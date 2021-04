Johnson&Johnsonin rokote estää 85-prosenttisesti vakavia tautimuotoja.

Johnson&Johnsonin kehittämä koronavirusrokote estää vakavaa tautimuotoa jo viikon päästä pistoksesta. Se on toistaiseksi ainoa myyntiluvan Euroopassa saaneista rokotteista, jota annetaan vain yksi annos.

Rokotteen teho nousi kuitenkin siihen asti, kun pistoksesta on kulunut kahdeksan viikkoa, käy ilmi New England Journal of Medicine -lääketieteen lehdessä julkaistusta Johnson&Johnsonin laajasta tehotutkimuksesta. Rokote suojasi vakavalta tautimuodolta 85-prosenttisesti.

Sen yksi eduista näyttää olevan sen suojateho koronavirusmuunnoksia vastaan. Tutkimuksen mukaan Johnson&Johnsonin rokote tehosi varsin hyvin Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnoksiin. Sen teho Etelä-Afrikan varianttia vastaan oli 64 prosenttia ja Brasilian varianttia vastaan 68 prosenttia.

Kummankin variantin aiheuttamia vakavia tautinuotoja se esti vielä tätä tehokkaammin. Etelä-Afrikan muunnoksen kohdalla rokote esti vakavia tautimuotoja noin 81-prosenttisesti ja Brasilian muunnoksen aiheuttamia vakavia tautimuotoja noin 86-prosenttisesti.

Johnson&Johnsonin rokotetta on saapumassa Suomeen ensi viikolla ensimmäinen erä. Keille Johnsonin&Johnsonin rokotteita kohdennetaan, päätetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan myöskin ensi viikolla.

Euroopan lääkevirasto Ema kertoi tämän viikon tiistaina, että Yhdysvalloissa on löydetty kahdeksan vakavaa veritulppatapausta, jotka voidaan ajallisesti yhdistää Johnson & Johnsonin rokotteeseen.

Yhdysvalloissa on annettu 7,9 miljoonaa rokotusta Johnson&Johnsonin valmisteella. Tämän takia Johnson&Johnson myös pysäytti väliaikaisesti toimitukset Eurooppaan.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka hyvin rokote suojaa covid-19-taudilta kahden viikon päästä rokotuksesta ja neljän viikon päästä rokotuksesta.

Kahden viikon kohdalla suojateho oli 67 prosenttia ja neljän viikon kohdalla 66 prosenttia. Suojateho oli samanlainen riippumatta rokotettujen iästä, etnisestä taustasta tai taustasairauksista.

Suojateho pysyi samana, kun rokotettuja seurattiin vielä pidempään, osaa 11 viikon ja osaa 15 viikon päähän. Kenelläkään rokoteteho ei lähtenyt laskuun tuona aikana.

Johnson&Johnsonin tutkimus vahvistaa niitä alustavia tietoja, joita lääkeyhtiö julkaisi rokotteestaan jo tammikuussa. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa, Keski-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa.

Tutkimukseen osallistuneista koehenkilöistä 41 prosenttia kuului riskiryhmiin esimerkiksi ylipainonsa tai diabeteksen takia.