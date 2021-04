Marjatta ja Jussi Toppila asuvat keskustassa, mutta mökillään Etelä-Savossa heillä on puutarha, jota he ovat laittaneet jo parikymmentä vuotta. Puutarhamyymälä Muhevaiseen he tulivat mukanaan pitkä lista taimista ja tarvikkeista, joita he tarvitsevat. ”Työnjako on, että Jussi suunnittelee ja minä kitken”, Marjatta Toppila kertoo.­