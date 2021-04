Uuden kirjan mukaan Puolustusvoimat ei tajunnut Suomi-konepistoolin oikeaa käyttöä ja merkitystä.

Suomi-konepistooli nousi legendaariseksi aseeksi talvisodassa vastoin kaikkia odotuksia ja suunnitelmia, paljastuu Maanpuolustuskorkeakoulun torstaina julkaisemasta uudesta kirjassa.

Puolustusvoimat ei ollut tajunnut ennen talvisotaa, kuinka hyödyllinen ase konepistooli oli Suomen metsäisessä maastossa.

Kaiken lisäksi valtio eli puolustusministeriö teki ennen sotia karkean virheen, kun se päästi huippuluokan aseen patentin ja kaikki oikeudet käsistään yksityiselle yhtiölle.

Tiedot ilmenevät Maanpuolustuskorkeakoulun (Mpkk) julkaisemasta kirjasta Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939.

Suomen sotahistorian apulaisprofessorin Mikko Karjalaisen toimittamassa kirjassa käydään läpi Puolustusvoimien kokeilutoiminnan historiallisia juuria.

Keski-Suomen rykmentin asemestari Aimo Lahti kokeilemassa kehittämäänsä Suomi-konepistoolin edeltäjää 1920-luvulla.­

Konepistoolista kehittyi toisen maailmasodan aikana sen tunnusomaisin yksittäistaistelijan ase.

Eri maiden armeijoilla oli omat konepistoolinsa, joiden nimet tunnistetaan yhä tänäkin päivänä, vaikka kyseiset aseet ovat jääneet pois käytöstä jo vuosikymmeniä sitten.

Briteillä oli Sten, neuvostoliittolaisilla PPŠ, saksalaisilla MP-40 eli Korkeajännitys-sarjakuvista tuttu ”Schmeisser” ja amerikkalaisilla M3 eli ”Grease gun”.

Suomalaisilla oli Suomi-konepistooli, ”Tikkakosken ompelukone”, jonka mainetta lisäsi sotien jälkeen Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Antti Rokka:

”Täs on täyvet lippaat. Sikäls ko mie ompelen ne tyhjäks, sikäls sie täytät ne. Mut pane ain täysinäine täysinäisii läjjää etteivät sekahu”, neuvoi Rokka Lampista kirjan kuuluisimmassa konepistoolikohtauksessa, jossa kaksikko tuhoaa monikymmenpäisen vihollisosaston.

”Oo ihan rauhalline. Niin miekii oon. Meil ei täs oo hättää. Nuohaa ne koht ovat kovil eikä myö.”

Sotamuseon entinen johtaja Markku Palokangas on kirjoittanut uutuuskirjaan artikkelin Suomi-konepistoolin kehittämisestä. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa sotasaalisaseiden merkityksestä Suomen maanpuolustuksessa.

”Suomi-konepistooli teki kovaa maailmanhistoriaa, kun ajatellaan, että konepistooli oli sitä ennen pelkkä miliisiase”, Palokangas sanoo.

Suomessa oli talvisodan syttyessä noin 4 200 konepistoolia, joista suurin osa oli Suomi-konepistooleja.

”Samaan aikaan koko Neuvostoliitossa oli valmistettu vain 4 000 konepistoolia. Se ei kuulunut Puna-armeijan aseistukseen ollenkaan. Se ei ollut nimikkeenäkään, eikä sille annettu koulutusta. Se oli NKVD-joukoille tilattu sarja, joka oli jaettu ylimmälle poliittiselle päällystölle.”

Asesuunnittelija Aimo Lahti.­

Palokangas kirjoittaa, kuinka Suomen puolustushallinto ei ollut kiinnostunut asesuunnittelija Aimo Lahden aseesta, joten hän kumppaneineen myi aseeseen liittyvät patentit ja oikeudet Tikkakoski-yhtiölle.

Suomi-konepistoolia kehitettiin Tikkakoskella, ja siitä tuli yhtiön menestystuote kotimaassa ja maailmalla.

”Suurin nettomaksaja ja suurin häviäjä kaikissa näissä kaupoissa oli Suomen valtio”, Palokangas kirjoittaa.

Suomen valtio joutui myöhemmin ostamaan Tikkakoskelta yli 70 000 konepistoolia kalliilla hinnalla, sillä ase ei ollut halpa valmistaa.

Polviasennossa oleva Aimo Lahti esitteli vuonna 1930 Suojeluskuntajärjestön johdolle kehittämäänsä konepistoolin prototyyppiä. Ampumassa kenraalimajuri Lauri Malmberg.­

Kenraalit olivat 1930-luvulla yhä osin ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa, eikä Suomen puolustushallinto tajunnut konepistoolin tehoa ja käyttöarvoa metsäisessä maassa ja lyhyillä taisteluetäisyyksillä.

Palokankaan mukaan Suomen armeija teki lisäksi 1930-luvulla taktisesti väärän ratkaisun, koska pikakivääreitä ei valmistunut tehtaalta riittävän nopeasti.

”Tehtiin se taktinen äärimmäisen älytön juttu, että puuttuvia pikakivääreitä ryhdyttiin korvaamaan jalkaväkiryhmissä konepistooleilla. Konepistoolimies ampui ja vieressä juoksi lipaslaukkujen kantaja.”

Käytännössä kiväärikomppanian joukkueessa kahdella ryhmällä oli ryhmäaseena pikakivääri ja kahdella muulla ryhmällä Suomi-konepistooli.

”Voisiko näppärälle ja lähietäisyyksillä tulivoimaiselle yksittäistaistelijan aseelle ajatella sotatilanteissa kankeampaa käyttötapaa?” Palokangas kirjoittaa.

Talvisodan sytyttyä rintamalla huomattiin, että ryhmäaseena konepistoolin teho meni hukkaan. Sen sijaan se osoittautui metsissä loistavaksi yksittäistaistelijan aseeksi.

Palokankaan mukaan etulinjojen nuoret joukkueenjohtajat ja komppanianpäälliköt oivalsivat määrätä konepistoolit parhaiden yksittäistaistelijoiden käyttöön.

Konepistoolimiehistä kootuilla hiihto-osastoilla iskettiin sitten motitettujen vihollisjoukkojen kimppuun.

”Tämä oivallus ja sen omavaltainen toteuttaminen muodostivat yhden talvisodan ihmeen tärkeimmistä osatekijöistä”, Palokangas kirjoittaa.

”Voitaneen todeta, että nuoret reservin upseerit tajusivat sen, mitä koulutettu ammattiupseeristo ei ollut kyennyt näkemään kahteen vuosikymmeneen. Asialla on maailmanhistoriallinen merkitys, koska taistelua seuranneet suurvallat ottivat siitä välittömästi opiksi, ja toisen maailmansodan lopputaistelut käytiin miljoonien konepistoolien voimin.”

Puolustusvoimissa Suomi-konepistooleita säilytettiin sotien jälkeen varastorasvassa vuosikymmeniä. Niiden käyttöä koulutettiin varusmiehille vielä ainakin 1980-luvulle asti.

Suomi-konepistoolin koulutusoppaan kuva aseen rakenteesta.­

Torstaina julkistettu kirja on ensimmäinen osa kolmiosaisesta Puolustusvoimien kokeilutoimintaa koskevasta kirjasarjasta.

Keväällä 2023 julkaistava toinen osa käsittelee sotavuosia ja vuonna 2025 julkaistava kolmas osa kylmän sodan aikaa.

Artikkelit paljastavat armeijan kokeilutoiminnan monialaisuuden heti itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä.

Kirjassa onkin sivuttu muun muassa sitä, kuinka paljon suomalaiset saivat varustekehityksessä vaikutteita ja apua muilta mailta kuten Ruotsilta.

Sotilasprofessori Marko Palokangas kirjoittaa, kuinka Suomen armeija tutki esimerkiksi Ruotsin armeijan telttoja mutta totesi niiden arinatelineet eli tulisijat jopa hengenvaarallisiksi.

Niinpä Suomeen kehitettiin oma puolijoukkueteltta, jossa on kamiinalämmitys. Lämmitettävä teltta on sotilaiden taistelukelpoisuuden kannalta erittäin tärkeä varuste, jossa voi nukkua ja kuivattaa varusteita. 1930-luvulla luotu telttaratkaisu on modernisoituna yhä Puolustusvoimien käytössä.

Suomalaiset testasivat ruotsalaista telttaa, joka lämmitettiin katosta roikkuvalla avotuliritilällä, arinalla, jossa halot paloivat. Ratkaisu sytytti tulipaloja ja aiheutti häkämyrkytyksiä teltoissa.­

Sotahistorian apulaisprofessori Mikko Karjalainen on tutkinut sitä, kuinka armeija kehitti vuosia ulkomaisen avun turvin viestikyyhkyjen käyttöä.

Suunnittelussa oli jopa kyyhkystorpedo, joka olisi laukaistu veden alla ja jota suunniteltiin käytettäväksi sukellusveneiden viestivälineenä.

Suomalaiset viestikyyhkyt eivät olleet kovin taistelunkestäviä, sillä ne kokivat kovia tappioita jo rauhan aikana kanahaukkojen ja tuberkuloosin kourissa.

”Silloin kun yritettiin kaikkea mahdollista, silloin syntyi kaikkea ihmeellistä”, Markku Palokangas sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi panssarintorjuntaheittokeihään.

”Se oli keihäs, jonka päässä oli pieni ontelopanos. Kun mies näki tankin, hän juoksi ja heitti sen tankin kylkeen.”

Keihäs ei koskaan päätynyt rintamakäyttöön.