen mahdolliset haitat.

Yli seitsemän miljoonaa yhdysvaltalaista on saanut Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteen. Vakavia veritulppatapauksia on ollut Yhdysvalloissa kahdeksan. Yksi ihminen on kuollut.

EU:ssa ei ole todettu veritulppatapauksia, joilla voisi olla yhteyksiä Johnson & Johnsonin rokotteeseen, sillä toimitukset eivät ehtineet kunnolla alkaa ennen kuin yhtiö päätti jäädyttää toimitukset selvityksen ajaksi.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Suomi seuraa Yhdysvaltojen rokoteviranomaisten selvityksiä tapauksista ja vasta sen jälkeen tehdään päätöksiä kelle rokotetta voidaan antaa.

Nohynek muistuttaa, että Johnson & Johnsonin rokote on osoittautunut tehokkaaksi myös Etelä-Afrikan varianttia vastaan. ”Siinä mielessä se on meille tärkeä rokote”, hän sanoo.

Myös Ranskan ja Saksan terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona aloittavansa rokotukset Johnson & Johnsonilla, Ranska ensi viikolla. Saksan terveysministeriö ilmoitti tiistaina alkavansa jakaa Johnson & Johnsonin koronavirusrokotetta eri osavaltioihin.