Oikeusprosessiin päätyvien ihmisten hyvinvointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sanoo oikeuspsykologi Helinä Häkkänen.

”Yleensä en saa hymyillä kuvissa, mutta nyt reviteltiin oikein kunnolla”, sanoo Helinä Häkkänen. Aamuinen kuvaussessio syntymäpäivähaastattelua varten on ohi. Otetuissa kuvissa ilo saa näkyä.

Häkkänen on haastatteluissaan tottunut esiintymään vakavana, ovathan aiheetkin olleet sieltä synkimmästä päästä, rikosten ja oikeuskäsittelyjen maailmasta.

Hän on ollut oikeuspsykologina mukana useissa yhteiskunnallisesti kuohuttaneissa tapauksissa sekä puhunut muun muassa vainoamisen kriminalisoimisen puolesta. ”Osallistuminen laki­aloitteeseen ja sitä edeltänyt vuosien puhuminen asian puolesta on varmasti tärkein työni oikeuspsykologian alalla.”

Vainoamista koskeva laki astui voimaan vuoden 2014 alussa. Monipuoliseen uraan mahtuu toki kevyempiäkin teemoja.

”Joitain vuosia sitten Discovery Channel teki dokumenttia ­Kleopatran kuolemasta, ja minua kysyttiin mukaan yhtenä asiantuntijana. Olin mukana ihan loppuvaiheeseen, mutta lopulta he päätyivät amerikkalaiseen kollegaan, Pat Browniin.”

Psykologi Häkkäsestä tuli pitkälti lukion psykologian opettajan ansiosta.

”Se on ollut ihana opetus siitä, kuinka opettaja voi saada ihmisen hakeutumaan jonnekin alalle.”

Alun perin Häkkänen ajatteli suuntautua skitsofreenikkojen tutkimiseen. Ihmismielen poikkeavuudet ovat kiinnostaneet häntä aina.

”Olin harjoittelussa silloisessa Hesperian mielisairaalassa ja totesin, että ehkei se sittenkään ole minun alueeni.”

Ura aukeni lopulta oikeus- ja kriminaalipsykologian puolelta. Hän päätyi 2000-luvulla Suomen Akatemian tutkijaksi keskusrikospoliisiin ja myöhemmin krp:n erikoistutkijaksi.

Vielä tuolloin käyttäytymistieteilijät olivat harvinaisia rikostutkinnassa. Krp:ssäkään ei ollut psykologeja tutkinnassa aktiivisesti mukana. Poliisin väkivallan tutkintaporukat eri puolilta Suomea ottivat kuitenkin ennakkoluulottomasti tutkintaan mukaan, Häkkänen kiittelee.

”Sain olla mukana monilla mielenkiintoisilla jutuilla. Murhat, tapot, tuhotyöt, raiskaukset ja kouluampumiset tulivat tutuiksi.”

Häkkäsen tehtävänä oli muun muassa Jokelan ja Kauhajoen koulusurmaajien profilointi.

”Työ oli palkitsevaa, mutta myös paineista. En silti kokenut sitä kuormittavaksi. Raakojen asioiden kanssa tekemissä oleminen oli osa työnkuvaa.”

Asiantuntijatyönsä ohella Häkkänen koulutti poliisiyksiköitä kotimaassa ja ulkomailla. Sittemmin käyttäytymistieteilijöitä on alettu käyttää yhä enemmän osana rikostutkintaa myös Suomessa.

”Nykyään on useita korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa on käytetty psykologista tietoa perusteluissa, poliisissa on virkoja psykologeille ja niin edelleen. Kun aloitin 90-luvulla, alan erityisasiantuntijat olivat laskettavissa yhden käden sormilla.”

Psykologian vieminen oikeusalalle ei ole ongelmatonta.

”Juttu on aina tapauskohtainen, ja psykologia tarjoaa tietoa käyttäytymisestä yleisellä tasolla. Parhaiten koen sen olevan sovellettavissa siihen, että valmistellaan ihmisiä oikeudenkäyntiin.”

Todistajan valmistelulla voi olla merkittävä todistajan hyvinvointia ja kuulemista edistävä vaikutus.

”Oikeusprosessi on merkittävä ahdistuneisuuden aiheuttaja ihmisissä. Heräsin siihen, kun aloin tehdä kliinistä työtä. Vastaanotolle tuli ihmisiä, jotka olivat olleet tuomioistuimessa käsittelyssä ja heillä oli hirveitä muistoja. Saattoi olla raiskauksen uhri, jonka kertomuksen uskottavuutta puolustuksen asianajaja oli kyseenalaistanut. Tuomioistuimessa päivä on käsittelyn jälkeen pulkassa, mutta nämä ihmiset jäävät elämään kokemustensa kanssa.”

Parhaillaan Häkkänen kehittää tällaisen ahdistuneisuuden helpottamiseen erityisiä menetelmiä, jotka perustuvat EMDR-terapiaan. Eye Movement Desensitization and Reprocessing eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi on lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto.

”On hämmentävää, miten menetelmän avulla ihmiselle hyvin ahdistava muistijälki voi yhden tunninkin aikana muuntua täysin neutraaliksi ja miten sillä voidaan korjata myös traumamuistoon liittyviä kielteisiä ajatuksia itsestä.”

Häkkänen perusti viime vuonna uuden psykologi- ja terapiapalveluita tarjoavan yrityksen. Aikaisemmin hän oli tehnyt asiakastyötä usean vuoden ajan toisessa yrityksessä.

Parasta on asiakkaiden kanssa saavutetut onnistumiset, hän sanoo ja kertoo luvalla esimerkin eräästä asiakkaastaan.

”Tämä asiakas on henkirikoksen yrityksen uhri, käynyt pidemmän aikaa vastaanotollani, ja nyt valmistelin hänet oikeustieteellisen pääsykokeeseen. Se, että saa autettua ihmisen sellaisesta kokemuksesta kuntoon ja vielä saman kokemuksen johdosta hakeutumaan oikeusalalle – en voisi kuvitella mitään palkitsevampaa.”