Virkapuvussa nimi voidaan jo korvata numerolla. Muutoksen syynä on poliiseihin kohdistuva maalittaminen.

Poliisilla on tällä hetkellä käytössään kaksi virkamerkkiä. Vanha on vasemmalla ja vuonna 2018 uudistunut oikealla.­

Poliisihallitus pohtii mahdollisuutta poistaa virkamerkistä poliisin nimi ja korvata se numerosarjalla.

Samantyyppinen uudistus toteutettiin maaliskuussa virkavaatteissa, eli nykyisin poliisi voi tietyissä tilanteissa vaihtaa rintapieleensä nimikyltin tilalle numerosarjan.

Uudistuksen taustalla oli poliiseihin kohdistuva maalittaminen.

Maalittamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku kehottaa tai yllyttää suurta joukkoa ihmisiä hyökkäämään yhden kohteen kimppuun eri tavoin. Sen seurauksena kohde voi saada suuria määriä vihaviestejä, ja hänestä saatetaan levittää julkisuuteen perättömiä tai yksityiselämän suojaa loukkaavia tietoja.

Poliisihallituksen muistion mukaan pelkkä nimikylttiuudistus ei riitä torjumaan maalittamista, sillä poliisilla on lain mukaan velvollisuus esittää virkamerkkinsä. Tämä pitää tehdä, jos toimenpiteen kohde sitä virkatehtävien yhteydessä vaatii.

Poliisihallitus pitää selvänä, että vaikka nimi korvattaisiin numerosarjalla, jokainen poliisi pitää pystyä jälkikäteen yksilöimään. Muussa tapauksessa virkavastuu ei voi toteutua. Perustuslain mukaan jokainen virkamies on vastuussa virkatoimiensa laillisuudesta.

Tätä on korostanut myös oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Muutama kuukausi sitten hän antoi Helsingin poliisille moitteita siitä, että poliiseille oli annettu lupa poistaa nimikyltti uusnatsien mielenosoitukseen liittyvän tehtävän yhteydessä.

”Jotta tämä perustuslaissa taattu oikeus virkavastuun toteuttamiseen olisi myös käytännössä toteutettavissa, jokaisella on oltava mahdollisuus saada yksilöivät tiedot niistä virkamiehistä, jotka ovat vastuussa häntä koskevasta toimenpiteestä”, Jääskeläinen painotti.

Poliisihallitus korostaa itsekin, että poliisin toiminnan on oltava mahdollisimman avointa.

”Asianmukaisella esittäytymisellä pidetään osaltaan yllä luottamusta poliisin toiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen”, muistiossa todetaan.

Avoimuuden kannalta nimitietojen salaaminen on huono signaali. Se on muistion mukaan suuri muutos vakiintuneeseen ja syvälle juurtuneeseen kansalliseen käytäntöömme, ja osaltaan se muuttaisi poliisia kasvottomampaan suuntaan.

Maalittamiseen muutoksesta voisi olla apua.

Nimen korvaaminen numerolla vaikeuttaisi ja hidastaisi poliisin henkilöllisyyden selvittämistä ja siten ehkäisisi maalittamista, muistiossa arvioidaan. Se myös mahdollistaisi sen, että poliisi saisi selville, ketkä hänen henkilöllisyyttään ovat kyselleet.

Virkapuvun nimikyltin tilalle vaihdettavasta numerosarjasta Poliisihallitus on jo antanut ohjeet. Sarjassa on kuusi numeroa. Kaksi ensimmäistä numeroa kertoo yksikön, loput neljä yksilöivät henkilön. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitos on 02, Oulun poliisilaitos 10 ja keskusrikospoliisi 13.

Yksittäisten poliisien tunnukset muodostetaan sattumanvaraisesti. Niistä ei saa muodostua esimerkiksi eri käyttäjäryhmiä kuvaavia numerosarjoja.

Ohjeen mukaan numerotunnistetta voidaan käyttää niissä tehtävissä, joissa henkilöllisyyden paljastuminen voisi aiheuttaa vahinkoa, vaaraa tai uhkaa joko poliisille itselleen tai hänen läheisilleen.

Nimilaattaa sen sijaan pitää käyttää ainakin edustustehtävissä sekä muissa julkisissa esiintymisissä, joissa poliisin nimi on jo tiedossa tai tulee joka tapauksessa tietoon. Esimerkkinä tästä mainitaan esiintymiset mediassa.

Poliisihallituksen mukaan virkamerkin uudistamiseen ei tarvita lain tai asetuksen muutosta, vaan se voi toteuttaa muutoksen omalla päätöksellään. Poliisin virkamerkin sisällöstä säädetään vain Poliisihallituksen omassa määräyksessä.

Sen sijaan esimerkiksi rajavartijoiden ja rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkamerkistä on säädetty asetuksessa. Asetuksen mukaan virkamerkkiin kirjataan muun muassa kortin haltijan nimi.

Poliisin virkamerkistä selviää nimen lisäksi myös kortinhaltijan virka-asema. Virka-asemasta riippuu, kuinka laajojen pakkokeinojen käyttämisestä virkamies voi päättää. Esimerkiksi pidättämisestä ja kotietsinnästä voi päättää päällystötasoinen poliisi eli komisario tai sitä korkeampi virkamies.

Ylitarkastaja Kirsi Hack Poliisihallituksesta kertoo, että seuraavaksi selvitellään mahdollisen uudistuksen teknisiä ratkaisuja.

Pohdittavaksi tulee esimerkiksi se, tulisiko poliiseille kaksi erillistä virkamerkkiä vai vain yksi. Jos merkkejä olisi kaksi, toisessa voisi olla nimi ja toisessa numerosarja.

Selvityksen jälkeen päätetään, edetäänkö hankkeessa. Hack toivoo, että johdolle pystytään esittämään vaihtoehdot ennen kesälomien alkua.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on jo ilmaissut tukevansa uudistusta.