Tänään ilmestyvä Teema-lehti kertoo sanoin ja kuvin, mitä Suomessa 80 vuotta sitten tapahtui.

Uusi Teema-lehti keskittyy jatkosotaan, jonka alusta tulee kuluneeksi 80 vuotta.­

Helsingin Sanomien Teema-lehden uusi numero ilmestyy tänään torstaina. Aiheena lehdessä on jatkosota, jonka alkamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta.

Toimittaja Esa Lilja käy laajassa artikkelissaan läpi, miten Suomen uhkarohkea hyökkäys Neuvostoliittoon eteni. Sotaa tarkastellaan lehdessä erikseen myös lapsisotilaan ja sotaorvon näkökulmasta.

100-vuotias Eila Moijanen kertoo, miten lähti lotaksi seikkailunhalusta ja miten todellisuus paljastui kaikeksi muuksi. Hän sai osansa myös lottiin liitetystä häpeästä. Tanssija Aira Samulin puolestaan muistelee, miten sota vei ensin isän ja sitten ensi-ihastuksen.

Satasivuisessa Teema-Lehdessä julkaistaan myös kymmeniä dramaattisia kuvia jatkosodan eri vaiheista. Valokuvat ja laaja artikkeli Helsingistä näyttävät, mitkä jäljet sota jätti pääkaupunkiin.

Mukana lehdessä on myös historioitsija Teemu Keskisarjan essee siitä, miten jatkosotaa on viime vuosina käsitelty ja ihmetelty. Toimittaja Unto Hämäläinen kirjoittaa arkistolähteisiin perustuen siitä, miten USA aikoi vallata Suomen Lapin.

Lehti kertoo myös, mitä Venäjällä jatkosodasta nyt ajatellaan.

Teema on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jota toimittavat Kuukausiliitteen tekijät.

