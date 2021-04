Nuoret, joilla on ylipainoa, kokevat terveytensä huonommaksi ja kokevat muita enemmän muun muassa yksinäisyyttä, kiusaamista ja masennusoireita.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan nuorten ylipaino on yhteydessä nuorten elintapoihin ja heidän kokemuksiinsa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

Nuoret, joilla on ylipainoa, kokevat terveytensä muita useammin keskinkertaiseksi tai huonoksi. He jättävät useammin aamupalan syömättä, nukkuvat alle kahdeksan tunnin yöunia ja liikkuvat vähemmän. Heillä on enemmän kiusaamiskokemuksia sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireita.

Nuoret, joilla on ylipainoa, kokevat myös yksinäisyyttä muita useammin, ja heillä on enemmän keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa.

Tutkimuksessa todetut yhteydet ylipainon, terveydentilan, hyvinvoinnin ja terveyskäyttäytymisen välillä säilyivät, vaikka nuoren syntyperä, perheen taloustilanne ja äidin koulutus huomioitiin.

Näin todetaan tuoreessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa, joka julkaistiin perjantaina Lääkärilehdessä. Tutkimuksen aineistona käytettiin vuoden 2019 Kouluterveyskyselyä, johon vastasi noin 160 000 perusopetuksen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista, lukiolaista ja ammattiopiskelijaa.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että lihavuus heikentää terveyteen liittyvää elämänlaatua. Yhteys psykososiaalisiin tekijöihin on kuitenkin monimutkaisempi. Samat asiat voivat olla sekä lihavuuden syitä että sen seurauksia: esimerkiksi kiusaaminen voi lisätä ylipainoa, ja toisaalta ylipainoisuuden vuoksi nuorta voidaan kiusata.

THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki toteaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon ylipainoon liittyvää leimautumista, syrjintää ja kiusaamista. Tämä kaikki heikentää näiden nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

”On tärkeää, että lapset ja nuoret saisivat meiltä aikuisilta paljon tukea riittävän varhain. Esimerkiksi kiusaamisen vastaiseen työhön pitäisi olla riittävästi resursseja ja toimivia käytäntöjä. Ja että se työ olisi suunnitelmallista ja jatkuvaa”, Mäki sanoo.

THL:n tutkimuksessa tarkasteltiin myös terveys- ja hyvinvointitekijöitä nuorten syntyperään ja sosioekonomiseen taustaan liittyen.

Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka olivat arvioineet perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai huonoksi, kokivat muita useammin terveytensä heikoksi tai kohtalaiseksi.

He kärsivät muita useammin ahdistuneisuudesta, yksinäisyydestä, masennusoireista ja kiusaamisesta. Perheen taloudellisen tilanteen huonoksi arvioineilla nuorilla keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa olivat myös yleisempiä. He nukkuivat ja liikkuivat vähemmän ja jättivät useammin aamupalansa syömättä.

Mäki kertoo, että nämä tulokset tulivat ilmi sekä perusopetuksen, lukion että ammatillisen koulutuksen nuorilla – ja sekä tytöillä että pojilla.

Mäen mukaan lasten taustoista johtuvia eroja tasoitetaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Siellä kaikki lapset oppivat tietoja ja taitoja sekä saavat hyvää esimerkkiä ruokailu- ja liikuntatapoihin.

Mäen mukaan on tärkeää, että terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa myös tunnistetaan ne lapset ja perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Ylipainolla on monenlaisia kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten fyysiseen ja psykososiaaliseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Tiedetään myös, että lapsuudesta ja nuoruudesta alkanut ylipaino ja lihavuus jatkuu usein aikuisikään.

”Tavoite on turvata lasten terveys ja lasten terve tulevaisuus. Se on ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä se pääpointti”, Mäki sanoo.