Ajokeli on ollut räntä tai lumisateiden johdosta heikko suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosan yllä on perjantaina ollut matalapainealue, johon liittyvä sateet ovat pyyhkäisset yli Suomen.

Sadetta on ollut perjantaina melkeinpä kaikissa olomuodoissa. Räntää tai lunta satoi yleisesti etenkin lännessä ja pohjoisessa, muualla on satanut vesi- tai räntäkuuroja. Kaakossa on jyrähdellyt jopa ukkonen. Etelä-Karjalassa satoi myös rakeita.

Pohjanmaan rannikolla pohjoistuuli on ollut puuskaista.

Sateiden johdosta myös ajokeli on ollut huono. Varoitus huonosta ajokelistä on annettu Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalle sekä Etelä-Lappiin ja Kainuuseen asti.

Myös etelässä ja lännessä kannattaa liikenteessä olla varovainen, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen sanoo. Tienpinta voi olla liukas ja näkyvyys voi sateiden vuoksi ajoittain heiketä.

Lauantaina lämpötilat pysyttelevät nollan tuntumassa yöllä aina Etelä-Lappiin asti. Päivällä lämpötilat nousevat jonkin verran. Maan itäosissa päästään noin 5–6 asteeseen plussan puolelle.

Pohjoisen lisäksi maan keskiosassa ja Pohjois-Savossa voi tulla lunta. Nollaraja kulkee lauantaina Lapissa noin Sodankylän tienoilla.

Lännessä sateiden myötä jäädään muutamaan asteeseen.