Valtaosa EU:n ulkopuolisesta tavaravirrasta on arvoltaan alle 22 euroa. Tämä on vielä runsaat pari kuukautta verovapaata.

Heinäkuusta lähtien kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava.

Nykyisin arvonlisäveroa tai tullia ei tarvitse maksaa, jos ostoksen arvo on alle 22 euroa, mitä valtaosa tämänhetkisestä EU:n ulkopuolisesta tavaravirrasta on.

”Muutos tekee kilpailusta suomalaisten ja kansainvälisten verkkokauppojen välillä tasavertaisempaa. Nyt arvonlisäverojen maksusta tulee hyvin läpinäkyvää”, perustelee Postin ulkomailta saapuvista lähetyksistä vastaava Minna Kovanen.

Samassa yhteydessä Kovanen toteaa, että myös veronkanto kohenee. Tämä tarkoittaa lisää rahaa valtiolle.

EU-alueella otetaan käyttöön myös verkkokauppiaille vapaaehtoinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä, IOSS. Siinä verkkokauppiaat keräävät verot kuluttajilta jo oston yhteydessä, eikä ostajan tarvitse tehdä mitään.

”Kuluttajalle on luontevaa ja helppoa maksaa arvonlisävero jo ostoksen yhteydessä, jolloin myös toimitus on nopeaa eikä siitä tule lisäkuluja”, sanoo puolestaan Postin kansainvälisen verkkokaupan palveluista vastaava Sami Finne.

Jos arvonlisäveroa ei ole maksettu, se pitää maksaa Suomessa. Postin OmaPosti-palvelussa veron voi maksaa ennen lähetyksen saapumista. Tällöin lähetys siirtyy välittömästi tullauksesta toimitukseen.

Digitaalinen tullauspalvelu maksaa kuluttajalle 90 senttiä lähetykseltä. Se on käytössä vain alle 150 euron lähetyksillä.

Ostaja voi myös itse maksaa arvonlisäveron Tullin järjestelmään. Tämä on hieman digitaalista tullauspalvelua hintavampaa, sillä se maksaa 2,90 euroa. Prosessiin menevät myös lähetykset joilla on vaillinaiset lähetystiedot sekä yli 150 euron lähetykset.

Yleisen käsityksen mukaan suomalaiset kaupat eivät pärjää, koska halpoja tuotteita tilataan kasapäin vaikkapa Kiinasta.

Finnen mukaan suomalaisen verkkokaupan näkymät eivät ole huonot.

”Jos katsotaan trendejä, niin kotimaisen verkkokaupan osuushan on hieman pienentynyt. Viimeisen vuoden aikana kotimainen verkkokauppa on kuitenkin ottanut markkinaosuutta. Se mikä on erityisen ilahduttavaa, on että pienet ja keskisuuret verkkokauppiaat ovat kasvaneet kaikkein nopeimmin.”