Häiriö junaliikenteessä Kouvolassa on ohi

Liikenteenohjaus­järjestelmässä ollut vika on saatu korjattua.

Maanantaina iltapäivällä alkanut häiriö rautatie­liikenteessä Kouvolassa on ohi, ja junaliikenne on käynnissä. Junaliikenne oli poikki Kouvolassa noin puoli neljään asti iltapäivällä. Liikenteen keskeytyminen johtui liikenteenohjaus­järjestelmässä olleesta viasta, joka on saatu korjattua.

Häiriö ratajärjestelmässä alkoi maanantaina noin kello 13.15, Fintrafficin rataliikenne­keskuksesta kerrottiin. Häiriötilanteen vuoksi jouduttiin perumaan yksi henkilöjunavuoro, joka korvattiin taksikuljetuksilla.