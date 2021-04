Tornion koronatilanne oli jo rauhoittunut, mutta tartunnat ovat taas lähteneet nousuun: ”Tilanne on päässyt räjähtämään käsiin”

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tiedotettiin perjantaina kahdeksasta uudesta koronavirustapauksesta. Kaikki uudet tartunnat havaittiin Ruotsin rajalla Torniossa.

Ilmakuvaa Suomen ja Ruotsin väliseltä rajalta toukokuulta 2020. Etualalla on Tornio, taustalla Haaparanta.­

Viranomaiset ovat viime päivinä painottaneet malttia ja varovaisuutta koronavirusrajoituksien purkamisessa ja normaalimpaan elämään palaamisessa.

Puheet saivat uutta pontta perjantaina, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tiedotettiin kahdeksasta uudesta koronavirustapauksesta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Kaikki uudet tartunnat havaittiin Torniossa. Kaupungin johtava lääkäri Jukka Ronkainen kuvailee kaupungin tartuntatilannetta erittäin vakavaksi.

”Ennen pääsiäistä pääsimme hyvin rauhalliseen tilanteeseen. Nyt kahden viikon kuluessa tilanne on päässyt räjähtämään käsiin”, Ronkainen toteaa.

”Uusia positiivisia tulee jatkuvasti. Meillä on pahimmillaan tällä viikolla ollut näin pienessä kylässä yli 450 karanteenissa tai eristyksissä.”

Suomessa suunnitellaan jo rajoitusten asteittaista purkamista. Ronkainen sanoo, että vaikka rajoitukset on pidetty Torniossa ennallaan ”jopa ylimitoitettuina”, on tartuntatilanne päässyt silti eskaloitumaan asukkaiden toiminnan vuoksi.

”Jos ihmiset eivät noudata rajoituksia, vaan kokoontuvat ja kiertävät ympäri kaupunkia ravintoloissa ja kaupoissa, niin ei tätä kukaan voi saada hallintaan”, Ronkainen harmittelee.

”Tilanne edellyttää nyt sitä, että ihmiset noudattavat annettuja ohjeita ja käyttäytyvät kunnolla.”

Tornio muodostaa kaksoiskaupungin rajanaapuri Haaparannan kanssa. Norrbottenin läänissä viimeisten 14 päivän ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on ollut yli 850.

Ruotsin vaikutusta kuvaa Ronkaisen mukaan se, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kaikki uudet tartunnat olivat juuri Torniossa.

Normaalioloissa rajanylityksiä Tornion ja Haaparannan välillä on useita kymmeniätuhansia vuorokaudessa. Ronkaisen mukaan määrä laski alimmillaan jo alle kahden tuhannen, kun Ruotsi alkoi vaatimaan rajan ylittäviltä negatiivista testitulosta.

”Nyt rajaliikenne on valitettavasti lähtenyt lisääntymään. Se on noussut arkisin noin 3 600:aan, viikonloppuisin on vähän rauhallisempaa.”

Ronkainen kertoo, että Tornion tartuntaluvut romahtivat Ruotsin otettua ennakkotestivaatimuksen käyttöön.

”Vaikkei ennakkotesti yksin ratkaise ongelmaa, on sillä erittäin suuri merkitys”, Ronkainen sanoo.

”En näe mitään mahdollisuutta Ruotsin rajan avaamiselle, ellei meillä ole ennakkotestivaatimusta käytössä. En ymmärrä, miksei se voi mennä perille valtioneuvostossa.”

Koronatilanteelle on uumoiltu helpotusta kevään ja kesän edetessä kausivaihtelun myötä. Ronkainen ei ole kesän suhteen kuitenkaan optimistinen.

”Elättelimme toiveita, että meillä olisi toukokuussa ollut jo hyvä tilanne, mutta se toive on romahtanut. Nyt on pientä toivoa, että saisimme juhannukseksi tämän tilanteen hallintaan.”