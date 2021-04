Myös lapseneläkettä esitetään jatkettavaksi 20 ikävuoteen asti.

Hallitus esittää, että leskeneläkkeen kesto rajataan 10 vuoteen, mutta myös avopuolisolle tulisi oikeus leskeneläkkeeseen.

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentuloa turvataan perhe-eläkkeellä, joka voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä

Leskeneläkettä maksetaan avioliitossa edesmenneen kanssa olleelle leskelle. Leskeneläkettä maksetaan kuitenkin vähintään siihen saakka, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta. Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Leskeneläkkeen keston rajaaminen koskisi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä tapauksessa, jossa puoliso on kuollut sen jälkeen, kun ehdotetut lait ovat tulleet voimaan.

Työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaiseen leskeneläkkeeseen olisi esityksen mukaan jatkossa oikeus myös avopuolisolla, joka on asunut edunjättäjän kanssa yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti ja jolla on yhteinen alaikäinen lapsi. Lapsen on pitänyt asua edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa.

Leskeneläkettä maksettaisiin siihen asti, kunnes nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Myös lapsen osalta perhe-eläketurva esitetään parannettavaksi siten, että oikeus lapseneläkkeeseen jatketaan 20 ikävuoteen saakka. Nykyisin oikeus lapseneläkkeeseen lakkaa 18 ikävuoteen.

Uudistuksen tavoitteena on muokata perhe-eläketurvaa niin, että se vastaa yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Kansaneläkelain mukaista lapseneläkettä maksetaan jo nyt 21-vuotiaaksi asti. 18 vuotta täyttäneen osalta edellytetään kuitenkin päätoimista opiskelua. Kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen ei esitetä muutoksia.