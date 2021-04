”Meillä on ihmiskaupan vastaisessa työssä vielä kehitettävää”, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen sanoo, että HS:n selvityksessä mainitut tapaukset ovat ”vakavia ja todella ikäviä”.

”Vaikka erityisesti tämän hallituskauden aikana tällaisen rikollisuuden torjuntaan on satsattu paljon, on jokainen tällainen esiin tuotu tapaus vakava. Arvostan sitä, että uhrien ääntä tuodaan näkyviin.”

Kilpeläinen ei halua ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin, koska ei tiedä kaikkia faktoja. Hän kuitenkin sanoo, että yleisellä tasolla jutussa tuotiin esiin seikkoja, jotka ”eivät missään nimessä kuulu esitutkintaan”. Hän viittaa tällä esimerkiksi siihen, että tutkintapyynnöistä ei kirjata rikosilmoituksia tai niitä kirjataan pitkällä viiveellä.

”Poliisin velvollisuus on selvittää nämä asiat, kuten esitutkintalaki edellyttää. Meidän täytyy saada osaaminen ja tutkinnan laatu sille tasolle kuin sen kuuluu Suomessa olla.”

Kilpeläinen viittaa myös jutun tapauksiin, joissa poliisi on tulkinnut selviä hyväksikäyttö­rikostapauksia siviilioikeudellisina palkkariitoina.

”Yleisellä tasolla ne kuvaavat sitä, että on ehkä edelleen osaamisvajetta näissä asioissa ja tutkittavat jutut ovat vaativia.”

Kilpeläinen kertoo olevansa samaa mieltä HS:n juttuun haastatellun Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntijan Pia Marttilan kanssa siitä, että poliisin paljastavalta toiminnalta putoaa pohja, jos sen paljastamia ja sille ilmoitettuja tapauksia ei tutkita.

”Olemme tehneet merkittäviä toimia, mutta tuloksia saadaan vasta pienellä viiveellä. Tähän on panostettu poikkeuksellisen paljon esimerkiksi koulutuksen kautta, ja varmasti enemmänkin voisi aina panostaa.”

Kilpeläinen sanoo uskovansa, että jutussa käsitellyt tapaukset voivat kertoa myös ennakkoluuloista ulkomaalaisia kohtaan.

”Asenteissa ja ennakkoluuloissa on varmasti aina parannettavaa. Meillä on ollut kaikille asemasta riippumatta pakollinen ulkomaalaisasioihin keskittyvä verkkokurssi, jossa on oma ihmiskauppaan ja sen tunnistamiseen liittyvä osio.”

Kilpeläinen sanoo, että myös poliisin matalat resurssit näkyvät vääjäämättä esitutkinnoissa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi HS:n selvitystä toteamalla, että ”kuvatut tapaukset ovat surullisia”.

”Meillä on ihmiskaupan vastaisessa työssä vielä kehitettävää, vaikka paljon on tehtykin.”

Ohisalo sanoo, että hallituksen aloittaessa poliisissa oli vain yksittäisiä viranhaltijoita ”tämän vakavan ja tutkinnallisesti vaikean rikosilmiön parissa”.

Ohisalo on tyytyväinen, että nyt poliisi on kouluttanut viranhaltijoitaan ilmiöstä, pyrkinyt parantamaan yhteistyötä tutkijoiden välillä ja perustanut valtakunnallisen erikoisryhmän.

Valtaosa tutkinnoista tosin tapahtuu yhä paikallispoliisissa.

Ohisalo kertoo pitävänsä tärkeänä, että asiaan puututaan laajalla rintamalla eikä vain sisäministeriön hallinnonalalla.