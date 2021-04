Ravintoloiden aukioloajat määräytyvät maakunnan tautitilanteen mukaan. Rajoituksia arvioidaan viikoittain.

Ravitsemisliikkeiden aukioloajat muuttuvat perjantaista lähtien monella alueella. Asiasta tiedotti valtioneuvosto.

Valtioneuvosto arvioi ravintoloiden rajoituksia viikoittain alueellisen epidemiatilanteen pohjalta.

Ravintoloiden aukioloajat määräytyvät maakunnan tautitilanteen mukaan. Perustason alueilla on ollut kevyemmät rajoitukset kuin pahiten epidemiasta kärsivillä alueilla.

Perjantaista alkaen Keski-Suomen maakunnassa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä rajoitukset lievenevät perustason rajoituksiin. Alueilla saa siis anniskella kello 22:een asti ja ravintolat saavat olla auki 23:een.

Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloaikoja vapautetaan lisäämällä aiemmin kaksitasoisiin rajoituksiin kolmas välitaso.

Ravintolat ja muut lailla tai viranomaispäätöksellä suljetut yritykset voivat hakea sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvausta voivat hakea yritykset, joissa on enintään 49 työntekijää.

Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä pätevät seuraavat rajoitukset:

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Anniskelu päättyy klo 22, ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 5–23.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjanmaalla pätevät seuraavat rajoitukset:

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmannes asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Ravintolassa, jossa anniskelu on päätoimiala, anniskelu päättyy kello 18 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 5–19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 5–20.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä pätevät seuraavat rajoitukset:

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Alkoholia saa anniskella kello 7–17. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukioloaika on kello 5–18. Muut ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 5–19.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.