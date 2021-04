Suomessa tilastoitiin yli tuhat kuolemaa edellisvuotta enemmän, asiantuntijan mukaan koronaviruksen vaikutusta on vaikea arvioida

Kuolintilastojen perusteella Suomi näyttää selvinneen ensimmäisestä koronavuodesta melko vähällä. Kansainväliset kuolintilastot osoittavat silti, että tauti on vakava, muistuttaa THL:n tutkimusprofessori.

Suomessa kuoli viime vuonna yhteensä 55 488 ihmistä. Luku on 1 539 enemmän kuin vuonna 2019, selviää Tilastokeskuksen perjantaina julkaistusta tilastosta.

Onko koronavirusepidemia lisännyt Suomen kuolleisuutta? Pelkästään kuolleiden määriä kuvaavan tilaston perusteella sitä on vaikea varmuudella sanoa, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joni Rantakari.

Vuonna 2020 Suomessa raportoitiin noin 560 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Vuoden 2020 kuolinsyytilastot Tilastokeskus julkaisee vasta loppuvuodesta.

”Sinänsä kuolleiden määrän kasvu ei ole yllättävää. Jos katsoo trendiä, määrä on ollut melko tasaisessa kasvussa viime vuosina. On vain yksittäisiä vuosia, jolloin se on vähän laskenut”, Rantakari sanoo.

Suomen väestö ikääntyy ja väkimäärä kasvaa, tosin lähinnä maahanmuuton ansiosta. Siksi on todennäköistä, että kuolleiden vuosittainen määrä jatkaa kasvuaan, vaikka yksittäisten vuosien välillä voikin olla silloin tällöin vaihtelua.

Merkkejä epidemiasta voidaan etsiä tarkastelemalla tilastoja koko väestön tasoa tarkemmin.

Kasvaneet kuolinluvut painottuivat yli 70-vuotiaisiin, mutta kevään 2020 koronaepidemian huippuviikoilla näissä ikäryhmissä kuoli vain hiukan keskiarvoa enemmän ihmisiä. Alueellisessa tarkastelussa erot ovat tätä selkeämpiä.

Uudellamaalla kuolemia raportoitiin viime vuonna lähes tuhat enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen viikoittaisten pikaennakkotilastojen mukaan maaliskuun lopusta huhtikuun puoleenväliin 2020 Uudellamaalla kuoli jonkin verran enemmän ihmisiä kuin vastaavana aikana keskimäärin viiden aiemman vuoden aikana.

”Varmasti ei voi sanoa, millainen tilanne olisi ollut ilman koronaepidemiaa, mutta ainakin itse tulkitsen niin, että Uudenmaan kevään 2020 koronavirustilanne näkyy myös Uudenmaan kokonaiskuolleisuudessa”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Markku Peltonen.

Koko maan tasolla kevään 2020 kuolinluvut ovat vain hiukan koholla keskiarvoon nähden. Muutosta ei erottaisi tavallisesta influenssavuodesta. Myös väestönkasvu ja ikääntyminen vaikeuttavat vertailua aiempiin vuosiin, Peltonen muistuttaa.

Suomen maltilliset kuolintilastot eivät tarkoita sitä, ettei koronavirus olisi vaarallinen.

Peltonen on vertaillut kuolleisuutta epidemian aikana esimerkiksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä. Vaikea tautitilanne näkyy monen maan kuolinluvuissa.

Kuolleisuus oli koholla Ruotsissa keväällä 2020 ja loppuvuonna 2020. Tanskassa kuolemia oli tavallista enemmän vuodenvaihteen molemmin puolin, samoin Latviassa ja Liettuassa. Virossa tautitilanne heikkeni tänä keväänä, ja kevään aikana maassa on raportoitu keskiarvoa enemmän kuolemia.

Saman huomaa, kun katsoo monia Keski- ja Etelä-Euroopan maita. Esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa viime vuoden kuolinluvut seurasivat tautipiikkejä epidemian eri aalloissa.

”Tämä kuvastaa sitä, miten vakavasta asiasta tässä on ollut kyse. Tämä ei ole mitenkään influenssaan verrattava tauti vaan huomattavasti vaikeampi. Eri maissa on tehty paljon toimenpiteitä taudin leviämisen estämiseksi, ja siitä huolimatta joissakin maissa näkyy selkeää kasvua kuolleiden määrissä”, Peltonen sanoo.

Etenkin pandemian alkuvaiheessa moni media seurasi koronaviruksen vaikutuksia tarkastelemalla eri maiden kuolleisuustilastoja. Tuolloin maailmalla kiinnostuttiin erityisesti niin kutsutuista ylikuolleisuusluvuista.

Ylikuolleisuus tarkoittaa, että tietyssä maassa tai tietyllä alueella tapahtuu jonakin ajankohtana enemmän kuolemia kuin tavallisesti. Epidemioiden lisäksi ylikuolleisuutta voi aiheuttaa esimerkiksi helleaalto, nälänhätä tai sota. Suomessa ylikuolleisuus näyttää jääneen vähäiseksi vuonna 2020.

Joissakin maissa kuolemien määrä kasvoi pandemian alkuvaiheessa selvästi enemmän kuin niissä raportoitiin virallisia koronakuolemia. Syyksi arveltiin esimerkiksi puutteellista testaamista ja kirjavia käytäntöjä siinä, miten kuolinsyitä kirjattiin eri maissa.

Sittemmin testauskäytännöt ovat muuttuneet, ja Peltosen mukaan varsinkin Pohjoismaissa koronakuolemia raportoidaan varsin samalla tavalla.

Koronaviruksella voi olla muitakin vaikutuksia kuolleisuuteen. Osa vaikutuksista ei näy välittömästi.

”On laajempi kysymys, miten koronatoimet ovat vaikuttaneet esimerkiksi sairauksien toteamiseen ja pitkäaikaissairauksien hoitoon. On hankala arvioida, missä laajuudessa nämä tulevat näkymään tulevina vuosina”, Peltonen sanoo.

Epidemia-ajan yhteyttä esimerkiksi itsemurhien määrään ei vielä tarkkaan tiedetä. Epidemian aikana laajalta joukolta suomalaisia on jäänyt väliin myös seulontoja, terveystarkastuksia ja muita lääkärikäyntejä. Kasvava hoitovelka lisää riskiä siihen, että sairauksia jää hoitamatta tai kasvaimia havaitaan tavallista myöhemmin.

Toisaalta koronavirusrajoituksilla on todennäköisesti hillitty kausi-influenssan leviämistä ja siten mahdollisesti ehkäisty kausi-influenssasta johtuvia kuolemia.