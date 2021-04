Sähköntuotannon kannalta merkityksettömien pienvesivoimaloiden poistaminen käytöstä on yksi ratkaisu uhanalaisten vaelluskalojen ahdinkoon. Patojen purkaminen koskiluonnon auttamiseksi yleistyy Suomessa vähitellen.

Veden alla oleva pohjakynnys muotoutuu vähitellen Kumiankoskella Lahden Nastolassa.

Autonkuljettaja Niko Seittenranta kippaa kaivinkoneella kiviä veteen, ja kosken niskalla kahlaava työmies Janne Laurén heittelee murikoita sopiviin paikkoihin. Meneillään on pohjakynnyksen kiviverhoilu.

Pohjakynnys pitää vedenkorkeuden sopivana. Yläjuoksulle rakennetaan vielä toinen kynnys, joka takaa vedenkorkeuden säilymisen yläpuolisissa järvissä. Kynnyksen kiviverhoilun alla on teräspontti, joka toimii rakenteen tiiviinä ytimenä.

Alajuoksulla vesi virtaa idyllisessä maisemassa, jossa tunnelmaa lisää punainen, 1800-luvulla rakennettu mylly.

Kumiankoskella elvytetään uhanalaista koskiluontoa. Käytöstä poistetun vesivoimalan pato on purettu, uomaa kunnostetaan, ja kesän korvalla koskeen istutetaan taimenenpoikasia. Tavoitteena on tehdä taimenelle lisääntymispaikka ja vaellusreitti.

”Tärkeä elinympäristö palautetaan uhanalaisten vaelluskalojen ja muiden virtavesilajien käyttöön”, kertoo Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi.

Kumiankosken säännöstelypadolla on aikoinaan ohjattu vettä myllyn ja pienen vesivoimalan tarpeisiin. Nyt pato on purettu, ja vesi pääsee virtaamaan. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi ihailee muuttuvaa koskimaisemaa 1800-luvulta peräisin olevan myllyn kupeessa.­

Kumiankoski on esimerkki siitä, miten pieniä käytöstä poistettuja vesivoimalaitoksia voidaan korvata luonnonmukaisilla koskilla.

Tarpeettomiksi käyneiden patojen poistaminen on helppo tapa suojella ja palauttaa luonnon monimuotoisuutta, mutta Suomessa sitä on toistaiseksi käytetty vähän. Useita hankkeita on kuitenkin vireillä.

Suomessa on yli 700 vesivoimalaitosta, joista 220 tuottaa sähköä liiketoimintana. Kumiankosken kaltaiset, kaikkein pienimmät laitokset tuottavat sähköä pääosin omaan käyttöön.

Suurin osa kaupallisesti toimivista voimaloista on rakennettu 1950–1960-luvuilla, jolloin rakentamisen vaikutuksia ympäristöön ja kalakantoihin ei juuri mietitty. Vesirakentamisen villit vuodet katkaisivat lukemattomien vaelluskalojen reitit.

Voimalapatojen purkaminen on yksi ratkaisu vaelluskalojen ahdinkoon. Se on monesti taloudellisestikin järkevää, ja samalla turvattaisiin merkittäviä ympäristöarvoja, kertoo erikoistutkija Antti Iho Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

”Vaakakupissa ovat sähköntuotannon rahalliset hyödyt ja virtavesiluonnon tarjoamat hyödyt. Yleensä valinta on helppo, kun pelkät rahalliset hyödyt eivät riitä edes kattamaan investointeja”, Iho sanoo.

Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Vaelluskalakannat ovat hätää kärsimässä. Itämeren lohi on vaarantunut, ankerias ja järvilohi ovat äärimmäisen uhanalaisia, meritaimen ja vaellussiika erittäin uhanalaisia, samoin Etelä-Suomen sisävesitaimen.

Ahdinko johtuu ennen muuta jokien valjastamisesta vesivoiman tuotantoon.

Suurimmat voimalaitokset ovat säätövoimamahdollisuuksineen energiapoliittisesti tärkeitä. Suomessa on kuitenkin valtavasti pienvoimaloita, joiden merkitys sähköntuotannolle on olematon.

”Vuosituotoltaan suurimmat yksiköt tuottavat yli 97 prosenttia kaikesta vesisähköstä. Niiden yhteensovittaminen virtavesiluonnon ja vaelluskalojen kanssa tarkoittaa muun muassa erilaisia kalaportaita ja alasvaellusratkaisuja”, Iho sanoo.

Ihon mielestä on tarpeen miettiä, kannattaako vesiluonnon ja sähköntuotannon yhteiselämän tukeminen, jos ilman valtion tukea ajaudutaan taloudellisesti pakkasen puolelle.

”Kalaportaiden toimivuus on aina heikompaa kuin luonnonkoskien. Eivätkä kalaportaat koskaan kytke virtaveden ekosysteemiä kokonaisuudessaan yhteen.”

Pienimmistä voimaloista osa on jo lopettanut sähköntuotannon, osa tuottaa sähköä kotitarpeiksi.

”Patorakenteet ovat jäljellä käytännössä kaikista, ja sitä kautta merkitys virtavesiekologialle on valtava. Osalla näistä laitoksista on tunnearvoa, osasta oltaisiin ehkä valmiita hankkiutumaan eroon, jos osattaisiin”, Iho sanoo.

Tarjolla on valtion tukea. Iho on mukana Nousu-ohjelmassa, jonka yksi tavoite on purkaa kalojen vaellusesteitä. Ohjelma tarjoaa tuotannosta luopumisen vaihtoehtoa, jolloin päästään entisöimään koskia.

”Pienet voimalat voivat olla pieniä mutta kannattavia, jos kalataloudellisia velvoitteita ei olisi. Saastuttaja maksaa -periaate edellyttää, että kustannukset koituvat toiminnanharjoittajalle”, Iho toteaa.

Tukea on tarjolla prosessin kaikkiin kuluihin: valmisteluun, luvitukseen, ennallistamiseen. Yksityistä rahoitusta tulee olla puolet kustannuksista.

Pelkkä padon purkaminen ei riitä. Tarvitaan rakenteita, jotka pitävät yläpuoliset vedet uomissaan – kuten kynnykset Kumiankoskella.

”Jokiuomaa on melkein aina muokattu voimalan tarpeisiin. Siksi tuotannon lopettamiseen ja kosken ennallistamiseen kuuluu tyypillisesti pohjapadon rakentaminen. Luontaisenkaltainen kosken niskarakenne joen pohjalla pitää yläpuolisen veden pinnan korkeuden halutulla tasolla”, Iho kertoo.

Mitä koskien ennallistamisella sitten saavutetaan?

”Odotukset ovat kovat. Nykyisillä kalastusmatkailualueilla matkailu ylläpitää monipuolista elinkeinorakennetta ja kalastus voi toimia muun luontomatkailun sisäänheittotuotteena. Suomessa on arvioitu pyydystetyn kalan tuottaman taloudellisen vaikutuksen olevan kymmenkertainen kaupallisesti kalastettuun kalaan verraten”, Iho kertoo.

Tuloja voi tulla kalastuslupien myynnistä, majoituspalveluista ja muusta myynnistä. Omat markkinansa on virtaavan veden maisemalla, kalastusmahdollisuuksilla ja luontomatkailulla.

”Mutta ehkä tärkeimmät asiat eivät ole rahassa mitattavia. Vapaa koski ilahduttaa ihmisiä selittämättömällä tavalla”, Iho sanoo.

Kumiankosken vesivoimalan elinkaari on tullut tiensä päähän. ”Tällaiset pienoisvoimalat eivät ole enää sähköntuotannon kannalta merkittäviä”, kertoo vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi.­

Pienvesivoimaloita on jo lakkautettu tai ollaan lakkauttamassa eri puolilla Suomea, esimerkiksi Tourujoki Jyväskylässä, Vuokalankoski Savonrannassa ja Louhikoski Nurmeksessa.

Pohjois-Karjalassa Hiitolanjoen vapauttaminen auttaa äärimmäisen uhanalaista Laatokan järvilohta. Sen Suomen-puoleiset lisääntymisalueet jäivät voimalaitospatojen taakse sata vuotta sitten.

Hiitolanjoella puretaan kolme voimalaa: Kangaskoski loppukesällä 2021, Lahnasenkoski vuonna 2022 ja Ritakoski 2023. Kokonaiskustannukset ovat noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kuusamossa vireillä on Myllykosken voimalan lakkauttaminen Kuusinkijoella. Tavoite on palauttaa järvitaimen laajoille virtavesi- ja järvialueille. Nyt voimala estää taimenten kutuvaelluksen lähes täysin.

Kuusinki on yksi Kuusamon kolmesta kuuluisasta taimenjoesta Kitkajoen ja Oulankajoen rinnalla. Joet yhtyvät Venäjän puolella ja laskevat Paanajärveen, josta vesireitti jatkuu järvitaimenen syönnösalueille.

Luken Antti Ihon mukaan Kuusinkijoki on sähköntuotannon ja virtavesiluonnon hyötyjen arvioinnin kohdalla erilainen kuin muut pienvoimalat, sillä vaakakupin molemmat puolet olivat raskaita.

”Taloudellisesti voimala seisoisi tolpillaan ja tulisi selviämään tulevaisuuden investoinneista. Voimayhtiö on hakenut aktiivisesti tapoja yhteensovittaa jokiluontoa ja voimalaa, mutta rakennetusta joesta ei saa luonnontilaista”, Iho kertoo.

Myös Kuusingin virkistyskäyttöön liittyy suoria rahallisia arvoja. Välittömät tulot kalastusmatkailusta Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoelle ovat arviointitavasta riippuen puolentoista ja kahden miljoonan euron välillä.

”Kun Kuusinkijoki nyt vapautuu, ja mikäli kalastuksen säätely koko jokialueilla on tarpeeksi kauan riittävän ankara, vaelluskalakannat vahvistuvat ja kalastuksen suorat tulot lisääntyvät. Vahva taimenkanta mahdollistaisi lupien myymisen kalliilla. Esimerkiksi saalisvarmimmat Konneveden koskista tarjotaan kalastettaviksi 650 euron vuorokausihintaan. Pelkästään se vastaa Myllykosken voimalan keskimääräisen päivän nettotuottoa”, Iho laskee.

Etelä-Suomessa Vantaa avasi Keravanjoen taimenille purettuaan Tikkurilankosken padon vuonna 2019. Helsingissä on selvitetty samaa Vanhankaupunginkosken kohdalla, mutta hanke ei ole toistaiseksi edennyt. Museovoimalan sähköntuotanto on lopetettu.

Lahden Kumiankoskella vesiensuojelusuunnittelija Kotakorpi ihailee kuohuvaa koskea, joka on pidentynyt 50 metristä sataan metriin.

”Aika hyvältä vaikuttaa. Virtaava koski on jopa hienompi kuin etukäteen ajattelin”, Kotakorpi sanoo.

Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi tutkii ennallistamisen tuloksia Kumiankoskella.­

Työmies Janne Laurén (vas.) ja Niko Seittenranta rakentavat kiviverhoilua pohjakynnykseen Kumiankoskella.­

Veden syvyyttä pohjapadolla on paikoin vaikea arvioida, Janne Laurén havaitsi.­

Kotakorpi näkee hankkeessa vain myönteisiä vaikutuksia: ”Vesienhoidolliset hyödyt ovat selkeät, vaelluskalat ja koskiluonto hyötyvät. Turha voimala ja vesialueen säännöstely poistuvat. Tämä parantaa myös vesialueen tilaluokitusta. Maisema monipuolistuu.”

Suojellun myllyn kupeessa rannalla on kiviä. Ne siirretään suvantoon poikasaluetta varten. Muutaman viikon kuluttua Salajärven ja Iso-Kukkasen välissä on luontaisen kaltainen koski, joka mahdollistaa kalojen vaeltamisen.