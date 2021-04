Varusmiehillä on ollut huhtikuussa 127 uutta koronavirustartuntaa.

Suomi ja Ruotsi harjoittelevat nykyään tiiviisti yhdessä. Ruotsalaisia on tulossa myös kevään pääsotaharjoitukseen Suomeen. Kuvassa ruotsalainen Gripen Ruotsin pääsotaharjoituksessa vuonna 2014.­

Puolustusvoimat aikoo järjestää loppukeväällä suuren pääsotaharjoituksen vaikeutuneesta koronavirusepidemiasta huolimatta.

Pääsotaharjoitus järjestetään joka toinen vuosi, ja siinä harjoitellaan eri puolustushaarojen eli maa-, ilma- ja merivoimien yhteistoimintaa.

Alun perin Puolustusvoimat suunnitteli järjestävänsä pääsotaharjoituksen yhteydessä suuren kansainvälisen sotaharjoituksen, joka sai nimen Arctic Lock.

Koronavirustilanne vaikeutti Arctic Lockin järjestelyjä, joten poikkeuksellista julkisuutta saanut kansainvälinen harjoitus jouduttiin peruuttamaan jo syksyllä.

Suomen pääsotaharjoitukseen on kuitenkin tulossa ruotsalaisia joukkoja. Puolustusvoimien uutislehden Ruotuväen mukaan ruotsalaisten joukkojen kanssa tehtävä yhteistyö on yksi pääsotaharjoituksen painopisteistä. Ruotsalaiset osallistuvatkin suureen osaan harjoituksista.

Toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa järjestettävä pääsotaharjoitus toteutetaan koronavirustilanteesta johtuen kolmena osaharjoituksena eri puolella Suomea.

Suurin osaharjoitus on Maavoimien Northern Forest, joka järjestetään Rovajärvellä, Sodankylässä ja Kittilässä. Siinä on mukana 7 000 ihmistä, joista 2 000 on reserviläisiä.

Toinen osaharjoitus on Merivoimien Ritva, jossa harjoitustoiminta keskittyy pääosin Uudenmaan rannikolle sekä Saaristomerelle ja Suomenlahdelle.

Kolmas osaharjoitus on Ilmavoimien Ilmataktiikka-lentotoimintaharjoitus, jossa on mukana yli 30 ilma-alusta. Ne toimivat Rovaniemen, Rissalan, Oulunsalon, Tikkakosken ja Pirkkalan tukikohdista käsin.

Pääsotaharjoituksen lisäksi Puolustusvoimat järjestää keväällä pienempiä harjoituksia, kuten mekanisoitujen joukkojen harjoituksen Niinisalossa ja ilmapuolustusharjoituksen Lohtajalla.

Puolustusvoimat tiedottaa, että koronavirustilanteesta riippuen muutokset kevään sotaharjoitusohjelmaan ovat mahdollisia.

Puolustusvoimissa on havaittu viime ja tämän vuoden aikana yhteensä 639 koronavirustartuntatapausta. Näistä varusmiehiä on ollut 616 ja kantahenkilökuntaan kuuluvia 23.

Varusmiehiltä on löytynyt tämän kuun aikana 127 uutta tartuntaa viime torstai-iltaan mennessä.

Huhtikuussa eniten tartuntoja on ollut Karjalan prikaatissa (30), Maasotakoulussa (29), Rannikkolaivastossa (29) ja Porin prikaatissa (24).

Tuorein koronaviruksen leviämispaikka on Rannikkolaivasto, josta on löytynyt tämän viikon maanantain ja torstain välillä 17 virustartuntaa.