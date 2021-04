Korona-aika on nostanut pyöräilyn suosiota niin, että kierrätys­pyörätkin viedään nyt käsistä

Tori.fi:ssä polkupyöriin ja pyöräilyyn liittyviä myynti-ilmoituksia katsottiin ennätyksellisen paljon jo viime keväänä. Ja tänä keväänä ennätys rikottiin taas.

Sami Rostedt liikkeessään Suomen Polkupyöräkierrätyksessä. Liike on erikoistunut käytettyjen pyörien kunnostukseen ja myyntiin.­

Kiirettä pitää, myöntää polkupyöräyrittäjä Sami Rostedt.

Rostedtilla on Helsingin Malmilla käytettyjen pyörien kunnostukseen ja myyntiin erikoistunut liike Suomen Polkupyöräkierrätys Polkis. Polkis myy myös uusia pyöriä ja huoltaa asiakkaiden pyöriä.

Pyöräliikkeissä kevät on aina kiireistä aikaa, mutta koronaviruspandemia on lisännyt kiireitä. Myös käytetyt pyörät viedään nyt käsistä.

Koronaviruspandemia on lisännyt pyöräilyn suosiota ja polkupyörien kysyntää ympäri maailmaa. Samaan aikaan pandemia on aiheuttanut ongelmia tuotannossa ja logistiikassa, mikä taas on vaikeuttanut uusien pyörien ja varaosien saatavuutta.

Pyöräilyn noste näkyy myös käytettyjen pyörien kaupassa.

”Todella paljon on nyt kysyntää erilaisille pyörille”, sanoo vertaiskauppa-asiantuntija Laura Kuusela verkossa toimivasta Tori.fi-kauppapaikasta.

Kolmen viimeisimmän viikon aikana Tori.fi:ssa on käyty katselemassa ”polkupyörät ja pyöräily” -kategorian ilmoituksia 35 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Jo viime keväänä pandemia lisäsi ihmisten kiinnostusta pyöräilyyn. ”Polkupyörät ja pyöräily” -kategorian ilmoituksia katseltiin ennätyksellisen paljon: enimmillään 2,1 miljoonaa myynti-ilmoituksen katselua viikossa.

Tänä keväänä tuo ennätys rikkoutui uudelleen, sillä viime viikolla saman kategorian ilmoituksia katseltiin yli 2,4 miljoonaa kertaa.

Viime viikolla Tori.fi-palvelussa tehtiin myös yli 160 000 hakua, jotka sisälsivät sanan ”polkupyörä”. Määrä on yli 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Erityisen paljon etsitään ja myydään lasten pyöriä.

”Kaiken pyöräilyyn liittyvän – käytettyjen pyörien, varaosatarvikkeiden, uusien pyörien – kysyntä on lisääntynyt tosi paljon pyöräilyn lisääntymisen ja koronan takia, sanoo yrittäjä Heikki Klemetti polkupyöriä myyvästä Kunnon Kaupasta.

Kunnon Kaupalla on myymälät Vantaan Tikkurilassa ja Helsingin Maunulassa. Niissä myydään uusien pyörien lisäksi käytettyjä pyöriä.

Myymälöissä myös huolletaan pyöriä. Kunnon Kaupassa polkupyörän perushuoltoon on nyt kolmen viikon jono.

”Monista paikoista olen kuullut, että menee kesäkuulle”, Klemetti sanoo.

Malmilla Sami Rostedt on palkannut lisää ihmisiä polkupyörien huoltoon, jotta jonot eivät venyisi viikkoihin.

Kierrätyspyörille olisi ostajia paljon enemmän kuin pyöriä saadaan myyntiin.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus saa vuosittain lahjoituksena noin 10 000 käytettyä polkupyörää.

Niistä noin kolmannes eli yli 3 000 pyörää pystytään kunnostamaan uudelleen myyntiin. Toinen kolmannes menee varaosiksi ja viimeinen, huonokuntoisin kolmannes suoraan metallinkeräykseen.

”Kysyntä on niin voimakasta, että kun me saamme pyörät myyntiin, ne menevät saman tien”, kertoo tekninen asiantuntija Kimmo Kari Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta.

Tänä keväänä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus laittoi myyntiin toista tuhatta talven aikana kunnostamaansa pyörää.

”Ne menivät heti”, Kari sanoo.

Kysytyimpiä ovat naisten jalkajarrulliset pyörät, joiden päälle on helppo nousta ja joita on helppo käyttää.

Myös Rostedt Malmin Polkiksesta kertoo, että kunnostetut kierrätyspyörät lähtevät uusille omistajille nopeasti. Kierrätyspyöriä kysellään paljon enemmän kuin niitä saadaan myyntiin.

”Joka päivä lähtee 30–50 asiakasta, jotka eivät löydä pyörää. Se on niin iso määrä, mikä tässä käy”, Rostedt kertoo.

Kierrätyspyöriä kysytään nyt paljon enemmän kuin mitä on tarjolla. Päivittäin on asiakkaita, joille ei löydy pyörää, Sami Rostedt kertoo.­

Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtuu paitsi tavallista suuremmasta kysynnästä myös siitä, että käytettyjä pyöriä myyvät tahot ovat saaneet kierrätyspyöriä nyt aiempaa vähemmän.

Vuosittain taloyhtiöt laittavat kiertoon tuhansia pyöriä, jotka lojuvat vailla omistajaa taloyhtiöiden varastoissa. Korona-aikaan taloyhtiöt ovat pitäneet vähemmän siivoustalkoita, ja tämä näkyy kierrätyspyörien tarjonnassa.

Karin mukaan yksityiset ihmiset lahjoittavat vähemmän kierrätyspyöriä, koska aiempaa useampi ottaa pyörän nyt omaan käyttöönsä. Lahjoituksena on tullut myös aiempaa huonokuntoisempia pyöriä.

Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukseen on tullut tänä keväänä noin 200 pyörää viikossa, josta noin 70 pyörää pystytään kunnostamaan myyntiin.

Karin mukaan tavoitteena olisi saada viikoittain kolmisensataa lahjoituspyörää, jolloin myytävien pyörien määrä nousisi noin sataan. Silloin pyöriä riittäisi kysyjille paremmin.

Globaali varaosapula on vaikuttanut myös käytettyjen pyörien kunnostukseen.

”On tiettyjä varaosia, joita on luvattu toimittaa, mutta niiden toimitusajasta ei ole tietoa. Purkupyöristä saadaan varaosia käyttöön, mutta uusiakin varaosia tarvitaan. Meilläkin on kymmeniä pyöriä odottamassa varaosia”, Kari kertoo.